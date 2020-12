La pedagogía es la forma de vivir

21/12/2020 05:24 Richard López Castellanos 9

En Santa María, Baracoa, una comunidad rural se distingue por sucesivas casas, una panadería, una farmacia y, lo más importante, una escuela. Allí enseña una maestra que sorprendida por RadioBaracoa, fue solícita a un diálogo.

¿Me dice su nombre, por favor?

"Estrellla Olivero Alpajón".

¿Cuál es su función en el centro escolar Francisco Agüero Velasco?

"Soy maestra de la enseñanza primaria, trabajo con primer y segundo grados hace muchos años. Tengo mucha experiencia en la atención a alumnos de esos grados en un mismo aula, porque comencé desde la primera vez que se hizo eso por necesidades que hubo anteriormente de maestros, y porque vivimos en una zona que en ocasiones es muy baja la matrícula y es necesario que un maestro trabaje con dos grados a la vez".

¿Se dificulta laborar así?

"Es un poco difícil, pero con solo sistematizar y trabajar con ellos uno va cogiendo la experiencia y el dominio de las dificultades y las necesidades educativas de los niños".

Hablando de procedimientos, este período del 2020 ha tenido características muy singulares. Son dos cursos que estuvieron desfasados en continuidad y en comienzo del otro.

"Bueno, el final podemos decir que fue algo sorpresivo, tomando las medidas pertinentes para que cada cual trabajara desde su casa. Se atendió a los niños con los programas televisivos que veían en sus hogares y tuvimos un final satisfactorio del curso 2019-2020, el niño logró los objetivos propuestos.

El inicio del actual curso en septiembre fue algo diría yo como bonito, y todo el mundo se volcó a cumplir con su tarea, exigiendo que debía cuidarse la higiene con el uso del nasobuco, que los niños jamás habían usado, incluso ni nosotros".

Me dijo que hace muchos años atiende a niños de primer y segundo grados. ¿Cómo usted describiría esa experiencia?

"Bueno, te estoy diciendo que es parte de mi vida, porque comencé a temprana edad a trabajar con primer grado, y quisiera terminar con ellos. Gozo de emoción cuando veo los niños que ya comienzan a leer, que saben calcular".

¿Cuántos años de trabajo tiene usted?

"Ya tengo 49 años de trabajo. Pienso trabajar hasta que pueda, hasta que la Revolución me necesite y mi salud me dé".

¿Cómo ha contribuido su familia al desempeño suyo en esta escuela y en cualquier centro laboral posible que haya estado?

"Bueno, para qué decirle como ha colaborado mi familia, que hoy por hoy mi hija es la directora municipal de Educación en Baracoa, mi hijo es profesor de Educación Física donde mismo yo trabajo, y analice usted que son hijos de padres maestros".

Y en ese ambiente familiar pedagógico cómo han sido las relaciones, ¿es algo que se disfruta, o algo de lo quizás a veces no quiere saber porque le cansa?

"Mira, es algo que se disfruta pero es algo que trae disgusto. De momento nos entendemos y de momento ya usted sabe lo que se forma. Pero bueno sí, compartimos ideas, llegamos a conclusiones y muchas veces alguien se va por encima pero bueno, hay que bajar, hay que seguir la guía, porque siempre hay una guía en estos casos".

¿Usted ha trabajado todo el tiempo como maestra en centros de zona rural?

"Siempre he trabajado para el campo, y siempre con alumnos de primer y segundo grados, porque me ha gustado. Es la edad del niño que el maestro disfruta de verdad porque el pequeño es como una esponja que recoge todo lo que está en el ambiente. Y no sé, me sería difícil trabajar con un grupo de otro grado".

¿Nota o piensa que hay alguna diferencia entre la calidad del aprendizaje de niños de una zona rural y los de la ciudad?

"Yo le digo que no, no hay diferencia, porque en primera el maestro se forma en el pedagógico, y todo el mundo va al pedagógico. Hay que enseñar igual para todo el mundo".

Hay que decir qué es la pedagogía. ¿Qué es?

"Ser pedagogo es algo muy hermoso, es la forma de enseñar, es la forma de proceder, es la forma de dirigir. Es la forma de vivir".

A usted se le han subido los colores a la cara desde el comienzo de esta entrevista…

"A la verdad, porque yo no pensé que me iban a preguntar tanto".