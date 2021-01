Me gusta esta vida de campo (+ Podcast)

15/01/2021 20:03 Richard López Castellanos 50

Andar por Tabajó del Toa con una colega fue descubrir a dúo la maravilla escondida en el monte. No importó que se rompiera el transporte donde íbamos, que ni siquiera hubiera amanecido y que tuviéramos que caminar un buen trecho de carretera para llegar al núcleo de la comunidad y cumplir nuestro cometido.

En minutos encontramos a un profesor del lugar y tras tomas café en su casa y tener un entrevistado, hizo falta el entrevistador.

* Escuche entrevista a profesor

Primero que todo voy a conocer su nombre.

"Mi nombre es Yoandri Hernández Hernández, vivo en Tabajó del Toa, profespor de Educación Física de aquí de la zona".

Siempe es llamativa la labor que pueda realizar un profesor de Educación Física en el campo. ¿Qué caracteriza ese trabajo aquí?

"En el campo nosotros realizanos diversas actividades, con los niños principalmente, y bueno eso incentiva a los niños a cuando ya cursan la secundaria motivarse por un deporte en específico".

¿En qué escuela usted trabaja?

"En la escuela Alfredo Miguel Aguayo, de acá de Tabajó, y en la escuela Camilo Cienfuegos Gorriarán, de Palmarejo".

¿De qué grado son los niños que hay en esas escuelas?

"Prescolar a sexto grado".

¿Y a qué distancia están los centros de su casa?

"Una escuela me queda aproximadamente a 400 metros, la más cercana; y la más lejana a tres kilómetros, aproximadamente".

¿Cómo llega a ellas, a qué hora se levanta?

"Me levanto muy temprano, seis de la mañana, a veces voy a pie, a veces me traslado en una bicicleta".

Que bueno tener siempre una bicicleta, eso quiere decir que el camino es transitable por lo menos para este tipo de transporte.

"Sí, sí, la carretrra es bastante aceptable".

¿Cómo responden los niños a sus clases?

"Bien, cuando llego a la escuela, apenas llego me preguntan a qué hora tenemos clases y están motivados cada vez que llego al centro a dar la clase. Casi siempre realizamos juegos y es lo que más incentiva a los pequeños, realizar mucho juego".

Niños y juegos, eso siempre va parejo. ¿Cómo más transcurre su vida aquí en Tabajó del Toa?

"Aquí también soy campesino, trabajo la agricultura, tengo una parcela que tiene vianda, cacao, guineo, habichuela, y así en las situaciones que estamos viviendo hoy en el país es una ayuda; así le damos a algunos ancianos, yo soy cristiano, también a algunas personas que pasan y las ayudamos con vianda, y así".

¿Es un trabajo para autoconsumo, o tiene algún contrato con el Estado?

"Sí, sí, tengo un contrato con Acopio, hacemos un plan en el año, ya una vez sobrecumplido el plan de Acopio te da cobertura a hacer esa cosa".

¿Qué acostumbra entregar usted y en qué cantidad?

"Ciento veinte quintales en el año entre plátano burro y Felipita, y alrededor de 30 o 35 quintales de cacao".

Yoandris, ¿hace qué tiempo vives aquí?

"Caso toda mi vida, 37 años tengo de vivir aquí".

Con independencia de si a usted la haya gustado siempre vivir aquí o no, ¿cómo ha sido su vida en el campo?

"Me gusta la vida del campo, me gusta criar animales, principalmente, es una vida tranquila, agradable, todo es natural y me gusta, me gusta esta vida del campo".

Una frase dice que en el mar la vida es más sabrosa, ¿podría decirse lo mismo del campo?

"Yo creo que sí. En el campo disfrutamos por la mañana del café natural que cosechamos, y su entorno al amanecer creo que es más bonito. No sé, me gusta esa vida".

Y una de las cosas más hermosas que se puede apreciar en un campesino es verlo brindar una tasa de café por la mañana, aunque creo que hoy se la pidieron…

"Sí, sí, venía llegando y … pero acostumbramos a eso, a brindar nuestro afecto al que viene y compartir lo que tenemos".