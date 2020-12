Me siento como parte de Quiviján (+ Podcast)

29/12/2020 08:30 Richard López Castellanos 241

En la intrincada zona baracesa de Quiviján dos periodistas ven a una doctora bajar las escaleras del Consultorio del Médico y la enfermera de la Familia del lugar. Mientras la profesional entra a su local de consulta es casi asaltada con el pedido de un breve diálogo. Ella accede, y RadioBaracoa se ve con una entrevista.

. Entrevista a la doctora Liyennis en audio

Doctora, disculpe, buenos días.

"Buenos días, mi nombre es Liyenis Guilarte Matos".

Por favor, le pido disculpa por hacer que comience conmigo su jornada de trabajo y quiero que me revele algunos detalles, por ejemplo cómo es su trabajo en este lugar.

"En este lugar nos sentimos muy bien, tenemos una población de 445 habitantes, cinco embarazadas, de ellas en el área solo tres porque dos ya están ingresadas en el hogar materno, tenemos seis lactantes, y en cuanto a las enfemedades son enfermedades comunes que pueden haber en cualquier otra zona del campo".

¿Cuáles son esas enfermedades?

"Las enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes mellitus, son las que en estos momentos más nos preocupan, el alto índice que existen de estas".

¿A qué cree que se deban?

"El estrés es uno de los factores que más agobia a nuestra población hoy en día, la obesidad, el sedentarismo".

En otras zonas de campo hemos visto que son comunes los accidentes por ejemplo con instrumentos de trabajo del campo, que se viran un pie, que se dan un golpe en una extremidad. ¿Eso no pasa por acá?

"Bueno, dentro de los accidentes que más hemos encontrado por aquí están las heridas, muchos campesinos trabajando en el campo se han cortado, hemos tenido que realizar suturas, es lo más común desde que estoy aquí, tengo tres meses de estar aquí".

¿Qué condiciones tienen para realizar esas suturas?

"Contamos con instrumentos, con suturas, unas pinzas, ah ya en caso de que sea demasiado, muy grave, llamamos rápidamente al Sistema Integrado de Urgencias Médicas y se remite hacia el hospital de Baracoa".

Doctora, al principio dije que casi le habíamos robado la iniciativa de su jornada laboral y primero la vimos bajar la escalera de la segunda planta de este consultorio. ¿Eso quiere decir que usted vive aquí?

"Sí, tenemos que quedarnos constantemente aquí, porque de monmento se da un caso por la noche o algo, debemos estar aquí para atender a los pacientes que nos lleguen".

¿Y de dónde es usted?

"De La Playa, en la ciudad de Baracoa".

Entonces, ¿cómo combina usted su permanencia en este lugar con el deseo justo de ir a su hogar en Baracoa?

"Bueno, debemos permanecer aquí durante 25 días y tengo cinco días de pase".

¿Extraña la ciudad?

"Uhhh, bastante, pero ya me he acostumbrado bastante a trabajar con esta población y me siento bastante bien".

Eso quiere decir que quizás cuando está en la ciudad también extraña este lugar.

"Sí, como no, bastante, a los pobladores, a los vecinos, han formado parte de mi vida ya en tan poco tiempo".

Tienes solo tres meses acá, pero con qué sentido de pertenencia, de afecto habla usted hacia sus pacientes.

"Ya me he relacionado con los pacientes, me visitan constantemente y me siento como si fuera realmentre parte de esta zona, como si fuera pobladora de aquí, como si viviera aquí ya".

¿Qué es lo mejor que ve usted en los pobladores del campo?

"Son muy simpáticos, son muy comunicativos, hacen confianza rápida con los médicos".

¿Y qué es lo que más disfruta usted de una zona de campo en tan corto tiempo como su trabajo acá?

"La naturaleza, el paisaje, la población, que es tan buena".

Voy a pensar en la suerte de la oportunidad de entrevistar a una doctora de solo tres meses de trabajo después de graduada. Muchas gracias.

"Muchas gracias, ha sido un placer conversar con usted".

Gracias nuevamente.

"Gracias".