Ete e la vida mía (+ Podcast + Galería)

11/01/2021 17:26 Arelis Alba Fotos: Richard López y la autora 52

En una pintoresca comunidad del Consejo Popular de Nibujón -se llama Carbonera según me dicen los vecinos- converso con un lugareño.

* Escuche entrevista a joven morador de Carbonera

¿Tu nombre es?

"Itamar Martínez Muñoz".

Pero todo el mundo te dice…

"Pichy".

Pichy, cuéntame cómo es la vida en este lugar, a qué te dedicas, cómo es tu día a día aquí.

"Yo me dedico a la pequería na má y eso ¿sabe?, y tamo bien ahí, todo el mundo tamo bien en la pequería y eso".

¿Qué tipo de pesca realizan?

"Submarina".

¿Cuáles pescados traen con mayor frecuencia a casa?

"El guanábana y eso, ¿sabe?, peje de clase, grande y eso, no cogemo lo chiquito ¿sabe? El jurel, el tiburón, y pulpo también".

Hay otro pescado que también se consume mucho por aquí…

"El macabí, e un buen pecao que se prepara, uno le saca la masa y todo ¿sabe?, y pa hacer caldo la cabeza y eso".

Tú eres muy joven todavía. ¿Qué edad tienes?

"Yo, ventidó saño".

¿Desde qué edad tú pescas?

"Dede lo doce año".

¿Quién te enseñó a pescar y te inculcó el amor por el mar y por la pesquería?

"Mi tío, mi tío fue quien me enseñó a todo eso ¿sabe? Me enseñó a pecar y todo, a nadar y eso. Dede pequeño, dede los doce año ya yo taba pecando, ya yo me tiraba en el mar con ecopeta y eso. Ya a lo cinco año casi ya yo sabía nadar, a lo sei y pico".

Pero la pesquería puede también ser un poco intimidante y peligrosa.

"Sí, sí, e muy peligrosa porque te puede dar un bracao* o algo, ¿sabe?".

No, no sé…

"Eso te da como que te falta el aire ¿sabe? y te puede dar un bracao y te queda ahí".

También puede suceder un accidente con la escopeta de aire comprimido.

“Con la ecopeta de aire te puede diparar de momento ¿sabe?; y pueden implotar** también y eso”.

Y se dan casos de ahogamiento.

"Sí, (la gente) se ahoga, baja a mucha profundidade y eso, ventipico y trenta metro, y por eso le da bracao y todo eso".

Aun así, eso no te intimida.

"No, no, no. Yo no le cojo miedo a eto ya, e pa lante siempre. Si tú echa pa trá, no… e pa adelante siempre, lo que tú vaya a hacer e pa lante".

¿Son muchas las personas que se dedican aquí a pescar?

"Sí, to el mundo. De aquí de Carbonera to el mundo se dedica a pecar".

Entonces este es un barrio de pescadores.

"Todo eto e barrio de pecadores, de hata de chiquitico pecan. De dié año pa rriba ya pecan ya".

¿Sólo lo usan para el consumo, o también para comercializar?

"Pa comer na má, pal consumo no, e pa comer, pa la casa lo dejamo y eso. Que eto tá malo y eso ¿sabe?".

Y entonces ¿de qué viven?, ¿cuál es el sustento económico de ustedes en este barrio?

"Nosotro ahí etamo, a vece cogemo una chapea por ahí y tamo haciendo dinero por ahí ¿sabe? No no dedicamo al mar siempre ¿sabe?".

Aquí se siembran algunos productos agrícolas. ¿Qué se cultiva en la zona?

"La yuca, el boniato, el fongo, guapén… todo eso2.

También hay mucho coco por acá.

"Sí, sí, hay mucho coco, batante y eso. Nosotro preparamo lo coco, lo cogemo para sacar la grasa y todo eso".

Tú eres hijo de una persona muy conocida. Tu papá es guía del Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Me imagino que de él has aprendido mucho a amar este lugar, a conocerlo.

"Todo bien con él. Él camina lo yuma*** por ahí pa rriba, le enseña la planta y todo eso, los árbole, los animale y todo eso".

A ti te tocó hacer hoy de guía improvisado de nosotros por acá.

"Sí, sí, a mí me guta todo eso, caminar y todo eso, relajarme...".

Nos llevaste a un lugar muy lindo.

"Sí, la playa Fundadora".

Yo solo tenía referencias por publicaciones. Me dicen que ustedes pescan ahí.

"Sí, todo el mundo. Nosotro pescamo ahí en la playa Fundadora y todo eso".

Es una playa prácticamente virgen. Hoy mismo no había nadie. ¿Pocas personas la conocen y la visitan?

"Aquí casi to el mundo la conoce, lo que ya no hay gente que van ahí ¿sabe?, van pa la playa de Maguana y eso. Ya ahí no entra casi nadie".

¿Por qué entra poca gente?

"No sé, no sé por qué entran poca gente. (En) Maguana hay má capacidade, hay para nadar y todo eso ¿sabe?, cosa turítica pa llá y eso, casa de alquilere, hotele y todo ¿ve? Y se alquilan y todo ahí ya. E mejor pa llá".

Pero los pobladores de Carbonera sí son visitantes asiduos de playa Fundadora. ¿Van solo a pescar o también a disfrutar del baño?

"Sí, nosotro a vece e que no quedamo y todo ¿ve?, do o tre día ahí, cogiendo pescao, friendo, en la gozadera".

Veo que el acceso a la playa es un camino bastante espacioso por donde cabe un vehículo automotor, una carreta… ¿El Parque Humboldt tiene un sendero por esa zona?

"Sí, hay un sendero ahí que lo hicieron la gente del Parque y eso para ir todo el mundo. (Por ahí) Todo el mundo va a esa playa, lo cubano, lo yuma y eso".

Queremos agradecer tus atenciones. Pero no solo tú, todas las personas que hemos visto en Carbonera nos han recibido como si nos conocieran de toda la vida.

"La gente aquí se llevan, todo son familia".

¿Has pensado en algún momento abandonar este lugar, mudarte de aquí?

"Nunca, nunca, nunca. Porque aquí yo toy mejor que en otro lugar (ríe). Ete e la vida mía aquí, a otro lugar yo no lo conoco como a ete lugar: el mar, todo, andar con lo bueye y todo ¿sabe? Todo, todo, todo".

¿Sabes a quiénes acompañaste hoy como guía de la zona?

"Yo no me sé lo nombre de utede bien bien…".

¿Y cómo es que nos tratas con tanta familiaridad si nos ves por primera vez?

"Porque me taban hablando muy bien de utede y la hija tuya; mi papá y eso. Cuando tú va a conversar con una gente tú no te tira a lo loco, e porque ya tú sabe que te tan hablado bien de ello. Primero tú mira la gente por afuera, como te hablan y todo eso: ´No, eta gente son buena, trátalo bien´. ¡Ah, ya!, ¿sabe?".

Nosotros te hemos preguntado de todo, ¿será porque somos periodistas?

“Sí (se ríe)”.

¿Por qué tú crees que te estamos entrevistando?

"¿Para salir en la televisión, e?".

En la televisión, en la radio, en internet…

"Yo sé, ya yo sé todo eso".

Entonces… ¿te gusta que te entrevistemos?

"Me guta, sí me guta".

A nosotros también nos gustó mucho conversar con Itamar, a quien casi nadie llama por ese nombre, así que prefiero decirle como todos: Pichy. No conocía el lugar donde vive, ni sabía de su existencia –ni siquiera aparece en el mapa-; ahora me voy encantada. Es la comunidad de Carbonera, ubicada unos cientos de metros después del poblado de Santa María, en la carretera Baracoa-Moa. Esas son las señas por si usted no sabe cómo llegar. Si alguna vez pasa por ahí encontrará gente buena, conversadora y servicial, como mi entrevistado de hoy.

***

* Blackout: El llamado shallow water blackout, o síncope de las aguas superficiales, es un accidente que pueden sufrir los buceadores y llevarles a la muerte por sumersión. La natación sumergida (buceando) precedida de hiperventilación crea una situación en la que el sujeto puede sufrir hipoxia antes de que la concentración en sangre arterial de dióxido de carbono alcance el nivel que le obligue a salir a la superficie a respirar. En esta situación, el sujeto inconsciente puede respirar bajo el agua y morir por sumersión (Cuadernos de Medicina Forense versión On-line vol.20 no.2-3 Málaga abr./sep. 2014).

** Implosionar

*** Se refiere a turistas extranjeros. Ver Yuma (Wikipedia), ¿Cómo surgió la palabra yuma? y ¿Qué cosa es realmente Yuma? (Granma).