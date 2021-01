14/01/2021 14:10 José Angel Turro 17

Quédate en casa mi amor, para poder amarte de nuevo bajo la lluvia, para poder besarte en los caminos, para que sigan siendo dulces tus labios y delicadas tus caricias.

No salgas todavía, para que la muerte pase y no te toque, y su guadaña feroz no alcance tu rostro bello ni apague tu sonrisa. Quédate en casa, mi bien, los parques donde paseamos a diario no se irán, estarán más bellos y floridos y el banco en que tantas locuras hemos hecho, nos aguarda, cálido, extrañándonos cada noche y madrugada. Te andaré después con la punta de mi lengua, te besaré hasta en las sombras, pero será mañana, cuando salga el sol y las calles se llenen de alegría.

Quédate allí, mi reina, en el cuarto pequeño que tus padres hicieron para ti con tanto amor, para que me esperaras aun sin conocerme, quédate allí, resguardada de la muerte. Tocaré un día de nuevo tu puerta y me esperarás con esa bata bella llena de mariposas blancas y amarillas, que te compré en aquella tienda pintoresca de Marruecos, estarás sin ropa interior como sabes que me gusta. Solo tú y Dios saben cuánto te quiero.

Esto pasa, volverán los niños con sus uniformes y pañoletas a las escuelas, y tu cuerpo se abrirá de nuevo para mí, te lo suplico mi bien, no me prives del placer de tu presencia, créeme, cada segundo sin ti es un tormento, pero después, cuando la muerte se haya ido, cuando no nos aceche en las esquinas, tendremos muchos años para amarnos, para nadar de nuevo en los ríos...

Quédate allí, te enviaré flores desde mi pensamiento, rosas rojas y blancas a todas horas, de mis jardines en el cielo. Ponlas en agua, aspira su olor a todas horas, no se marchitarán en la distancia. Son solo unos días, para que me extrañes más, para quererte más, para desearte más.

No salgas de casa mi bien, recuerda que sin ti no hay aurora en las mañanas y los ríos dejan de correr hacia el mar, cuídame que moriré si no estás, y escríbeme, dime cuanto deseas mi cuerpo ensamblado en el tuyo y mi savia en tu alma.

Quédate en casa, en tu cuarto pequeño, donde te vi desnuda por vez primera y también, donde, a pesar del tiempo, te miro de nuevo con la misma ansiedad de aquellos años, por eso te pido, si quieres de rodillas, que te quedes en casa.

Cuando la soledad despierte tu ansiedad por mí, busca en la cajita malva de tu closet, los filmes de adultos que nos hicimos a escondidas y entonces, enciérrate más, consuélate, ámate por los dos, piensa en mí, y entre estertores de placer, recuerda la vez que nos amamos en aquella playa lejana con arenas blancas y un sol resplandeciente, era de mañana, con tu color tan lindo y tu pelo suelto y mojado, y mi cuerpo en tu cuerpo, y aquellos pescadores indiscretos que nos espiaban tan de cerca, solo me dijiste: déjalos que miren, así sabrán cuanto te quiero…

Será mañana mi amor, que nos volvamos a ver, lloraremos entonces a los que ya no están y celebraremos juntos los cumpleaños atrasados. Pero hasta entonces mi bien, hasta entonces, por Dios y por mí:

¡Quédate en casa!