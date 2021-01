Vivir soltándose (+ Podcast)

23/01/2021 21:10 Richard López Castellanos 113

Cuando se va a un campo todo es expectativa, y cuando un niño de esos lugares te habla con soltura no puedes menos que maravillarte. Así sentí al dialogar con una alumna de sexto grado en la escuela de Santa María, Baracoa, quien tuvo la cortesía de atenderme cuando se dirigía a una clase de Educación Física.

¿Cuál es tu nombre?

"Keila Gomero Tomacén".

Keila, ¿cómo son esas clases, quién es tu profesor?

"Mi profesor se llama Erineldis, la educación física consiste en hacer ejercicios, en jugar fútbol, baloncesto, distintos deportes, no tener pena, vivir soltándome, y lo importante de la educación física es divertirse".

Me hablas de jugar fútbol y vi que entre el grupo de niños que van para el área de las clases habían hembras y varones. ¿Hacen el juego juntos?

"Sí".

¿Qué otros deportes practican?

"Jugamos ajedrez aquí en el aula".

¿Quién te imparte clases?

"Elennis, Tairac, Eulalia, Alisnay, Erisneldis y Bitsaris, la profesora de Inglés".

¿Y cómo son esas clases, cuál te gusta más, por qué?

"Todas las clases son bonitas, y me gusta más las Ciencias Naturales porque trata acerca de muchas cosas de la naturaleza, de los árboles y del suelo, de cómo debemos protegerlo y también me gusta la de Inglés, porque así podemos hablar otro idioma que nosotros no conocíamos".

¿Y cuáles son tus resultados académicos aquí en la escuela, cómo tú los considera?

"Muy buenos, yo siempre he cogido resultados muy buenos en la escuela".

¿A qué aspiras cuando termines el sexto grado aquí en la escuela Francisco Agüero Velazco?

"¿Qué yo voy a hacer? Primero voy a comenzar la secundaria y … no tengo muy bien claro lo que quiero coger, tengo que pensar todavía y valorar cada cosa, no sé".

Me hablas de cuando hagas la secundaria, y también el pre, ¿no?

"Sí. Quiero más o menos coger doctora, estudiar Medicina, pero no sé bien, todavía tengo a ver si hay otras cosas, tengo que pensar y valorar".

¿Por qué estás pensando desde ahora en la Medicina?

"Porque me gusta mucho, atender a los enfermos y hacer cosas y eso".

Es lo que tú has visto que hacen.

"Sí. En la televisión, aquí mismo en el policlínico cuando voy algunas veces he visto como los doctores atienden a los enfermos".

Keyla, ¿vives muy lejos de la escuela?

"Más o menos".

¿Cómo transcurre la vida aquí?

"Es muy tranquila, aquí uno siempre conoce a todas las personas y eso, y se relaciona siempre con todos y le habla a todo el mundo, es muy tranquila, uno se lleva bien con todas las personas aquí".

¿Te sientes bien en el campo?

"Sí, muy bien".

Cuando termines en esta escuela seguramente te vas a alejar un poco más de tu casa. ¿Cómo crees que va a ser ese cambio?

"Bueno, para mí sería muy difícil porque yo casi nunca me quedo lejos de mis padres, y siempre ya estoy acostumbrada a la escuela que me quede cerca, será muy difícil yo creo".

¿Qué te gustaría decirle a los niños de tu edad lo mismo de toda esta zona que de cualquier lugar que también tengan sueños como tú?

"Bueno, quiero decirles que sigan estudiando, que presten atención a las clases, que nunca sean regados porque ya cuando llegue a la secundaria a eso, también sacar buenas notas".

