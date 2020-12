Como el maestro que he sido (+ Podcast)

21/12/2020 16:45 Arelis Alba 209

En cualquier escuela se puede encontrar una historia que merece ser contada. La vida de un maestro es más rica que la que narran los textos con que alimenta espíritus, y al mirar dentro de ella se puede conocer de entregas y desvelos, aunque se relate con la misma naturalidad con que entra el aire a los pulmones, imperceptible y vital. Basta llegar, por ejemplo, al centro escolar Francisco Agüero Velasco, en la comunidad de Santa María de Nibujón, casi en los límites de Baracoa con Moa, para iniciar una conversación.

* Escuche entrevista a maestro Leonardo Lobaina



Dígame su nombre.

“Leonardo Lobaina Lobaina”.

Me dicen que usted es maestro de tercer y cuarto grados.

"Sí, así mismo es".

Hábleme de su experiencia, que parece que no es poca, en el campo de la educación.

"Bueno, sobre mi experiencia… tengo bastante, desde que comencé en el año 1985 hasta el día de hoy que estamos en esta lucha cotidiana, trabajando prácticamente en esta escuela y en todas las del zonal. Me ha tocado trabajar con el primer ciclo, fundamentalmente, aunque tengo también experiencia en el segundo ciclo, quinto y sexto grados".

¿Cuántos años son ya?

"Son ya 35 años de experiencia impartiendo conocimientos, que es lo fundamental, aunque haya que pasar un poco de trabajo para impartir a los niños lo que ellos necesitan, para educarlos en los principios que hay que tener.

Se dice muy fácil… ¡35 años!, así, en pocos segundos. ¡Pero cuántos días, uno tras otro, se necesitan para sumar 35 años! En todo este tiempo habrán pasado cosas muy buenas y otras no tan gratas en la vida de un maestro. ¿Puede mencionar algunas de ellas?

"Bueno, como usted mismo expresa, han pasado cosas que muchas veces recordamos que son del deseo de uno, y otras no. A veces nos enfrentamos a grupos que queremos que todos sean aventajados, pero dan un poco más de trabajo; situaciones de la familia, tanto de enfermedad de uno mismo como de los propios alumnos, pero tenemos que enfrentarlas con entereza".

¿Y los satisfactorios? ¿Por qué después de 35 años que implican tanto sacrificio, usted es todavía maestro?

"Creo que la clave del éxito está en que siempre he sido un maestro que me ha gustado preocuparme por los alumnos y por eso he tenido resultados. Y con los padres he sido un poco exigente, por eso me conocen. Pero creo que ha sido gratificante ser el maestro que todos quieren en el grupo".

Me imagino que en estos 35 años muchos de los alumnos que educó ya se han convertido en profesionales, tienen un oficio, son útiles de alguna forma a la sociedad. ¿Cómo se siente cuando va al hospital o a cualquier centro de servicios, cuando llega a esta escuela un nuevo maestro, y de repente se encuentra con alguien que usted formó y al que prácticamente le enseñó las bases de lo que sería su futura orientación en la vida?

"Creo que eso es algo gratificante al uno sentirse orgulloso, tener muchos alumnos que ya son trabajadores y que hayan pasado por la mano de uno y lo reconozcan como el profesor que fue".

Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Le deseamos 35 años más en Educación.

"Bueno, ¡que así sea!".