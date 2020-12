Logré que los niños amaran el teatro (+ Podcast)

18/12/2020 15:08 Richard López Castellanos 58

Lo joven Dayris Pérez Romero imaginaba, casi sabía, lo difícil que sería partir de cero para que niños de varias escuelas rurales de Baracoa se enamoraran del teatro. Y en la rutina de ir de un lugar a otro del Consejo Popular Mabujabo-Quiviján, la instructora de arte fue entrevistada para La Voz del Toa en la escuela Alfredo Miguel Aguayo, de Tabajó.

. Entrevista en audio

¿Cómo es tu trabajo en general?

"Labora para un Zonal de siete escuelas, centros escolares pequeños y multígrados. Así que se dificulta mucho el trabajo, pero a los niños les encanta la actuación y hago mi pequeño grupo para presentarlo tanto en el Consejo Popular como en la casa de cultura."

¿Cuál es el nombre del Zonal donde trabajas?

"Zonal Tony Alomá".

¿Cómo puede ser la labor en una zona de campo y de siete centros escolares?

"Muy difícil, porque son escuelas que quedan distante. Incluso hay una, la del Naranjo, que queda a cinco kilómetros de la carretera central, caminando, y hay que cruzar tres pasos de río. En ocasiones salimos en el carro por la mañana, llegamos caso a mediodia a la escuela y tenemos que dar la clase por la tarde".

¿Puede haber sido la experiencia en esa escuela la más dura que hayas tenido en tu trabajo?

"No, la experiencia más difícil que he tenido fue cuando empecé a trabajar, que me tocó enfrentarme con niños que nunca habían dado educaciónn artítica, y menos ide la especialidad de teatro. ! Ay, Dios mío, aquello fue un sufrir para poder montar algo!"

¿Qué lograste con ellos?

"Yo logré que amaran el teatro, como lo amo yo, porque ellos no sabían lo que era el teatro".

¿Cómo se lo explicaste?

"Uno tiene que comenzar, se presenta por supuesto, luego le lees una obra, juegas con ellos, porque el teatro es jugando, es todo el tiempo jugando para enamorar al niño, que le guste tu clase, o tu taller, porque no son clases, nosotros somos algo como para que el niño se sienta motivado en la escuela. Y a los niños les fue gustando, entonces les pregunté que si querían hacer una obra teatral, dijeron que sí, les leí varias que tenía y escogieron una.

Toma bastante tiepo porque no es lo mismo trabajar con actores que con niños, que son inocentes y que nunca habían dado clases, nunca habían hecho nada, simplemente se paraban delante durante un matutino, decían una poesía y eso para ellos era el teatro; o ver unos payasos cuando venía la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa".

¿Qué tiempo de trabajo tienes?

"Siete años".

¿Cuántas obras has podido montar en ese tiempo?

"Cada curso solo he podido montar una, porque como explicaba es una zona de escuelas multígrados, son pocos niños, se le dificulta mucho el trabajo a uno".

¿Qué autores y qué temáticas prefieres?

"Son obras infantiles, martianas, y de Nicolás Guillén, que me encanta."

¿Qué significa para tí trabajar en un entorno parecido al lugar donde naciste?

"Es algo que me remunera mucho porque estoy trabajando ahora con muchos de los que fueron maestros míos. La cosa ha cambiado mucho, por la tecnología han cambiado mucho los ñiños, ya no se interesan mucho por los libros... pero cuando uno siente amor por su trabajo y le inculca eso al niño, el niño se interesa.

La semana pasada que vine los niños se quedaron encantados con la clase y yo había hecho un compromiso de venir a darles clases !y no podía faltar!"

Llegaste un poquito tarde, un poquito sofocada y encima de eso te pidieron una entrevista.

"Así mismo es. Pero nada, aquí estamos para eso".

Pues a mí me corresponde agradecer que accedieras a esta entrevista, te deseo suerte con los nilños de toda la zona y que sigas con ese ímpetu que se te nota al hablar, y esa pasión.

"Muchas gracias, y suerte igual para usted".