02/02/2021 09:40 Gladys Carmen Quintana Centeno 12

Comienza el mes de febrero y caigo en la cuenta de que en breve será un año desde que el primer caso de Covid-19 fuera detectado en Cuba. Un período de cerca de 12 meses, y la lucha de la humanidad contra ese enemigo invisible nos parece interminable.

Desfilan por mi mente aquellos primeros momentos: la incertidumbre de no saber cómo proceder, quién resistiría, quien quedaría atrás. Muchos se han detenido en el camino; y aunque la batalla no ha sido fácil, el país intenta avanzar y proteger la especie humana a toda costa.

Sin embargo, la imprudencia y la indisciplina de estos últimos meses dejan claro que nos queda mucho por comprender. Y mientras algunos ponen corazón y empeño en disminuir las cifras de contagios, otros deshacen ese esfuerzo.

Me gustaría pensar que esta pesadilla acabará; que pronto volveremos a aquella vida llena de rutinas que hoy vemos lejanas. Pero lo cierto es que esta guerra no estará ganada mientras responsabilidad ciudadana y respeto no sean aliados de la entrega, el desvelo y la ética de quienes a diario ponen a un lado hogar y familia para enfrentar el mal que nos ataca.

No bastan los llamados a la cordura, nos toca accionar con mano dura e intransigente. Es hora de formar parte en la solución de un problema que afecta a todos porque un año es tiempo suficiente para reflexionar.