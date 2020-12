Historias de maestros (+ Podcasts)

22/12/2020 15:11 Arelis Alba Fotos: Richard López 61

Lo que van a leer a continuación no es una entrevista, es la transcripción de una conversación con varias personas, aunque me gustaría pensar que tal vez pudiera considerarse algo así como una entrevista grupal. Tecnicismos aparte, lo que cuenta es la intención, y yo creo que un día como hoy merece saltarse algunas reglas de la academia periodística.

Los pongo en contexto: transcurre en una pequeña escuela rural baracoense que lleva por nombre Francisco Agüero Velasco. Comunidad: Santa María. Consejo Popular: Nibujón. Protagonistas: ya conocerán sus nombres llegado el momento. Aclaración ¿necesaria?: pueden cambiar las voces y los paisajes, pero las historias cotidianas se repiten dondequiera que haya un pupitre y una cuartilla, ojos y oídos ávidos de aprender, y un alma entregada y encargada de encender la luz.

***

Nice to meet you

* Escuche entrevista a maestra de Inglés

Alguien se ha estado moviendo de asiento una y otra vez para evadir esta entrevista, pero finalmente…

¿Cuál es tu nombre?

“Bitsaris Perdono Durán”.

¿Are you teacher?

“Yes”.

¡Muy bien!, háblame entonces de la enseñanza del inglés en esta escuela.

“Es mi primer año… bueno, ya este curso va a ser el segundo año de experiencia. Estoy muy agradecida, me siento muy conforme ya que veo el resultado de mi trabajo en mis niños. Es un centro que, independientemente que se encuentra en el campo, un poco retirado, y que es el primer curso que los niños tienen un maestro estable de inglés, se ve que la asignatura sí les gusta y que aprenden”.

¿Cuál es el principal reto que has tenido que asumir en la docencia teniendo en cuenta tu juventud, y que lo haces en un idioma extranjero?

“Precisamente ese, enseñar una lengua que no es la común en la que se expresan, a niños que nunca antes habían recibido la enseñanza de una lengua extranjera”.

Me dices que ves motivación y buen aprendizaje en tus alumnos, ¿los padres te ayudan, tus compañeros de trabajo te apoyan, no sientes que ven tu asignatura como menos importante que las demás?

“No, no, al contrario, los niños se motivan mucho por la asignatura de inglés, les gusta cuando llega el horario de dar la clase y los padres sí me ayudan mucho, al igual que mis compañeros de trabajo, que también apoyan mi asignatura”.

Thanks. Nice to meet you, teacher.

“Nice to meet you too”.

***

Lo más difícil: la etapa de la Covid

* Escuche entrevista a maestra de segundo ciclo

¿Cómo te llamas?

“Taira Teresa Montenegro”.

¿Con qué grados trabajas?

“Soy docente de los grados quinto y sexto”.

¿Desde cuándo eres maestra?

“Hace tres años exactamente”.

¿De dónde viene la vocación?

“No puedo decirlo con precisión. Pero sí me decidí después de terminar noveno grado. Cursé la carrera durante tres años y medio en Guantánamo”.

¿Dónde vives?

“Vivía en Cayogüín. Después me mudé para acá, para Santa María”.

Es decir que estudiaste en este mismo zonal de Educación. ¿Viste en tu en tus maestros el ejemplo que necesitabas para formarte?

“Lo vi sí, porque incluso quien es hoy mi director fue maestro mío en la escuela primaria donde daba clases”.

¿Todavía estás estudiando?

“Sí. Curso la licenciatura. Voy a hacer el tercer año a partir de febrero próximo. La universidad es cada 15 días. Recibo clases en la sede Raúl Gómez García”.

¿Es difícil combinar el trabajo con el estudio?

“Bueno, tengo que estudiar el contenido que voy a trabajar en el aula con los niños, y también el que recibo en la universidad. Se hace de una manera sistemática y sale”.

¿Qué ha sido más difícil en la etapa en que te haces empeñado como maestra?

“La etapa de la Covid porque no ha sido algo común. Fue muy difícil una parada así en el sistema educacional en medio de un curso escolar”.

***

Algo que me gusta mucho: enseñar a los niños

* Escuche entrevista a maestra de preescolar

Otra joven maestra me dice su nombre:

“Mailín Avilés Matos”.

Me dicen que eres maestra de preescolar.

“Sí”.

Es un grado muy lindo, pero muy difícil también. ¿Cómo has podido enfrentar el reto?

“Bueno, lo he podido enfrentar muy bien A pesar de que son niños muy pequeños, que necesitan mucho del apoyo y el cuidado de la maestra, son también muy alegres, activos y solidarios. En ellos no solo yo como maestra, también la familia debe formar hábitos y habilidades intelectuales”.

¿Desde cuándo eres maestra?

“Hace cerca ya de nueve años”.

¿Ya terminaste la licenciatura?

“Sí”.

¿También la hiciste estudiando y trabajando a la vez?

“Trabajando y estudiando en el pedagógico de Guantánamo”.

Es duro permanecer lejos de la familia, estudiar y trabajar al mismo tiempo. ¿Cómo lo lograste?

“Para mí no fue tan difícil porque estaba muy motivada, es algo que me gusta mucho: enseñar a los niños y trabajar de conjunto con la familia de los pequeños”.

A tu compañera le pregunté que ha sido más difícil, a ti te pregunto qué ha sido lo más satisfactorio en estos nueve años de trabajo.

“Lo más satisfactorio ha sido ver como he logrado en mis niños alcanzar el máximo desarrollo posible”.

***

Si puedo llegar hasta allá

* Escuche entrevista a bibliotecaria

“Mi nombre es Marcia del Carmen Martínez Rueda”.

¿Qué haces en esta escuela?

“Mi función en la escuela Francisco Agüero, y también en la Ángel Verdecia, es bibliotecaria del zonal; pero trabajo en estas dos escuelas nada más.

¿Qué funciones tiene una bibliotecaria dentro del zonal?

“Las bibliotecarias, como tal, su trabajo no es solamente en la escuela, sino es un trabajo comunitario porque se brindan servicios de informaciones y de documentos que les hagan falta no solo a los maestros, también a niños y jóvenes de otras escuelas. Si alguien necesita cualquier material para algún trabajo, pues me ve, y se gestiona si hace falta en otra biblioteca. Se le da solución a lo que haga falta”.

Tú eres una sola bibliotecaria y tienes a cargo dos escuelas, ¿cómo organizas el trabajo de manera tal que puedas atenderlas a la vez?

“En el zonal trabajamos dos bibliotecarias: una atiende Navas y Morel; la otra, que soy yo, El Recreo y Santa María. ¡Nada!, dos días trabajo en El Recreo, los otros tres en Santa María”.

Según lo que recuerdo de mi época estudiantil, que no pasó hace mucho tiempo que digamos, las bibliotecarias eran las encargadas de la participación de los estudiantes en concursos. ¿Cómo funciona en este zonal?

“La participación es buena. Ahora mismo hay una niña que está realizando un concurso que está muy, pero muy bueno. Es el concurso Sabe más que lee más, que primeramente se realiza aquí en la base, luego transita al municipio, y después a la provincia hasta llegar a la nación”.

¿Qué importancia crees que tiene fomentar en los niños desde temprano el hábito de la lectura y el amor por la lengua materna?

“Al leer crecemos, aprendemos cosas nuevas, erradicamos los errores ortográficos. Leer es conocer, vivir vidas distintas, conocer autores nacionales e internacionales. La lectura es muy buena”.

Hablas con pasión de lo que haces, ¿te gusta?

“Sí, me gusta mucho mi profesión. Me gradué en 1991 y desde entonces me desempeño como bibliotecaria escolar”.

Muchísimos años trabajando.

“Sí, muchos”.

¿Qué experiencias positivas y negativas guardas en tantos años, casi 30 ya?

“En estos años nunca había trabajado antes en un zonal con escuelas multigrado. Ha sido difícil pero he ido adaptando las actividades que desarrollo a los nuevos objetivos que me he trazado”.

Entonces te sientes bien con lo que estás haciendo ahora.

“Sí, me siento muy satisfecha”.

¿Cuánto tiempo más estará Marcia vinculada al sistema educacional?

“Me gradué como bibliotecaria y continuaré siendo bibliotecaria hasta que me jubile… (Riendo) ¡Si puedo llegar hasta allá!”.