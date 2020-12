A mí me gusta el campo (+ Podcast)

17/12/2020 16:22 Arelis Alba y Richard López 30

En el paisajístico trayecto que conduce de Baracoa a Moa se encuentra el sitio La Carbonera, contiguo a las comunidades de Jaragua y Jaguaní, y asociado en nombre a que según dicen, se hizo antiguamente allí mucho carbón.

Amén de suposiciones es un lugar de pocos habitantes y pocas casas, rodeado de verde, buena tierra y cercano al mar. Ahí vive Yorleiki Calderín Hernández, un confeso amante de la vida en el campo e integrado a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Badel Urtate Ortiz, ubicada en Santa María, a un kilómetro de su hogar.

RadioBaracoa buscaba a Yorleiki y lo halló en su hogar.

. Entrevista en audio

¿Qué trabajo haces en la Unidad Básica de Producción Cooperativa de Santa María?

"Se trabaja limpiando el coco, se hace siembra de calabaza, mucho maíz, plátano burro sensa, a veces se hace chapea forestal, y otros tipos de labores".

Pero debe haber una actividad priorizada, ¿cuál es?

"El trabajo del coco".

¿Qué hacen?

"Se chapea el coco que está sembrado, se le echa abono y se mantiene ese follaje de esa mata hasta que crezca y tenga producción".

Todo el mundo está muy pendiente de lo que pasa con el coco luego del desastre que significó el huracán Matthew. ¿Qué ha pasado allí, cómo están las plantaciones?

"Las plantaciones que han sembrado allí están bastante bonitas y se ha reforestado bastante el coco, sobre todo, y muchos árboles maderables que están dentro del lugar de la cooperativa".

¿Cuáles son los principales resultados productivos de la UBPC?

"Los principales resultados productivos son con el coco, que por eso es que nos pagan bien, si lo mantenemos".

¿Hacia dónde va la producción?

"La llevan hacia Baracoa, allá lo procesan, se saca el aceite y lo exportan también".

¿Cómo influyen los resultados productivos en el salario, el pago a los trabajadores?

"Tenemos un salario bastante aceptable, según lo que uno haga. Yo he llegado a cobrar en un mes hasta 2800 pesos".

¿Queda satisfecho?

"Sí, bastante".

¿Y qué te gusta hacer en la UBPC?

"Mantener el coco, la siembra del coco".

Sin embargo aquí donde vives no se ve ninguna mata de coco.

"Hay tres matas de coco, debería haber sembrado más, es que no tengo mucho tiempo".

Al parecer sí tienes tiempo para la cría de aves de corrral y para la siembra de matas frutales, hemos visto unas cuantas por ahí. ¿Qué tienes en el patio?

"Hay cría de aves, matas de naranja, guayaba, mango, plátano, yuca, frijol gandul, piña, habichuela."

¿Desde cuándo vives en La Carbonera?

"Desde lo siete años".

¿Dónde vivías antes?

"Aquí mismo en La Carbonera, pero me mudé hace un tiempo para la ciudad y volví otra vez porque me gusta el campo".

¿Solo porque te gusta la vida del campo?

"Me gusta el campo y me gusta criar, me gusta sembrar, el mar sobre todo que queda cerca".

Hablamos antes de los resultados salariales que tienes como trabajador de la UBPC, pero qué resultado te da ser campesino de La Carbonera, y además tener un patio digamos de un buen tamaño.

"Me da resultado en el sentido que se puede sembrar, se puede criar bien, abiertamente, no hay peligro que nadie te pueda llevar nada, se da todo lo que tú siembras y se vive bien, tranquilo, en paz".

¿Es bueno el terreno?

"Es bueno el terreno".

¿No está afectado por la salinidad, o por la mucha brisa que viene del mar?

"No".

Decías que nunca te adaptaste a la ciudad.

"Nunca".

¿Por qué?

"No sé, me siento amarrao. Aquí si yo quiero ir allí al mar voy, si quiero ir a Moa o Baracoa voy de visita, pero no me gusta como tal la ciudad".

Quizás la ciudad no te daba nada, o no te daba mucho.

"Sí hacía dinero, pero se gasta mucho, demasiado. Yo semanal gastaba cien dólares, no da la cuenta. O sea, a veces con el dinero tú no tienes para comprar las cosas".

¿Y aquí?

"Es mucho mejor, con 100 pesos tú vives aquí una semana. Te venden cosas, tú compras, o voy a Moa o Baracoa y compro y uno se sostiene bastante bien, economiza más".

¿Cómo son los comunitarios, tus vecinos?

"Aquí los vecinos son buenos, no tienen mala costumbre de nada, casi todo el mundo es cristiano, y somos familiares".

Tú disfrutas de esto por lo que tiene. ¿Disfrutas también del paisaje?

"Sí, me gusta el lugar donde yo vivo, pero me queda muy distante de mi trabajo".

¿Alguna vez has pensado mudarte?

"Incontables veces".

Eso significa entonces que alguna vez te vas a mudar.

"Sí, si Dios lo permite sí, porque además de lo distante del trabajo me queda distante mi madre, vive en Santa María, pobrecita que ya ta echa una viejita, tengo que ayudarle más, entre más cerca de ella mejor".

¿No te disgusta nada de aquí?

"No, aquí se vive perfectamente bien, yo me levanto a la hora que me da la gana, a las doce de la noche, a la una, a las dos, voy al patio, cojo aire, si me siento estresado me acuesto en la hamaca por la madrugada o a cualquier hora, debajo de la mata de mango".

Que bien que hagas provecho de las bondades del campo, y que no te pase quizás como le sucede a alguien de los que hablan contigo, que tiene la playa al lado y nuca va a ella.

"Yo voy al mar todos los días de mi vida casi. Incluso pesco submarino, me gusta el mar, esa es mi vida".

¿Y es una pesca provechosa?

"El que sabe le saca bastante provecho".

¿Qué pescas?

"De todo tipo de criatura que hay en el mar, peces, aparece el pulpo, se ve la langosta".

De eso, ¿qué te gusta más?

"El pulpo".

¿Y únicamente el mar para disfrutar pescando?

"A veces tú estás estresado y liberas el estrés mirando hacia el mar, me entretiene, me motiva mucho para estar bien".

Para bañarte parece que no te gusta mucho.

"Bueno, de hecho me baño demasiado".

Te mojas…

"Me mojo demasiado, porque desde por la mañana hasta la tardecita yo estoy en el mar".

¿Cómo combinas el trabajo en la UBPC con el quehacer como pescador?

"Yo trabajo en la UBPC dos días seguidos o un día sí y uno no, el día que no voy al trabajo voy al mar".

Estás vinculado a la tierra a través de la producción, al mar a través de la pesca, solo te hace falta llegar al cielo.

"Bueno, si Dios lo permite, cuando me toque".