Con esos ojos suyos

25/01/2021 04:10 Richard López Castellanos 25

Se llama Rosa y no podía tener otro nombre. Dice amar los rosales, estar tocada por el amor y sentir toda luz cercana a ella. También cree haber visto mucho mundo, aunque nació ciega y ya navega a contracorriente hace más de seis décadas.

“Me llamo Rosa María Gomero Bell”, me dijo en su casa cuando fui a entrevistarla, y demoró en recordar que vino al mundo con glaucoma, en 19 63. Los padres asumieron el infortunio de la hija y trataron de apoyarla como mejor imaginaron. A la niña le deslumbró el arte, tuvo un acordeón y un piano de juguete y a los 9 años cantaba en La Voz del Toa.

“Un día el periodista y locutor Oscar Romero Laffita me escuchó cantar en casa de mi abuela en La Laguna y me dijo que tenía que ir a los programas infantiles de la emisora a cantar para que todos supieran de lo que yo era capaz. Me decidí y canté, en un programa vespertino dominical llamado Fiesta infantil”, evoca ahora.

Desde entonces la música marcó su vida. Aún se recuerdan sus no muy lejanas actuaciones como cantante en un espacio fijo nocturno de la Casa de Cultura Municipal como integrante del grupo aficionado Rosa María y su banda. Mucho antes compuso 250 canciones infantiles y 120 para adultos y participó como compositora en el festival que desde 1989 hacía Guantánamo para seleccionar obra e intérprete que representaran a la provincia en el Festival Cantándole al sol.

Así ganó 15 premios. En el que quizás sea el clímax de su universo musical recibió reconocimiento por una canción en el Concurso Lilí Martínez, de Guantánamo. Pero no hubiera sido feliz sin

La literatura

que también abrazó para no dejarla ir. Comenzó a escribir, en 1970 formó parte del Taller literario José de la Luz León Roger, conoció a Carmen Serrano, Nidia, Ríder Rodríguez, fue dichosa, “sí, porque he tenido mucho éxito con mis poemas, mis narraciones; hasta tuve una peña de cuentos en mi casa”.

En el taller literario llegaron premios que anunciaron otros obtenidos a nivel provincial. La poesía, su mejor aliada, le deparó cuatro premios en encuentros de escritores de la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI) a nivel de país.

“Yo estuve en la ANCI a nivel de país cuando se fundó un grupo en 1975, pero me trajeron para Baracoa y me incorporé a la asociación del municipio y de Guantánamo”, recuerda, y asegura que ocupó el cargo de presidenta cuando se constituyó la organización aquí, en 1980, y que fue fundadora de la organización en la provincia.

Rosa también fue alfabetizadora braille aquí. Un día sintió sus clases distintas por la presencia de un alumno llamado Freddy, venido de Los cacaos de Imías, un intrincado lugar donde nació con catarata a consecuencia de una malformación congénita, provocada por la fiebre de la rubeola sufrida por la madre durante la gestación.

Mientras la maestra solo podía escuchar al estudiante, él disfrutaba verla a ella gracias al 40 por ciento que tenía de visión. Ambos se atrajeron, movidos porque “nos fuimos metiendo uno en el corazón del otro”, hasta que en 1981 consumaron una relación de amor y al año siguiente hicieron

La boda

apoyada por instituciones y organizaciones de masas del territorio. Tuvieron una hija, “y no parí de nuevo por problemas de salud. Siempre tengo algo y él me ayuda, nos comprendemos, nos sobrellevamos, así evitamos los tsunamis, peores que los maremotos”.

A su lado Freddy asiente. “Hemos tenido una relación bastante estable, de acuerdo a los preceptos que se necesitan para llevar un matrimonio durante más de 30 años. Criamos una hija que ya es una mujer y trabaja de maestra en el seminternado Rodney Countín, con niños de primer grado.

En el hogar compartimos tareas y en la calle hay gente que nos ve y dicen “mira, ese es el matrimonio más feliz que existe en Baracoa porque hace años nosotros lo conocemos y los vemos siempre felices, agarrados de la mano, para acá, para allá…”

Pensamos durar como pareja mientras la fuerza nos lo permita; creo que si como dicen muchos existe la eternidad, allá también seguiremos unidos”.

De momento se calla, tal vez cediendo paso a la costumbre de que entre los dos su esposa habla más, y con su energía y carisma es guía, luz, como

El Sol

más allá de su brillo. “Cuando el sol me toca la piel me da fuerza, y aunque no puedo ver sus rayos ni sus destellos lo llevo en el alma”, dice ella sobre el astro rey, del que se confiesa una fiel pintora “porque lo llevo desde el amanecer hasta la puesta en el horizonte, cuando se esconde como halado por un duendecillo mágico para al otro día devolverlo.

También amo los rosales. Pienso que la planta que fundamenta la vida es la rosa, porque tiene belleza y pétalos suaves, pero además espinas, que simbolizan el sacrificio que tenemos que hacer para emprender tareas y lograr lo que queremos”.

Tuvo como sueño convertirse en abogada, pero no pudo ser. Incluso le escribió a Celia Sánchez Manduley para que la apoyara en el estudio, le consiguieron una casa en La Habana, pero los padres no quisieron irse de Baracoa. “Las cosas son de sacrificio, no de oportunidades”, sostiene hoy.

Su limitante física siempre la invitó a crecerse, sin quejas, sin esperar a cambio por encima de lo que hacía o no. “Muchas personas piensan que el ciego no puede hacer esto, lo otro, y cohíben a uno en algunas que otras cosas, pero yo he podido vencer los tabúes, hacer un millón de amistades, sentirme y hacer sentir bien.

Ahora la enfermedad de la ciclemia y otras cosas me han debilitado al punto de que no puedo hacer esfuerzo, tender una cama porque si me doblo me falta el aire, y bueno, he tenido la ayuda necesaria para no aniquilarme y seguir haciendo por

La vida

que para mí es maravillosa, porque imagino la alegría, la risa en los labios de las personas, y aunque hay quien dice que en ella no todo es color de rosa, pienso que tiene el color que uno le quiera poner. Yo la veo así porque la quiero, hago todo para que por lo menos desde mí no detenga su curso.

Además de ciega, nací ciclémica y con problemas de cardiopatía isquémica. Una vez ingresada en la ONDI, en Santiago de Cuba, el médico dijo que yo no llegaba a los 15 años de edad, porque siempre estaba con la hemoglobina por el piso, y los problemas del corazón agudizándose”.

Hoy Rosa sobrepasa los 60, contenta de haberse crecido ante sus problemas y de agradecer a que la hayan ayudado a andar por caminos firmes. “La Revolución me ha demostrado que sobre la tierra no hay nada que sea inferior, como tampoco nadie superior; cada cual viene a cumplir un papel y yo cumplo con el mío”.

En general ha logrado mucho. Eso considera, diciendo tener “un gran desarrollo con las personas, 10 mil 400 millones de amigos, un amor grande por mi pareja, mi ciudad y mi país. Quiero que sepas que en 1ro de Abril No. 167, entre Patricio Lumumba y Mariana Grajales, vive una mujer cada vez más enferma, pero en armonía.

A mi portal sigue llegando la luz del sol, y cuando no sucede yo salgo a buscarlo, aunque se esconda. Lo llevo en la piel, y hasta en los ojos”.