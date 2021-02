¡Fíjate si es bueno mi carbón! (+ Podcast + Galería)

05/02/2021 08:51 Richard López y Arelis Alba Fotos: de los autores 41

Cuentan que este barrio se llama Carbonera porque hace muchos años se producía aquí abundante carbón y llegaban barcos a buscarlo hasta una pequeña bahía de bolsa cercana que algunos lugareños denominan con igual nombre y otros conocen por Jaragua.

Así sucedía antes, pero… ¿todavía se produce carbón vegetal en este asentamiento enclavado en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt y situado en el extremo noreste del territorio baracoense? Al menos Eudelis Carmona Oliveros sí lo hace, y es motivo suficiente para una conversación.

¿Qué destino tiene el carbón que usted produce?

“Bueno, este carbón yo se lo vendo a la población de aquí del barrio”.

Entonces la población de este barrio sigue consumiendo carbón.

“Sí, sí sigue consumiendo carbón”.

¿Podría explicarnos el proceso para producir carbón?

“Bueno, yo pico el palo, lo pongo ahí, ese palo e de hicaco que yo lo pico por otro lado por ahí y lo tranporto pa acá y entonce yo lo armo y se lo vendo a la población aquí pa que tengan otra condicione pa cocinar”.

¿Qué tiempo demora todo el proceso productivo, desde que va al monte a buscar la madera hasta que el carbón queda hecho?

“Bueno, una semana, do semana, aproximadamente”.

¿Cuál es el precio de la lata de carbón?

“Bueno, yo la vendo aquí a trenta peso. No se puede vender un poquito más caro por el problema del Covid, entonce la cosa no está muy buena ¿me entiende?”.

Sí, lo entiendo perfectamente, pero no dejo de reconocer que dos o tres semanas es un plazo largo y el trabajo también es bastante duro.

“Sí, yo sé que es duro, pero a vece que cuando tú deja la leña secar un poco, dura meno, una semana, o cuatro o cinco día, ¿entiende?".

¿Con qué frecuencia usted hace carbón?

“Cada cuatro o cinco día lo monto (el horno). Bueno, yo hago carbón para sobrevivir y tener otro poquito má de dinero ya que en la cooperativa* no pagan lo que tienen que pagar”.

Eso significa unas cuantas producciones al mes.

“Sí.”

¿Cuánto ingresa por esa vía a su economía doméstica?

“Bueno eso cuesta más o meno, el valor de cuatrociento, quinineto, seiciento peso”.

¿Cada vez que monta un horno de éstos?

“Sí”.

Vemos que usted tiene la ventaja de estar haciendo el carbón en el patio de su casa. ¿Siempre ha podido hacerlo aquí?

“Yo sí siempre lo hago aquí porque hay mucho inpectore y eto e un área de parque nacional y por aquí andan mucho lo yuma**, turita, ¿tú me entiende?, y aquí no se puede picar un palo. Yo lo pico cerca de la playa, que e una finca particular y ahí e de donde yo saco lo palo para hacer mi carbón”.

¿Qué madera usted utiliza para hacer carbón?

“Yo lo único que utilizo aquí e el hicaco que e una epecie que siempre etá abundante en ete barrio y simplemente yo la buco porque e mejor”.

¿Qué calidad de carbón da ese tipo de madera?

“Bueno, esa calidá de madera da buen rendimiento en el fogón, no se apaga y e epecial para cocinar”.

Independientemente de la garantía que le ofrece el hicaco como madera, ¿es legal, está permitido su uso?

“Sí, hay parte que tú va a una finca y tiene que picar hicaco porque el mimo finquero tiene que picar el hicaco, ¿entiende? Para que se eche a perder, yo se lo pico, le chapeo la finca y saco la leña”.

Es una especie de acuerdo en que se benefician ambas partes.

“Sí, donde no beneficiamo lo do”.

¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo carbón?

"Bueno, yo hice carbón dede Camagüey. Yo etuve viviendo en ete barrio dede niño y de ahí mi madre se fue para Camagüey y yo empecé a hacer carbón allá y entonce cuando vine aquí empecé también a hacer carbón. La mayoría de la persona hacen carbón y lo apagan con agua; yo lo apago con la mima tierra, el carbón es así cómo se apaga”.

Además de usted, ¿alguien más en la zona se dedica a este trabajo?

“Sí, hay mucha gente que se dedican. Por allá por la zona de Jiguaní también tan haciendo carbón”.

¿Usted cree que es conocido en esta zona como carbonero?

"Sí, sí, a mí me han conocido aquí por carbonero porque to el mundo viene a bucar carbón aquí porque yo hago un carbón bueno, ¿entiende? Ademá, yo se lo vendo a la población porque aquí el carbón de ete lugar no se puede importar***, ¿me entiende?, porque hay otra provincia que lo importa al paí, y el paí resuelve con esa importación***. Aquí yo se lo vendo a todo lo pobladore de aquí de Carbonera, de Santa María, de Jaragua”.

¿Tiene buena aceptación su producto?

“Mi producto sí, tiene buena demanda”.

Si una persona que no conoce esta zona viene buscando carbón y alguien le recomienda que venga a su casa, ¿cómo le dice?

Bueno:´Mira, Eudeli tiene carbón en su casa y ¡buen carbón!´. Y ello vienen aquí. Mira, un primo mío llamó a un compañero de él que viene a bucarme tre saco. ¡Fíjate si es bueno mi carbón!”.

* Eudelis Carmona Oliveros es asociado de la Cooperativa de Producción Agropecuaria de Jiguaní.

** Se refiere a turistas extranjeros. Ver Yuma (Wikipedia), ¿Cómo surgió la palabra yuma? y ¿Qué cosa es realmente Yuma? (Granma).

*** Quiere decir exportación.