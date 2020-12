Yo lo hago, ¡de verdad! (+ Fotos + Podcasts)

18/12/2020 17:06 Arelis Alba Fotos: Richard López y la autora 11

Las voces de los niños son murmullos apagados que la brisa arrastra. Las de los maestros se elevan un poco más, pero solo a ratos logran acallar la de los pájaros que chillan, y revolotean y se enamoran alrededor. En las aulas una cuantas mesas, la mayoría con sillas desocupadas, y unos pocos niños dispersos como granitos de arroz. Hay una tranquilidad imposible de imaginar para quien no haya llegado antes hasta una escuelita rural en medio de las montañas.

Pero algo sí tiene en común con otros centros educacionales baracoenses la escuela Alfredo Miguel Aguayo Sánchez, en el asentamiento de Tabajó, Consejo Popular Mabujabo-Quiviján. Alumnos y maestros han agregado un nuevo accesorio a su atuendo diario. Los hay de diferentes formas, colores y tejidos. Algunos combinan con el uniforme o el vestuario; otros devuelven un contraste llamativo.

Lección de vida

“El maestro me dijo que hay que protegerse, ponerse el nasobuco, lavarse siempre las manos cuando uno llega a la escuela y uno llega a la casa. Yo lo hago, ¡de verdad!”, me dice con énfasis el pequeño Leiver Pérez Cobas, que cursa el tercer grado.

Esa es quizás la lección más importante que han aprendido en los últimos tiempos. Y lo han hecho bien, a juzgar por la uniformidad y naturalidad con que usan las mascarillas.

Me acerco a Nelvis Cesar Sourt, seria porque ya es mayorcita y está en sexto grado. Le suelto una pregunta provocadora:

- ¿Te sientes cómoda usando nasobuco?

- Sí, porque sé que me cuida de la pandemia- me dice sin pensarlo.

Un poco para retarla y otro tanto para indagar a fondo cuánto conoce sobre “la pandemia”, mi colega Richard López insiste.

- ¿Qué pandemia?

- La Covid 19, llamada también como coronavirus.

- ¿Y qué te han dicho del coronavirus, sabes cuán peligroso puede ser?

- A la gente que infecta, algunas, las mayores de 60 años o con complicaciones de otro tipo, han muerto por causa de esa pandemia.

Desarmado por la rápida respuesta y como si de pronto se acabaran todas las preguntas…

- ¿Qué más sabes?

- Sé que me puedo proteger poniéndome el nasobuco, lavándome las manos, con el distanciamiento social, y no salir de la casa… -ríe con picardía- excepto para venir a la escuela.

Parece una consigna. La repiten todos los estudiantes, sin importar la edad y el grado escolar, desde Lexibel Rodríguez Urgellés, que va por primera vez a un aula, hasta Ediliannis Calderín Labañino, que termina este curso la enseñanza primaria y nos revela dónde lo aprendió:

- En la televisión, y en la escuela.

Aprovechando el tiempo

En la escuela de Tabajó el curso escolar 2020-2021 transcurre “normalmente” dentro de la anormalidad que ha traído a la vida de todos la Covid-19. Su director, Víctor Rodríguez Clapé, me explica que hay tres aulas multígrado, con una matrícula total de 15 alumnos. El claustro docente lo integran tres maestros que atienden los grados primero/segundo, tercero/cuarto y quinto/sexto, respectivamente; además de especialistas que imparten Educación Física, Inglés y Computación. La maestra Daisy Pérez Pérez agrega que recibieron “todos los materiales que estaban previstos y está completa la base material de estudio”.

Ambos aseguran que se están adoptando las medidas higiénico-sanitarias indicadas para “que no haya ningún niño contagiado y que los alumnos terminen el curso escolar satisfactoriamente”.

Pero, a diferencia de lo que sucede hoy en muchos otros planteles del municipio y del país, en la Miguel Aguayo se mantiene la doble sesión de clases, y eso despierta mis dudas. El director aclara: “Cómo la matrícula es baja, las aulas tienen cuatro, seis y siete alumnos; por lo tanto, no hay hacinamiento. Los estudiantes están sentados a debida distancia y se cumple con todo lo que está establecido por salud escolar”.

De cualquier modo no se pueden obviar los retos de la actual etapa lectiva: “Estamos realizando un curso con adaptaciones curriculares debido a las alteraciones que introdujo la Covid en el anterior, por eso estamos aprovechando al máximo el tiempo para poder vencer los objetivos pendientes y alcanzar los resultados de calidad que se esperan”.

El directivo se refiere a los lógicos contratiempos que supuso renunciar a las clases presenciales en las aulas cubanas a finales de marzo. Durante varios meses las escuelas quedaron vacías y, en las casas, los pequeños adaptaron sus horarios de vida a las nuevas circunstancias.

Ajustando cronómetros

Sián Pérez recuerda qué hacía por esos días: "Ayudarle a mi mamá, buscar agua y limpiar". Por entonces no había alcanzado todavía la edad escolar, pero Melisa Pérez Urgellés, ahora en segundo grado, sí tenía obligaciones que cumplir, así que: "Vi la televisión, los programas donde enseñaban las letras que nos faltaban".

También tuvo mucho ajetreo la maestra Daisy cuando hubo que reinventar las vías, medios y métodos para enseñar a sus alumnos: “Visitábamos las casas de los niños para comprobar si estaban viendo las teleclases, ayudarlos con los contenidos, aclarar dudas y orientar también a sus padres sobre lo que debían hacer para que cuando comenzara el nuevo curso escolar no hubiera ningún problema con el aprendizaje de sus hijos”.

Cabe preguntarse si surtió efecto el esfuerzo realizado. Ella cree que sí: “Dio resultados porque los niños de primer grado, que es en el aula donde yo me encuentro, están cogiendo bastante bien los contenidos que les estoy impartiendo: las letras que es lo que ellos aprenden estos momentos: a leer, a escribir y a calcular”.

Las dudas no solo asaltan cuando se piensa en las dificultades de un periodo en que las lecciones se reducían a unas pocas clases televisivas a la semana y la visita ocasional del maestro. De vuelta a la escuela las rutinas han cambiado y se reajustan los programas para tratar de recuperar lo que no se pudo impartir antes, o ejercitar lo suficiente. Víctor considera que es posible: “Estamos trabajando en las casas de estudio, en los campamentos de repaso. Cuando un niño es suspendido porque tiene catarro, el maestro va a la casa a impartirle los contenidos”.

Una buena razón

L a pandemia de Covid-19 ha sido un momento traumático en la vida de muchas personas. Pero en la escuelita de Tabajó no parece un problema mayor. Cuando le pregunto a Nelvis qué siente diferente en las clases de ahora me contesta: “Las veo igual”, y antes de marcharme la pequeñita Mariana Pelier Hernández me llama a su pupitre para decirme: “Yo me siento bien en la escuela porque estudio cada día más y estoy aprendiendo mucho”. Es su forma de expresar que se cree segura y a gusto. Daisy está convencida de que se puede conjurar el peligro: “Cumpliendo con las medidas sanitarias no es para que haya ningún tipo de problema, ni para que ningún niño se enferme porque todos los días estamos haciéndoles pesquisaje de manera que terminemos con éxito el curso escolar”.

La razón de tanta seguridad la resume Ediliannis:

- ¿Crees que corres riesgo de enfermarte yendo a clases?

- No, porque mis demás compañeros también se lavan las manos, usan el nasobuco y mantienen el distanciamiento.

Suena como una consigna. Aquí, ojala así sea, parece que no lo es.