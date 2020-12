De brazos cruzados jamás

26/12/2020 15:21 Arelis Alba 31

En medio de condiciones adversas los baracoenses continuaron durante el 2020 impulsando los principales programas de desarrollo económico social del territorio. En uno de los 13 Consejos Populares de Baracoa, Mabujabo-Quiviján, RadioBaracoa contactó con su presidente, Juan Londres del Rosario, para conocer cuánto se pudo hacer en los últimos 12 meses.

¿Cómo se han comportado en 2020 los principales programas de desarrollo en esta demarcación gubernamental?

“A pesar de la pandemia de Covid-19 y del recrudecimiento del bloqueo norteamericano contra nuestro país, se le han venido cumpliendo los principales programas, en particular el de la producción de alimentos. En 2020 se ha trabajado en la diversificación de las producciones agrícolas y en mantener la vitalidad del sector industrial ya que están enclavadas en nuestro territorio la mayoría de las fábricas del municipio. Tenemos en funcionamiento dos polígonos comunitarios para la producción de alimentos, uno enclavado en la localidad de Tabajó, y la mini industria de la colmena en las Cooperativa de Créditos y Servicios Elpidio Díaz, en La Rencontra de Duaba”.

¿Cuáles son los principales renglones agrícolas que producen? ¿Se cumplen los planes de producción y de siembra?

“En el sector de la agricultura Mabujabo-Quiviján destaca por la producción de viandas, hortalizas y coco; en algunas áreas también se cultiva cacao y café. Se han cumplido los planes productivos, aunque hay que señalar que en la etapa más reciente la Unidad Básica de Producción Cooperativa Heraldo Martínez no ha podido abastecer como quisiéramos el punto de venta que tiene al lado de la bodega de Mabujabo debido a que las intensas lluvias del mes de noviembre obligaron a recoger todas las cosechas antes de tiempo; sin embargo el resto del año el suministro de productos agrícolas se comportó bastante estable allí. Hoy prácticamente el mayor aporte de viandas al municipio sale de Quiviján, Mabujabo y Tres Veredas. Tenemos que incrementar la producción de las carnes, hay un trabajo intencionado con ese fin que pienso dentro de poco empiece a dar frutos”.

Aunque casi todas las inversiones se paralizaron con el inicio de la pandemia, la construcción de viviendas se mantuvo entre las prioridades. ¿Cuánto se pudo hacer aquí?

“El Consejo Popular está entre los tres que avanzan en el municipio en la construcción de viviendas, específicamente en el programa de subsidios. En la localidad de Quiviján se terminó una vivienda y en Mabujabo seis. Hay otras cuatro también concluidas, pero no se ha entregado aún el certificado de habitable por algunos detalles de terminación”.

En particular en la recuperación de las afectaciones ocasionadas por el huracán Matthew al fondo habitacional, ¿hasta dónde se ha avanzado?, ¿cuánto falta todavía?

“Se recuperaron el ciento por ciento de las afectaciones totales y parciales de techo y de los derrumbes parciales de vivienda. Estamos trabajando para recuperar las que se destruyeron totalmente, solo nos quedan 73 de 249 casas que fueron derrumbe total en nuestra demarcación. Para avanzar no solo se construyen otras nuevas, también se han adaptado locales para uso habitacional. En Mabujabo la conocida Casona se convirtió en tres viviendas, y en la oficina de la Delegación de la Agricultura se entregaron dos viviendas más de esa forma”.

Faltan 73 viviendas para reponer todas las que el huracán Matthew destruyó en esta zona, ¿se ha decidido cuál es la solución concreta que se va a dar a cada familia damnificada pendiente?

“Tenemos 13 familias por reubicar que deben ir para el asentamiento que se va a levantar en el antiguo Bosque de los Pioneros. Del resto, algunas ya tienen subsidios aprobados o en trámites, y otras tendrán solución por diferentes organismos donde laboran los damnificados, entidades estatales que van a asumir la construcción de esas viviendas, como la Empresa Agroforestal y Coco, la Unidad Empresarial de Base Alimentaria, el Ministerio del Interior y otros”.

¿Está incluida la modalidad de construcción por esfuerzo propio?

“Los damnificados que reciben subsidios asumen la construcción de su vivienda por esfuerzo propio, con la ayuda de familiares, vecinos, amigos… o la contratación de cuentapropistas. El dinero del subsidio cubre los gastos, tanto de los materiales como del transporte y el pago de la mano de obra. Todos los casos de derrumbes totales que han hecho o construirán ellos mismos su vivienda han recibido subsidios. En el área del Consejo hay otras personas que sí están construyendo por esfuerzo propio puro, con sus propios recursos financieros, para mejorar sus condiciones de vida o el confort de sus casas, pero no son casos de derrumbes totales”.

¿Cuánto se ha podido hacer para mejorar las condiciones de las facilidades temporales que se hicieron hace ya más de cuatro años para las familias que perdieron sus casas, hasta tanto tengan una morada definitiva?

“Durante las intensas lluvias del mes pasado casi todas las facilidades temporal tuvieron afectaciones, prácticamente todas se mojan. Reconocemos que la situación es crítica, las tejas que se entregaron no tienen la calidad necesaria para durar cuatro o cinco años. Se donaron algunas mantas para paliar la situación, pero la solución definitiva es una nueva vivienda”.

Hábleme sobre el desarrollo del curso escolar 2020-2021.

“En la demarcación tenemos un centro mixto en Mabujabo, un zonal en Quiviján y otro en El Pino que atiende las escuelas de Santa Rosa, La Rencontra y Tres Veredas. Este curso escolar se está desarrollando sin dificultades en medio de la nueva normalidad. Se recibieron los recursos materiales necesarios, en todas las escuelas se cumplen las orientaciones higiénico sanitarias sobre los pasos podálicos para la desinfección de las manos, el uso correcto del nasobuco y el mantenimiento del distanciamiento social. Los controles y fiscalizaciones que hemos realizado así lo demuestran”.

Este mes la cantidad de contagios de Covid-19 se ha incrementado en Baracoa. ¿Qué medidas se siguen aquí para evitar la propagación de la enfermedad?

“Se ha hecho más riguroso el seguimiento que les damos a los viajeros. En Mabujabo tuvimos un viajero aislado en la vivienda y en La Rivera otro procedente de Suiza. Las autoridades sanitarias y las organizaciones de masas conversan con las familias sobre las estrictas medidas higiénicas que deben cumplir cuando reciben en sus viviendas y en su comunidad viajeros procedentes de otras provincias y del exterior, y que deben ser respetadas por todos los integrantes del núcleo familiar, por los vecinos y por los familiares de los recién llegados”.

Termina un año particularmente difícil por las duras condiciones que han impuesto nueve meses de enfrentamiento a la pandemia de Covid-19 y la crisis económica nacional e internacional asociada, a lo que se suma la escalada de hostigamiento a nuestro país por parte de la Administración norteamericana. En medio de este contexto, ¿qué mensaje tiene para sus coterráneos?

“Quiero aprovechar esta oportunidad para transmitirles a todos un mensaje de felicitación y aliento por la terminación del año y el comienzo de uno nuevo. Pienso que me hago eco del sentir de todos los pobladores del Consejo Popular Mabujabo-Quiviján al repudiar los hechos que realizaron los apátridas de San Isidro y reafirmar, en nombre de mis coterráneos y el mío en particular, la continuidad histórica de la Revolución y de los ideales de nuestro Comandante en Jefe que, aunque no se encuentra físicamente con nosotros, sí está muy presente en todas las tareas que realizamos. Continuaremos al lado del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y del Presidente de la República. Esta demarcación gubernamental no estará de brazos cruzados, va a seguir adelante y va a cumplir con todos los planes para garantizar la alimentación del pueblo y los programas de desarrollo económico y social del territorio”.