Eto ya yo me lo sé de memoria (+ Podcast)

12/01/2021 23:30 Richard López Castellanos 69

Cuando días atrás vi a un hombre revolviendo un gran caldero y rodeado de lo que me pareció una nube de humo me pregunté cómo podía soportar aquello. A la usanza campesina elaboraba un dulce de coco en el Polígono de productos alimenticios de Tabajó, Baracoa. Y sin soltar la paleta ni moverse de lugar se dispuso a un diálogo.

* Escuche entrevista a elaborador de alimentos

¿Cuál es su nombre?

"Osmani Pérez Pérez".

Hace unos minutos lo veo revolviendo esa masa de coco para elaborar cucurucho. ¿Es muy difícil la tarea?

"No es tan difícil, pero bueno sí es difícil porque hay que revolvelo hasta que se seque, y e un producto que hay que secalo batante porque si no no etá bien cocío".

¿Qué tiempo puede demorar usted en hacer una masa de cucurucho en ese gran caldero?

"Eto... 20 o 30 minuto".

¿Cuánto se le dificulta hacer este trabajo?

"No, ninguno, porque esto ya yo me lo sé ya de memoria, tengo bastante práctica en esta revolvedera del caldero.

Pero, ¿no le molesta ese humo?

"Bueno, alguna vece que sí moleta pero to la vece no moleta. Y cuando hay humo uno se pone el nasabuco y ya se le quita, o salgo para afuera. Hay que seguir trabajando porque sí uno no puede deja el trabajo".

¿Hace que tiempo labora en este polígono de producción de alimentos?

"Bueno, yo trabajé aquí 14 año, en ete polígono, y de ahí cerraron el contrato porque había reducción de plantilla, me fui pa la carretera, trabajé 5 o 7 año en vía de Comunales, y de ahí entonce me solicitaron de nuevo en la empresa y vine para acá".

Pero nombrar polígono a este lugar es reciente ¿no?

"Ahora e polígono, pero ante esa timbirichi".

¿Qué se producía antes y qué se produce ahora?

¡Pero bueno, antes se producía, como era producto típico, bola e yuca, bola e guapén, chocolatín, una repilotá de cosa!

¿Qué satisfacción le deja este dulce que los consumidores esperan?

"Bueno, hay que ponele calidad, si no tiene calidad lo consumidore no lo compran".

Además de la masa de cucurucho, ¿qué más elabora usted?

"Se elabora turrone, barra e coco, frangollo, chicharita, vinagre, bija y varia produccione más.

¿Hacia dónde se distribuyen esos productos y qué demanda tienen?

"Bueno, en la bodega, porque tiene una demanda grande, porque aquí viene del pueblo, viene de donde quiera a comprar, eso no e aquí solo en Tabajó, y hay mucha demanda aquí".

¿Usted acostumbra a probar también como consumidor esos productos?

"¡Pero bueno!, si uno no lo prueba no tiene calidad porque el que tiene que probalo e el mimo tachero, el que elabora lo producto, y si no tiene calida el pueblo no lo compra, ¿entiende?"

¿Y qué conformidad tiene usted con la calidad?

"¡Pero bueno!, yo estoy etimulado por eso, porque yo soy el que lo elaboro y si yo no hago una calida que sirva, con su ingrediente, no tiene calidad, porque yo le echo canela, la sal, lo que se lleva, el agua, to eso lo que se lleva el produto".

¿Qué siente cuando piensa que sus productos son de calidad como para que la población siempre los espere?

¡Pero bueno!, e una satisfacción enorme porque el pueblo me satisface porque yo hago una producción muy buena. Mira el dulce e naranja, el dulce e naranja ha ido allá a la empresa, ha ido donde quiera y me han etimulado por eso, porque yo hago una producción especial. Porque el pueblo no lo critica, lo que se lo comen, y eso e lo que quiere el pueblo, que le den una calida especial".

Que bueno que piense usted en el pueblo , ese que espera no solo producciones de este lugar, sino de todo el territorio de Baracoa para satisfacer sus necesidades de consumo, y para reafirmar su identidad a través de los alimentos.

"Gracias".