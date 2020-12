Los gallos son el encanto mío (+ Podcast)

24/12/2020 20:32 Richard López Castellanos 153

En lo intrincado del monte en Baracoa vive Juan Paumier Machado. Para un ajeno al lugar, visitar al campesino significa descender la peligrosa ladera de una montaña, atravesar en balsa el río Quiviján y recorrer entre verde el trillo que lleva a su casa.

De mañana allí, en medio de un ruidoso canto de caos, también cantan gallos de pelea. Juan se regocija y habla de esos gallos con pasión. "Ese e el encanto mío", dice, mientras uno quiere saber.

. Entrevista a Juan en audio

Muy buenos días para usted.

"Buenos días".

¿Cómo usted se llama?

"Juan".

Dije que me llamaba la atención que usted estuviera rodeado de tantos gallos, pero son gallos de ciertas características.

"Son gallos de pelea".

¿Cuántos tiene?

Seis.

Comenzamos hablando de gallos y podemos hablar de otras cosas porque supongo que también usted es agricultor.

"Agricultor, sí, campesino, trabajo en el monte".

¿Y qué le gusta más, atender a los gallos o dedicarse a la agricultura?

"No, no, la do cosa, la do cosa. La agrilcultura hay que atenderla también porque si no no se vive. Y el gallo e un vicio".

¿Qué hace usted en el campo?

"Adios, trabajar, sembrar y cosechar; maíz, frijole, plátano, e la siembra mayor, plátano".

¿Son productos para la familia, o tiene algún contrato con el Estado?

"Contratación con el Estado, con Acopio, sí"

Por ejemplo, ¿cómo entregan y cómo pueden ustedes también autoabastecerse?

"Bueno, eso depende, hay que entregar, luego hay tardanza en el dinero, y el reto pue, e pa abastecerse uno en la casa".

¿Le da más o menos suficiente para ese consumo que usted dice en el hogar?

"Sí, sí, sí, da para entregar y para el consumo".

Oiga, y mientras hablamos no se callan los gallos.

"No ello son así, son cantones. Y alegre, el gallo fino e así".

Usted parece también medio alegre.

"Ah… no chico, figúrese. Me crié en ese ambiente de alegría, de mucha fieta, y concho, aquello era fieta".

Y esa familiaridad con los gallos también le ayuda en ese carácter.

"Ah, sí, exactamente, eso de los gallo me ayuda a tener esa alegría, porque son cosa de que le guta a uno. Pue vive uno alegre".

A la vista cualquiera se da cuenta de que son gallos de pelea. ¿Por qué lo cría usted?

"No, porque me gustan, porque me gustan y desde que nací e una tradición vieja ya".

Pero los cría solo por gusto.

"No, no, no, no, me lo como también, cuando hay necesidad de comer me lo como también".

¿Y no hay alguna que otra peleíta por ahí?

"Cuando hay pelea, el Estado, si no voy yo va el hijo. Y se pelean en la valle del Estado, legal".

Ah, quiere decir que también se dedican a pelear gallos.

"No, sí, sí, sí, sí hay pelea, pero legal en la valle del Estado".

Así que siete gallos, de ellos, ¿cuántos ha peleado?

"Hay tre que han peleado, los otros son pollos".

Bueno, ¿y cómo han salido en esos combates?

"No, no, epeciel, especial, especial. Uno tiene siete u ocho pelea, otro tre, otro cuatro, todo tan bien, tan bien".

Me decían que hay uno que tiene siete peleas.

"Siete pelea, Matthew, nació el mimo día del ciclón, se llama Matthew, así que fíjese".

¿Y es tan fuerte como ese ciclón?

"Oh, ma bravo, le han traío gallo de Imía, de adonde quiera y psss, pal caldero, pal caldero".

Para el caldero los otros.

"Lo sotro, él no, ai él ta piano, si ta nueveito que ya va a pelear de nuevo, apena abran la valla allá en Sabanilla. Le han traío de Imía, le han traío de Nava, le han traío de donde quiera, por guto. Ya fíjate ya no lo quieren echar. Y dan, tre mil y pico de peso por él. ¡tre mil! le ofrecieron a mi hijo, le dijeron que pidiera, en la mima valla del Estado; eso no lo da el hijo mío en nada".

Y ahora que las personas no quieren que usted pelle más ese gallo, ¿qué haría?

"Bueno, ya cuando me decida a no pelealo, lo dejo pa cogele cría y pa lindo".

¿Hace qué tiempo cría usted gallos?

"Oh, dede que tenía cinco o sei años. Y tengo 75, así que figúrese. Porque mi papá era gallero, mi mamá también; eran de la ciudad y eran vicioso del gallo. Así que e una tradición".

Yo pienso que usted no se imagine ya sin estar al lado de esos gallos.

"No, no, no, no, no, mire, una hamaca pa oí la cantaleta, y le paso la mano, ese e el encanto mío. Murieron mi viejo, pero quedé yo con esa tradición. E un gusto, ¿quién me lo va a quitar? Lo patore vienen, no que renuncie, que Dio, digo que Dio ni Dio ya eso e una tradición muy vieja, no hay quien me la quite ya".

¿Por qué quieren los pastores que usted renuncie a los gallos?

"El pastor quiere que yo renuncie a lo gallo porque ese e el trabajo de ello, pero en eso no, en eso no entro yo".

¿Y qué significa haber estado vinculado tanto tiempo con estos animales?

"Eso una felicidad, en eso me entretengo y con la edad que tengo, que voy a durar meno de lo que viví ya no lo puedo dejar".

¿Usted se imagina fuera el campo?

"No, no, no, no, ya etoy aclimitado a eso que no puedo etar sin el campo".

Y después de todo, ¿qué es el campo?

"Adió, la vida de la persona, que si no hay producción y crianza y siembra no hay vida. Pa dónde voy a ir ya, ¡y la familia dice igual!"

Pues yo le deseo mucha suerte Juan. A propósito no me dijo sus apellidos.

"Juan Paumier Machado".

Que siga teniendo esa felicidad plena que dice usted que tiene, y que vengan muchos años más de vida.

"Ayyyyy, gracias, que así sea".