Ponte a salvo

10/02/2021 17:22 Arelis Alba 11

Precisamente porque Internet no es un espacio seguro no pude publicar estas reflexiones el día en que más de cien países celebraron acciones para promover la utilización segura de la red de redes.

Ante las varias señales de advertencia que me ha hecho recientemente mi añoso disco duro anunciando la proximidad de su deceso, durante el último mes he estado guardando mis trabajos en la nube. Y en verdad, salvo la demora en el acceso condicionada por mi lenta conectividad, todo había marchado bien hasta la víspera, cuando al parecer un duende informático decidió secuestrar mi cuenta en Dropbox y negarme el acceso una y otra vez alegando problemas de seguridad. ¿Habría leído acaso el último artículo guardado que abordaba precisamente ese tema y debía publicar ayer?

En fin, como de nada sirve llorar sobre la leche derramada, no queda de otra que repensar las ideas para recomponer un texto que ya no será el mismo, pero vale igual, incluso a destiempo.

Primero me parece honesto decir que no soy la persona más calificada para abordar esta problemática. Ni experticia ni intensidad de uso me avalan para eso. Soy solo una usuaria habitual del servicio, como millones de personas en el mundo, con preocupaciones y encontronazos en el camino, seguramente como también muchísima de la gente que a diario nos encontramos en un mundo virtual que no es menos violento, misógino, racista, homofóbico y peligroso que el real.

Quedó atrás el tiempo en que creíamos que internet no era asunto de atención para la mayoría de los cubanos. Al cierre de 2019, 7,1 millones de usuarios -el 63 por ciento de la población- ya tenían acceso; y sin datos oficiales todavía del 2020, me atrevo a asegurar que esa cifra creció, y sobre todo, se multiplicó el tiempo y la intensidad de la interacción en Red en medio del confinamiento y el aislamiento social impuestos por la pandemia de Covid-19 y las medidas para enfrentarla como el cierre de escuelas, el teletrabajo y el trabajo a distancia, entre otras.

También ha quedado en el pasado la época en que los virus informáticos eran la única preocupación de los cibernavegantes nacionales. Muchas de las noticias de cuentas hackeadas, identidades suplantadas, acoso sexual y campañas difamatorias o calumniosas tienen como protagonistas algunos de nuestros “amigos” y conocidos en redes sociales y espacios virtuales. Y a esto se suma la normalización de un lenguaje agresivo e intolerante donde abundan expresiones discriminatorias e irrespetuosas que nos asaltan desde comentarios y publicaciones.

Aunque todos somos vulnerables, niños y adolescentes están mucho más expuestos. Por estos días, liberados de las rutinas escolares, internet parece una solución milagrosa para mantenerlos entretenidos y conectados mientras los adultos se dedican a los malabarismos cotidianos en la casa y el trabajo. Apenas queda tiempo y energía para saber con quiénes se juntan, qué hacen y a dónde van en ese mundo que muchas veces nos es ajeno, creyendo acaso que si permanecen encerrados en su cuarto conjuramos todos los peligros. Pensar así puede ser, cuando menos, ingenuo.

¿Qué hacer entonces? ¿Satanizar internet, sacarla de nuestras vidas, alejar de ella a nuestros hijos? No lo creo ni razonable ni prudente. Ni la paranoia ni el exceso de confianza son buenas prácticas. Podemos y debemos aprender a convivir seguros en esa realidad otra a la cual está cada día más ligada nuestra existencia, a la que tenemos que ir una y otra vez por asuntos laborales, intereses personales, necesidades profesionales, prestaciones y servicios e incluso entretenimiento. O al menos, intentarlo.

¿Recomendaciones? Hazte de contraseñas seguras y únicas para cada cuenta, y no olvides cambiarlas con frecuencia y no compartirlas nunca con otras personas. No publiques tu ubicación en tiempo real, tus datos personales, tus datos bancarios, tu número de teléfono… Acepta intercambio solo con personas que conoces y no contestes llamadas de números desconocidos. No dejes cuentas abiertas en los dispositivos que uses ni guardes tus contraseñas en los navegadores. Si recibes enlaces o email dudosos mejor es no abrirlos, y si es una noticia de incierta procedencia, no te hagas eco compartiéndola. Piensa muy bien en la información personal que muestras: fotos, mensajes, documentos, videos, declaraciones… y nunca envíes imágenes o sostengas conversaciones sensibles por el chat. Todo queda registrado. Lo que compartes hoy, mañana puede ser usado en tu contra para avergonzarte, amenazarte, extorsionarte o perjudicarte de alguna manera.

Hay variadas maneras de levantar un escudo de protección ante los múltiples riesgos que pueden venir de internet. Pero si bien muchos las conocen o han oído hablar de ellas, no todos las tienen en cuenta. Quizás piensen que hay más de histeria y tremendismo que de amenaza real. Hasta que un suceso familiar, personal o laboral cercano convierte sus vidas –la real y la virtual- en un infierno.

Estás a tiempo. No dejes que el facilismo de no hacer nada para ponerte a salvo te cobre más adelante una cara factura. Una Internet mejor comienza contigo: más conectados, más seguros. Y eso puede ser hoy. Ahora mismo.