Todos los casos tienen un nivel de solución

23/02/2021 08:27 Arelis Alba 56

Muchos complejos procesos económicos y sociales se desarrollan hoy en Baracoa bajo la conducción de jóvenes. Andriexy Lobaina Guilarte es uno de ellos. Quien se desempeña como trabajador social y representante de la comisión de enfrentamiento a la COVID-19 en el Consejo Popular del Jamal accedió al diálogo con RadioBaracoa.

¿Cómo se han organizado los servicios a la población en este Consejo Popular como parte de las medidas orientadas para evitar la propagación de la COVID-19?

“Nosotros hemos implementado un sistema de trabajo de conjunto con la zona de defensa, el presidente del Consejo Popular y los delegados de circunscripción, con el apoyo de trabajadores sociales, promotores culturales, trabajadores del INDER y miembros de los Comités de Defensa de la Revolución. Creamos una comisión para organizar las colas en los puntos de venta de las cadenas Caribe y CIMEX, de manera tal que las personas salven la debida distancia y usen correctamente el nasobuco, y además se mantengan en esas unidades las barreras establecidas para la desinfección de las manos y los zapatos, lo que evita posibles contagios”.

En medio de la necesaria restricción de movimiento que imponen las actuales circunstancias, ¿qué atención reciben los sectores vulnerables?

“Nos encargamos de llevarle el almuerzo y la comida a los adultos mayores que están vinculados al Sistema de Atención a la Familia (SAF). Es el grupo que más nos preocupa ahora, los viejitos que habitualmente asisten al comedor comunitario y en las actuales condiciones no pueden hacerlo, así que los mensajeros les brindan el servicio a domicilio. Ellos recogen temprano los pozuelos en sus casas y retornan con los alimentos entre las 11 de la mañana y la una de la tarde”.

¿Esta protección se extiende a otros grupos poblacionales?

“Sí. Los adultos mayores de 65 años de edad y con determinadas patologías que los colocan en un estado de vulnerabilidad ante la COVID-19, también son beneficiados con el sistema de mensajería para los productos de la canasta básica y agropecuarios, el pan, los medicamentos y otros servicios de primera necesidad”.

¿Algún comportamiento social preocupa de manera particular a la comisión de enfrentamiento a la COVID-19 en esta demarcación?

“Realmente quisiera que tuviéramos más apoyo por parte de las instituciones porque somos un pequeño grupo que organizamos las colas la mayoría de las ocasiones, pero no siempre podemos estar allí, o hacerlo a tiempo completo, ya que desempeñamos también otras funciones. Necesitamos entonces que los trabajadores de esos centros comerciales ayuden en el proceso de educación de la población y cuando vean aglomeración de personas donde no se respeta la separación de un metro de distancia o no se está usando correctamente el nasobuco, paralicen la venta hasta que se organice la cola. Todos tenemos que contribuir al trabajo de prevención”.

Pasemos a otro asunto. A los trabajadores sociales corresponde la alta responsabilidad del diagnóstico y atención a los núcleos familiares vulnerables. ¿Qué ha sucedido en estos casi dos meses de implementación de la Tarea Ordenamiento?

“Los trabajadores sociales del Jamal, junto con los delegados de circunscripción, hemos establecido en cada área de trabajo un puesto de mando para atender a la población. Las personas o familias que se sienten desprotegidas pueden solicitar ayuda. Se trata de una prestación económica eventual, que puede extenderse hasta un año si persisten las condiciones de vulnerabilidad.

Permíteme explicarte el procedimiento. El primer paso es contactar con el trabajador social y hacer una solicitud por escrito de que desean ser declarados como núcleo vulnerable por insuficiencia de ingresos. A partir de ahí se conforma el expediente. A continuación el trabajador social visita la vivienda para hacer una investigación socioeconómica. En el caso que convivan hijos en edad y capacidad laboral que no estén trabajando, se les orienta que deben hacer autogestión de empleo.

El modelo de investigación socioeconómica incluye a los familiares obligados: hijos, nietos, hermanos, quienes tienen ante la Ley responsabilidad con el sostenimiento económico a sus parientes, sean o no convivientes. Para ello se suman los ingresos que recibe cada núcleo familiar, se les restan los gastos por obligaciones, y el resultado se divide entre la cantidad de integrantes. La per cápita mínima establecida es de mil 260 pesos. Cuando se demuestra insuficiencia de ingresos de los hijos u otros familiares obligados se propone declarar el núcleo familiar como vulnerable y el expediente se somete a discusión en el Consejo de Dirección de la Dirección Municipal de Trabajo en un término de 24 horas, y en 48 su aprobación o denegación, lo que se informa de inmediato al beneficiario o solicitante”.

¿En qué casos se deniega la prestación económica?

“Cuando se demuestra que los hijos están en condiciones de ayudar económicamente a sus padres, o están aptos para trabajar y no lo hacen.

En el caso de que estén eventualmente incapacitados para laborar por problemas de salud o de otra índole, se les puede extender una compensatoria, es decir, una ayuda monetaria por un mes, hasta tanto se resuelva la situación concreta o se haga la correspondiente gestión de empleo”.

¿Cuántos expedientes se han tramitado hasta el momento y con qué resultados?

“Nosotros ya hemos elevado más de cien expedientes al Consejo de Dirección municipal. Tenemos aprobados 44 casos y denegados 22. El resto se encuentra en tramitación”.

¿Tiene alguna orientación puntual sobre este tema que quiera compartir?

“Me gustaría transmitir confianza a los baracoenses. Si alguien siente que no se le ha dado la debida respuesta o está insatisfecho con la tramitación de su problema, puede acercarse a los organismos de base: el delegado, el trabajador social, y solicitar un proceso de revisión que se realiza primero aquí, en el Consejo Popular, y luego a instancia municipal. Como dijo nuestro Comandante en Jefe Fidel y han ratificado el Primer Secretario del Partido Raúl y el Presidente Díaz-Canel, nadie quedará desamparado. Pensamos que todos los casos tienen un nivel de solución”.