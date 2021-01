Un loco suelto en El Edén (+ Podcast + Galería)

06/01/2021 06:22 Arelis Alba Fotos: Richard López 3

Este lugar donde me encuentro hoy se llama El Edén, quizás porque se parece un poco al paraíso terrenal que describe la Biblia, o simplemente porque es un sitio maravilloso donde la armonía y la felicidad se pueden casi tocar con la mano.

A mi lado se encuentra un baracoense que, junto a su familia, se ha consagrado a una práctica no muy extendida, pero ciertamente muy beneficiosa: la permacultura. Su nombre es Juan Paumier Lobaina.

Primero se impone explicar qué es la permacultura.

“La permacultura es el cuidado del hombre y el medio ambiente”.

¿Y cómo se cuida al hombre y al medio ambiente desde la agricultura?

“E un poquito complicado pero… lleva su trabajo. Cuidar el hombre es no usar produto químico que le haga daño al hombre, y cuidar el medio ambiente no afectar bosque y tampoco echar producto químico para no afectar el medio ambiente”.

¿Y es posible hacer producir la tierra sin utilizar productos químicos? ¿Cómo se logra aquí?

“Bueno, en nuetro sitema se logra porque la tierra de nosotro e media virgen, pero sí se puede sembrar produto sin químico”.

¿Desde cuándo ustedes practican la permacultura?

“Vamo como cinco año ya en permacultura”.

En este tiempo, ¿qué diferencia tú ves entre la forma de producir la tierra y los resultados que obtenías de ella antes de comenzar la práctica la permacultura y los que obtienes en la actualidad?

“Bueno, yo hallo, ¿cómo e?, buen resultado, porque mi finca e fértil ¿ve?, pero si no fuera fértil, a nosotro no han enseñado para hacer suelo y para hacer abono orgánico pa que produca una finca que no tenga suelo”.

¿Cómo se produce el abono orgánico?

“Bueno, lleva hojaraca de maí, o de bambú, o de la cosecha que tú desecha de tu finca o de tu sitema, puede ser abono orgánico”.

¿Cómo se sustituyen los plaguicidas químicos, industriales, por otros naturales?

“Nosotro usamo la cardona, la soja de Nim y la tabaquina”.

¿Cómo la usan, la plantan u obtienen algún producto de ellas?

“Nosotro la cogemo, la podemo echar en agua, de un día para otro; o la cardona la hacemo pedacito y la echamo en agua y al otro día cogemo ese produto que ella bota y se lo aplicamo a la mata”.

¿Realmente tú has visto resultado con estas prácticas?, ¿funcionan?

“Sí, sí funcionan, sí”.

¿Se obtiene la misma productividad de la tierra y protección de los cultivos?

“Sí, sí funciona”.

¿Qué plantas en El Edén?

“Tengo aquí plátano, malanga, quimbombó, café, chopo amarillo, maíz, habichuela, agise… hay una cuanta cosa”.

¿Cómo se comercializan estas producciones?

“De una parte, cuando cumplimo el plan, la llevamo a 50 familia (que) beneficiamo en Mabujabo. Si hay familia que no tienen ingreso económico se la regalamo o otro también le dejamo en un menor precio económico”.

Escuché que ustedes solicitaron también abrir un punto de venta en la zona de Mabujabo.

“Sí, lo solicitamo, para que tengan alguna familia y conocan el trabajo que estamo haciendo los proyecto de Lavatida y que reciban un produto má sano y má ecológico”.

Ya que mencionaste los proyectos del Centro Cristiano Lavastida, con sede en Santiago de Cuba, ¿qué tipo de ayuda reciben de él?

“Nosotro recibimo de ayuda, económicamente, enseñanza… de todo ello no enseñan”.

Es decir, ustedes cada cierto tiempo participan en cursos donde les dan asesoría técnica. ¿Es así?

“Sí, no enseñan de todo: cómo cuidar el medio ambiente, para prepararno para un tiempo de ciclón, para guardar la semilla, para conservar alimento, de todo no enseñan ello”.

Y reciben ayuda económica también.

“No dan el dinero pa que nosotro cómpreno lo insumo por ahí, y de todo lo que no haga falta en la finca”.

Me decías previo a esta entrevista que cuando tú iniciaste en este mundo de la permacultura te decían que estabas loco. ¿Por qué?

“Por el cambio que yo… yo ante sembraba con abono, con yerbicida, quemaba, y el cambio que tuve que hacer no era lo mimo lo que yo hacía ante”.

¿Qué te convenció de hacer esos cambios?

“Bueno, la clase que hemo pasado y lo curso, mucho curso”.

¿En algún momento te has sentido arrepentido de haber tomado este giro en tu vida?

“No, nunca, al contrario. El produto químico hace daño porque todo nosotro tenemo célula cancerina. Al comerno un produto con produto químico no celera la célula cancerina o otro célula que nosotro tenemo que no hace daño, pero al comerno ete produto sano y ecológico, no no afecta nada; al contrario, no ayuda al cuerpo”.

¿Quiere decir qué tú vas a seguir fomentando este proyecto de permacultura en la finca El Edén, en Quiviján?

“Sí, hata que me muera”.