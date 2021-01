Me gusta estar entre niños

30/01/2021 22:15 Richard López Castellanos 4

Si algo llama la atención en los centros escolares de zonas lejanas o recónditas de Baracoa es que en todas se impartan clases de computación. En la escuela Francisco Agüero Velazco, de Santa María, un maestra habló de su trabajo, asociado a equipos y a niños.

Dígame su nombre, por favor.

"Eulalia Navarro Moreira".

¿Cuál es su rol en este centro escolar?

"Me desempeño como especialista de informática".

¿Hace qué tiempo labora en la escuela Francisco Agüero Velazco?

"Diecisiete años. Tengo que rotar por dos escuelas del Zonal, la Ángel Verdecia Moreno, que se encuentra en El Recreo, y esta de Santa María".

¿Qué diría de ese tiempo de trabajo?

"Que ha sido muy bueno porque he podido transmitirle a los niños habilidades informáticas, y han adquirido conocimientos de la asignatura".

¿Cuál es el contenido básico de su asignatura?

"Lo primordial es que los niños se familiaricen con las diferentes partes de la computadora, aprendan a escribir con el teclado, adquieran habilidades de copiar y pegar informaciones mediante el uso del teclado y del mouse".

Todo maestro enseña para que los niños aprendan, pero también tiene aprendizaje con los niños. ¿Cómo ha sido en su caso?

"Ha sido bastante bueno trabajar con los niños porque he visto que desarrollan habilidades mientras se les enseña".

¿Cómo reaccionan ellos?

"Bueno, hacen muchas preguntas propias de la edad, profe cómo se copia, profe por qué esto, por qué lo otro".

Trabajar con niños de preescolar a sexto significa determinada entrega. ¿Qué le exige el trabajo?

"Responsabilidad, preparación y autopreparación".

Y quizás mucha paciencia porque lo niños son muy intranquilos.

"Sobre todo mucha paciencia para saber ligar con todos esos niños de diferentes edades".

¿Qué le ha costado mucho y que ha disfrutado más en su labor?

"Lo que más me ha costado es la enfermedad de la COVID 19, que ha afectado la educación, la economía, todo. Y lo que he disfrutado es que me gusta estar entre los niños, y amo la profesión".

¿Cuánto le cuesta todo?

"Esfuerzo, responsabilidad, esmero, sacrificio".

¿Usted vive cerca del centro escolar?

"No, un poquito distante, como a un kilómetro de la escuela".

¿Cómo llega aquí?

"Muchas veces vengo a pie y regreso por la tarde en la guagua".

A usted parecen quedarle muchos años de trabajo. ¿Cuán satisfecha y cuán cansada está?

"Hasta el momento no me siento muy cansada, aunque la salud me boquea un poco"

¿Qué pasa con su salud?

"Estoy operada, llevo tres operaciones, tengo litiasis renales, una arritmia auricular…"

¿Cómo se sobrepone a eso?

"Si tengo un turno pido el día, pero mi asistencia a la escuela es bastante buena. Trato de que las enfermedades y los problemas no influyan en mi trabajo".