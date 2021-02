Por qué no seguir haciendo eto

06/02/2021 11:10 Arelis Alba y Richard López 64

A Enoelia Lovaina Rodríguez se le puede ver "perdida" entre lo distintivo de su cocina en Mata, y encontrada en el buen sabor de sus platos típicos. El ranchón donde hace bacán, frangollo cucurucho, tulanga y más es como un altar de identidad baracoesa. "Dígame si quedé mal", expresó tras una entrevista, cuando ya uno se había rendido ante su naturalidad al hablar y su jovial espíritu.

Enoelia, buenos días.

"Buenos días".

¿Cómo nació esto de los platos típicos, desde cuándo y por qué ese gusto?

"Bueno, e una tradición de mi antepasado padre que me enseñó a elaborar distinto plato típico, como de marisco, de comida tradicional, el bacán perdío, la leche e coco con pecáo, la leche e coco con cangrejo, que es muy sabrosa. Mi mamá y mi papá hacían ditinto tipo de dulce, por eso también tengo el gusto de poder hacer tulanga, el buen bacán con cangrejo, el buen bacán con carne, Y hago el cucurucho, el frangollo, si quiere le doy la receta, para que no se deje de hacer nunca, porque eso tiene que seguir.

También déjame decirte que soy rica como mujer creadora porque he sabido aprovechar el momento y el deseo de ser una mujer cubana preparada para los tiempos que han pasado, lo que etamos viviendo y lo que pueden venir ma alante. Puedo hacer con la agricultura lo que yo deseo, dede una caldosa hata un plato típico de mariscos y representarlo en cualquier evento, como lo he presentado en la calle Juración, en distintas partes del municipio de Baracoa así como lo largo y ancho del Consejo Popular Mata-Guandao".

¿A qué edad comenzó a hacer los platos?

"Muy temprano, muy temprano. Te hago empanadilla, turrón de coco, rapadura de almendra, te hago todo lo que tú desee con el sabor de mi principio de amor que hoy e lo que ma me sobra".

¿Qué siente cuando está elaborando los platos y una vez terminados?

"Bueno, decirte que me siento tan emocionada que me pongo hasta nerviosa, porque cuando se acerca una efeméride como la del 8 de marzo, el 23 de agosto, un cumpleaño colectivo, como nosotros saludamos a nuestras federadas eso para mí en lo particular es una gran cosa.

Si yo no cumplo con esa tarea en el día y en el momento dado me pongo mal, porque lo hago dedicado a esta sociedad que realmente yo eligí desde muy temprana edad, desde los 16 años. Y estoy dirigiendo la Federación de Mujeres Cubanas, inventando, enseñándole a hacer ditinto plato y ditinta cosa, y por lo meno aliviada en momento que exige tanto esfuerzo, sacrificio. Yo en lo particular hago el plato que me pidan".

Yo la he visto participar en festivales culturales comunitarios en Baracoa, y presentarse en Juración, la calle de las tradiciones, durante la celebración de semanas de la cultura. ¿Cuándo comenzó a ir a esos eventos y cómo ha sido?

"Bueno decirte quiero que yo del año no me acuerdo, porque como mujer creadora he sido única en el Consejo Popular, como trabajadora de Comercio representé a mi área y también he competido haciendo plato típico, todas las maravilas en las que yo podía ganar, en todas las áreas que mi jefe me asignnaba que fuera".

Mencioné antes que usted hace bacán, frangollo, cucurucho, pero también recuerdo que ganó el primer lugar o el premio de la popularidad en un Festival del marisco con un guapen relleno. Cuénteme de eso.

"Bueno para qué decirte, porque eso fue una explosión, tanto para la población de Boca de Yurumí que para aquella presencia que había de extranjeros. Ahora la vida no ha impueto a lo corto que no podemo hacer un festival con una representación amplia.

Pero sí, con un guapén, yo lo relleno de marico, fundamentalmente de cobo y pulpo. El guapen para nuestra sabiduría a mí me da 15 elaboración, lo preparo, le pongo ditinto tipo de pecáo, chiquito, grande, pulpo, camarón, le pongo de todo y ya tú sabe, eso parece una araña".

Sí, porque lo decora además.

Lo decoro ademá, y con ese guapen he alcanzado el Premio de la popularidad y el Premio único. He sentido tanta emoción y tanta nerviosidad en aquel momento que le doné el guapen a la compañera que vino representando a Primada Visión, que le dicen Xenia".

¿Qué importancia le concede usted al hecho de que se conserven estos platos típicos y que haya todavía quienes quieran conservar esa tradición?

"Bueno yo me atrevería a decirte que toy jubilada de mi trabajo pero no toy jubilada de mi plato típico. Sí quiero hacer un llamado a todos los jóvenes fundamentalmente, mujeres al igual que hombres, que eto no se puede perder, que si vivimo en un terruño tan rico de frutas naturales y tan lleno de lo que la naturaleza nos dio, eta cota norte, y que podemo representala en cualquier parte, por qué no seguir haciendo eto, por qué dejar perder lo dulce tan rico y tan bueno que podemo hacer nuestra mano, y para representarlo.

E lo que puedo decirte, y decirte de una ve que durante tenga mi fuerza, que me queda batante, y mi voluntad y mi amor, aquí estoy presente para lo que sea.”

¿Qué edad usted tiene?

“Yo tengo 71 años”.

Eso quiere decir que hace unos cuantos realiza este tipo de labor.

“Bueno, comencé desde muy temprana edad, antes de los 16 años ya yo etaba elaborando alimento, y representando a mi Federación de Mujeres Cubanas a nivel nacional, en el año 89 junto a mi Comandante en Jefe, y mi Vilma Espín, quien no ayudó mucho con su aliento, como realmente le digo a mi juventud de Baracoa hoy: vamo a hacer firme, de frente, combatir todo y conservar todo lo que tenemo porque es un avance para nuestra vida".

Y si la salud la acompaña se supone que pueda seguir con los platos.

"Si mi salud me acompaña sigo de pie y de frente elaborando no un plato, bastante plato y de ditinto tipo de sabor. Porque también déjame decirte que soy una mujer de conservación de alimento sano y sostenible, enseño para que la mujer aprenda aparte de hacer dulce hacer distinta cosa que son útiles en la cocina, y son útiles para el ahorro de nuestro bolsillo. Ejemplo hacer vinagre, sazón, el vino, el pru, por qué no, hacer la compota de nuestros hijos con distinta fruta, nada má tenemo que aprovechar la cosecha de cada fruta que tenemo en nuestra finca o nuestro patio".

¿Y cómo tener la materia prima de esos productos?

"Sí se tiene, porque casi toda la finca aquí son productora de ditinta fruta, el mango, la guayaba, el guineo cuando se madura se hace una compota riquísima; la piña se conserva tanto seca como también se puede ser en dulce, como a nosotros no la pidan.

Yo puedo hablar así, con 71 años, que somo rico en ete terruño pero con todo lo que nos da la naturaleza. No sé si tú estás satisfecho con lo que te digo, solo me resta por decir por que estoy muy satisfecha, que me perdone que me he puesto nerviosa, pero que pueden contar conmigo. Dígame si quedé mal".

No, gracias por sus palabras.