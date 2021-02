En el embrión de la cultura cubana, Baracoa (+ Podcast)

08/02/2021 01:07 Yosdany Morejón Ortega 16

Pudiera pensarse que una mano todopoderosa dibujó, cual capricho de inmortales, a la ciudad colonial más antigua de la Isla. Pudiera incluso escribir que sus calles, casas, parques y monumentos se mezclan en perfecta armonía con un paisaje de fantasía.

No en vano, la Ciudad Primada de Cuba se esconde entre macizos montañosos, ríos cristalinos y paradisíacas playas. La abundante vegetación endémica hace suspirar y cree el visitante, no existe una mayor dicha.

El 15 de agosto de 1511 no solo nacía la villa de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Nacía también lo autóctono, lo criollo, lo nuestro, o si se prefiere: nacía lo cubano.

Quizás no lo conozca, pero Baracoa fue la primera ciudad capital de Cuba y tuvo la primera catedral y el primer obispado de la nación.

El Centro Histórico, Monumento Nacional, es el espacio urbano más significativo de la ciudad dado sus valores históricos, arquitectónicos y ambientales.

De igual forma mantiene su trazado urbano original y es la única villa que no cambió su enclave fundacional. La fortuna de sus tierras y las ansias de justicia motivaron por décadas enfrentamientos entre los nativos y el conquistador español. De este periodo una leyenda desafía siglos y generaciones para erguirse en pedestal sagrado: Hatuey, el cacique, y su impronta.

Calles estrechas y empedradas rodean viejas mansiones que se extienden desde el Fuerte la Punta hacia la fortaleza de Matachín, dos de sus atracciones más importantes junto al Castillo de Seboruco.

La gastronomía de la región invita al deleite con platos como el bacán, confeccionado a base de plátano verde que se envuelve en hojas (de plátano), de la misma forma que el tamal de maíz.

La cima peniplanada del Yunque, Monumento Nacional de la Naturaleza Cubana y paisaje arquetípico del nororiente cubano, se divisa desde cualquier punto de la geografía.

Baracoa es la capital del coco y del cacao, me dice Alejandro Hartmann Matos, ardiente director de la Oficina del Conservador de la Ciudad. Me habla de paisajes, "Ciudad de las Aguas", entornos marinos, exuberante vegetación.

Por si fuera poco, me explica que esa inmensa área protegida está entre las más importantes de las Reservas de Biosfera declaradas por la UNESCO en el Caribe Insular.

La emoción lo embarga cuando evoca a la Santa Cruz de la Parra, Monumento Nacional, símbolo identitario de Baracoa, y tesoro de la nación. Escuchemos a este gran cubano a través del podcast de Cubadebate.

Fuente: Cubadebate