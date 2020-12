Como se dice: comunitario

27/12/2020 07:27 Arelis Alba 11

En 2020 irrumpieron con fuerza en Baracoa los polígonos comunitarios de producción de alimentos. Hasta la localidad de Tabajó de Quiviján llegamos esta vez para constar la experiencia acumulada en poco más de seis meses de actividad. Nos recibe el administrador de la mini industria Ricardo Ruiz, a quien todos llaman Richard.

¿Cuáles son principales surtidos que produce esta pequeña industria?

“Lo principal que yo tengo aquí son producciones típicas, todo eso con frutas y con viandas del barrio, de la localidad. Para nosotros lo fundamental es atender a la comunidad, así como se dice, polígono comunitario. A partir del suministro de materias primas por las cooperativas agropecuarias elaboramos barras de coco, turrones, masa de cucurucho, frangollos, bolas de yuca, croquetas. Ahora estamos haciendo bija, que ha sido muy aceptada por la población. Y así, varios surtidos, todo lo que se pueda hacer con productos de la zona”.

¿Se puede decir entonces que ustedes producen en la comunidad, para la comunidad y a partir de los recursos de la propia comunidad?

“Sí, lo principal es que las cooperativas cooperen con nosotros. La Mario Muñoz Monroy, que nos atiende, es el principal proveedor que tenemos. La fábrica de aceite también nos suministra por la parte del coco. Alguna vez alguna otra cooperativa nos vende algo, pero principalmente son esos dos.

Y en cuanto al destino de estas producciones, el principal es la propia comunidad. Todas las que hacemos las traslado a la bodega de la localidad, y ellos son los principales que las tienen que comercializar”.

¿Tienen buena aceptación estos productos?

“La producción sale a diario. Por la mañana en la tienda la gente se entera de todo lo que hay y hacen cola para comprar. Eso es todos los días. No me alcanza el tiempo para hacer todas las producciones que necesita la población porque todos los días, sin marcar un día, vienen a comprar”.

Ustedes pertenecen a Unidad Empresarial de Base Alimentaria Baracoa, ¿es así?

“Sí, nosotros somos de la UEB Industria Alimentaria de aquí de Baracoa”.

¿Cómo se comporta el salario de los trabajadores?

“De momento nosotros estamos jugando con el salario de los trabajadores, que es el básico, porque las producciones aquí son por época. Luchamos siempre por cumplir el plan para llegar al salario escala. Nunca hemos sido penalizados, siempre hemos cobrado nuestro salario completo. Por ejemplo el mes pasado cumplimos a un 103 por ciento. Siempre cumplimos entre un 100 y un 105 por ciento las producciones”.

La mayoría de las materias primas que ustedes utilizan provienen de la propia localidad, pero otras debe suministrarlas la empresa. ¿Se mantienen estables estos abastecimientos?

“Desde que nosotros comenzamos, hace seis meses, la empresa ha dado el frente. La azúcar no ha faltado, que es la parte que toca a la empresa: la azúcar, la sal y algunos insumos, pero en esa parte ha cooperado siempre”.

¿Hay algún señalamiento que quiera hacer sobre el funcionamiento de este polígono, alguna sugerencia para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la productividad?

“Siempre va haber alguna deficiencia porque todo el mundo sabe la situación que estamos viviendo y la situación del país, pero lo que yo siempre he pedido es la cooperación de las cooperativas. Como mismo lo está haciendo la Mario Muñoz que las otras lo hagan, porque hay cosas que no tiene esta cooperativa y la otra lo tiene. Eso es lo que me interesa más”.

¿Qué importancia usted cree que tiene este tipo de industria enclavada en un entorno comunitario?

“La importancia de yo le doy es la atención a la población porque ellos ya no tienen que salir a la ciudad a buscar muchas cosas que estamos haciendo aquí. A partir de seguir organizando y arreglando algunas cosas, nosotros queremos seguir haciendo nuevas producciones que respondan a la necesidad que tiene la población. Como se dice polígono comunitario, resolver los problemas de la comunidad”.