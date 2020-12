Ya casi voy creciendo

22/12/2020 12:13 Richard López Castellanos 11

En un punto de la geografía baracoesa una niña sueña con ser doctora. Lo ha dicho bastante, tanto que este periodista lo supo antes de conocerla. ¿Quién sabe su futuro? De momento vive en Santa María, tiene familia, escuela segura y una naturalidad al actuar por la que "ya casi está creciendo".

Me habían dicho que estás en tercer grado, en la escuela Francisco Agüero Velasco. ¿Es así?

"Sí".

¿Quiénes son tus maestros?

"Mi maestro es Leonardo".

Háblame de Leonardo.

"Él es bueno conmigo y con los demás niños del aula, me enseña".

¿Qué te ha llamado la atención de lo que te enseña tu maestro?

"Él me enseña los números mayores que todavía yo no me sé, me enseña cosas importantes, me enseñó a leer".

¿Vives lejos de aquí de la escuela?

"No, vivo allí".

Ah, muy cerquita, quier decir que tienes la ventaja de aunque te levantes un poquito tarde, llegar temprano.

"Algunas veces se me pasan las sábanas".

¿Qué te dicen los maestros cuando llegas tarde?

"Nada, decimos el lema, y ya. Saludamos a los otros maestros y nos vamos para nuestra aula".

Ya me dijiste lo que te ha enseñado tu maestro Leonado. ¿Qué más tú quisieras aprender?

"Todavía los números que no me sé, que todavía estoy aprendiendo algunos, quiero aprender de los otros mayores números, y eso".

Y cuando termines tercer grado, que pienso que lo vas a terminar bien, ¿cómo sería ese próximo curso escolar para ti?

"Tenía que ser más duro, y teniendo que trabajar más".

¿Y por qué hay tantos niños que quieren ser doctores? ¿Por qué lo quieres ser tú?

"Porque ayudo a las gentes cuando se lastiman el tobillo, yo lo ayudo".

¿Qué más se lastiman, qué más le puede pasar a la gente?

"Un brazo, o el pie que se le vire".

¿Y dónde está la gente cuando le pasa eso?

"Seguro en el trabajo, o haciendo algo".

Entonces, ¿dónde va a trabajar esta futura doctora, dónde te gustaría?

"Aquí, en un policlínico que hay allí cerca, ahí yo quisiera trabajar".

¿Por qué?

"Porque yo quiero ayudar a la gente de aquí, en mi país, aquí yo quiero ayudar a mis gentes, las que se tuerzan un brazo, un tobillo o algo".

Y además de lo que te enseñan aquí en el aula, ¿qué tú haces cuando estás en tu tiempo libre aquí en la comunidad de Santa María?

"Bueno, yo juego, hago mis tareas, me la paso limpiando con mi mamá que yo le ayudo, ella me enseñó a lavar y eso, estoy lavando en mi casa y ayudándole".

Y a tender la ropa, a recogerla y demás, ¿no?

"Sí, cuando va a caer agua yo le ayudo a recogerla".

¿Y te sientes bien cuando haces eso?

"Sí.

¿Por qué?

"Porque siento que ya casi voy creciendo, y para ayudar a mis padres y eso, cuando yo sea grande".

Yo también pienso que tú vas creciendo, no tanto por la edad que cumplas ni porque vayas pasando de grado; yo creo que tú creces porque eres una niña muy curiosa, se nota que te gusta hablar en el aula porque hablas muy bien, sin pena, y los periodistas de la emisora que estamos acá te queremos dar las gracias por haber hablado así con nosotros.

"También yo te quiero dar las gracias por hacer esta entrevista".

Muchas gracias.