"He echao la vida entera en el campo" (+ Podcast)

27/12/2020 08:15 Richard López Castellanos 2

Internado en su finca, el campesino baracoeso Jorge Luis Labañino Cantillo podaba plantas de cacao cuando este periodista se le acercó para presentarse y pedirle una entrevista. Sin protocolo ni pérdida de tiempo, fue hora de saber cómo un hombre de famlia con décadas de trabajo en el campo contribuye a los resultados productivos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Abel Santamaría, ubicada en El Güirito.

¿En qué momento de atención están ahora las plantaciones de esta cooperativa?

"Estamos en el entreaño de cacao, porque la cosecha e del mes de febrero hasta el mes de junio, y de julio a diciembre ese es el entreaño".

¿Y qué resultados productivos dejó la cosecha de cacao en este 2020?

"Para el tiempo que hizo y para la seca que hizo fue buena la cosecha".

¿Cuánto usted pudo recolectar?

"Bueno, casi 40 quintales, eso e bueno porque desde que pasó el ciclón (Matthew) a mí me quedó poco cacao, y yo lo hice nuevo".

Hay algo que no hemos precisado, y es que usted atiende una finca, la suya, dentro de la cooperativa.

"Yo atiendo mi finca, con mi hija".

¿Qué más se produce en su finca?

"Aquí coco, guayaba, plátano macho, de fruta".

¿Y qué puede decir usted de esas producciones ahora?

"Que son buenas; para el tiempo que ha hecho, para la seca que hizo aquí esas producciones son buenas. La guayaba ha dado buenos resultados, y el coco, ahora e que lo tengo en producción, tengo do hectáreas de coco".

¿Hacia dónde van las producciones de la Cooperativa de Créditos y Servicios Abel Santamaría?

"A Acopio".

Todo productor está muy pendiente de la relación salario-productividad, es decir, de lo que hago y de lo que me pagan. ¿Cómo es en su caso?

"Bueno, aquí tú sabe que se meten a vece hasta do mese y tre y no no pagan, eso e lo malo que tiene eto".

¿Y cuándo le pagan, cómo considera usted ese salario?

"Bueno yo lo considero bien, porque e lo que yo vendo".

Es decir, usted está conforme en el sentido de que cando produce y le pagan no sale tan mal.

"No salgo mal, lo porducto tan bien".

Mientras hablo con usted no he visto ningún otro trabajador cerca en estos campos. ¿Hay alguien más por acá?

"Mi hija".

¿Qué edad tiene su hija y cómo lo puede ayudar?

"Ella 50 años, y yo 72. Ella me ayuda sacando cacao, en la recogida de cacao, recogiendo el coco".

Setenta y dos años de edad, ¿y cuántos de trabajo en el campo?

"Desde que tenía como 15 años, la vida entera yo la he echao aquí".

Transcurrido ese tiempo, ¿qué puede decir usted de la vida de un trabajador en el campo?

"En el campo e buena; eso cuando le pagan a uno normal".

Fuere de lo laboral, ¿qué agradece usted o no de vivir en un lugar como este?

"¿Yo? lo que agradezco que yo nací aquí, y mi papá nació aquí y me crió aquí, y murió aquí de 89 años".

Al comenzar la entrevista supe que usted es de apellido Labañino, pero alguien me dijo que usted tenía algún vínculo con Ramón Labañino, el Héroe de la República de Cuba.

"Yo soy tío".

A propósito me dijeron que ya él estuvo aquí después de haber salido de prisión.

"Él ha etado aquí como tre veces ya. Aquí nos comimos un macho asao, compartimos la familia completa, y la pasamo bien, aquí con el Gobierno, con el Partido, la Seguridad del Estado que vino a cuidarlo, y la pasamo muy bien".

Yo creo que debe significar algo ser familiar de una persona como él, ¿no?

"Sí, si, sí, sí. Estoy muy orgulloso, yo tengo orgullo de eso, de ser tío de él".

Setenta y dos años de edad, ¿cuántos más le quedarán de trabajo en el campo?

"Aquí por lo menos como 20, yo no me muero por ahora".

Ojalá sea así. Yo de momento le deseo mucha suerte y le doy las gracias por haber concedido esta entrevista.

"No, yo le doy gracia a usted, por hacerme la entrevista".

Gracias.