Pienso quedarme en Quiviján (+ Podcast)

30/12/2020 02:00 Arelis Alba 17

Junto a la doctora, llegada desde la ciudad y casi recién estrenada en el consultorio del médico de la familia de Quiviján, se mueve con soltura la enfermera. Se nota al salto su experiencia profesional y los detalles con que salpica la conversación retratan a un lugareña conocedora de su terruño y de su gente.

* Escuche entrevista a enfermera de Quiviján

Ya supimos que la doctora que cumple servicio social en este consultorio vive en la ciudad, pero me dijeron que tú si eres nacida y criada en Quiviján. ¿Es así?

¨Sí. Me llamo Arianna Rodríguez Romero. Soy Licenciada en Enfermería¨.

Bueno, conoces entonces a esta población al dedillo. Me imagino que en este tiempo te ha tocado recibir y despedir a muchos médicos.

¨¡Claro! Hace 13 años que estoy aquí, en este consultorio médico¨.

¿Cuántos médicos han pasado en estos años por acá?

(Riendo) ¨¡Ah!, miles¨.

Entonces Quiviján no ha tenido la suerte de que se gradúe algún médico de la zona y se quede a trabajar aquí.

¨No, todos se gradúan y se quedan a trabajar por allá, por la ciudad¨.

El éxodo poblacional ha afectado a esta zona de muchas formas, pero escuché que ahora algunas personas están regresando, vuelven al campo a cultivar la tierra, ¿es cierto?

¨Sí, generalmente la gente se traslada de aquí por la situación que había de transporte y con la electricidad; pero bueno, ahora con la Covid la gente está regresando de nuevo al lugar del que era¨.

¿Y por qué tú te has quedado aquí?

¨Porque nací aquí, me crié aquí, toda mi familia vive aquí y me encanta este lugar¨.

Pero te hiciste licenciada, lo que significa que saliste por un tiempo para estudiar.

¨Sí, hice mi quinto año de licenciatura en el hospital, pero bueno, luego que terminé me incorporé de nuevo aquí a mi consultorio¨.

Fuiste de los pocos que no se quedaron en la ciudad.

¨Sí, de las pocas que no se quedaron (ríe)¨.

Háblame de tu trabajo, qué es lo que haces y qué es lo que más te gusta de lo que haces.

¨Me gusta todo lo que hago, pero mayormente el terreno, conversar con la población, visitar, orientar a los pacientes sobre las cosas que deben hacer, sobre las medidas que deben adoptar para proteger su salud¨.

¿Te sientes cómoda?

¨Sí, sí, se trabaja tranquilo, la población es muy educada y muy comunicativa y todo sale bien¨.

¿Qué retos ha impuesto en tu vida profesional la Covid-19?

¨El trabajo no ha sido igual porque se debe pesquisar todos los días al ciento por ciento de la población y se me hace un poco difícil. Soy sola, en un sentido, como enfermera, porque mis doctoras están aquí y me ayudan bastante. Pero la situación es que hay que caminar demasiado¨.

Hoy mismo supimos que tuviste que caminar bastante para cumplir con tu trabajo del día.

¨Así mismo es, hoy caminé cuatro kilómetros para poder cumplir con mi trabajo, desde Quiviján hasta Tabajó¨.

Porque me decías que en Tabajó es que esterilizas el instrumental…

¨Sí, porque nosotros no contamos con un equipo para esterilizar por la situación de la corriente. Esto es mini (hidroeléctrica) y esos equipos trabajan con 220 (volts). En Tabajó es que hay situado uno y generalmente hay que dirigirse allá para hacer el proceder¨.

¿Qué otros desafíos implica hacer tu trabajo en las condiciones en que ustedes laboran, en medio de la serranía?

¨Nada más es difícil (ríe), solo tener que caminar un poco por la lejanía que tiene el área que es difícil llegar a todas las viviendas todos los días; pero por lo demás, me siento bastante contenta¨.

Saliste de aquí por un tiempo y retornaste. ¿Piensas quedarte ya aquí o tienes otros planes?

¨Pienso quedarme aquí¨.

Muchas gracias y que así sea porque realmente estás serranías necesitan mucho los servicios que prestas.