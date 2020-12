Baracoa en el banco de espera de la recuperación

16/12/2020 15:51 Arelis Alba y Mirna Rodríguez 14

Han transcurrido cuatro años completos desde la fecha más aciaga que recuerdan los baracoenses. Debería ser un buen augurio para quienes han estado al tanto de los planes de recuperación de un territorio que sufrió daños en el 90 por ciento de su fondo habitacional al paso del huracán Matthew y que fijaban la completa restauración en un lustro. Pero males más recientes en la economía mundial y nacional, los batacazos de una epidemia implacable y el ensañamiento de odios sempiternos hacen sospechar el aplazamiento de iniciales intenciones.

En busca de actualización, RadioBaracoa dialoga con Willfredo Vargas Samón, Jefe del Grupo de Inversiones del Consejo de la Administración Municipal en Baracoa.

Aunque se ha explicado con anterioridad, vale recordar cuáles fueron las principales afectaciones ocasionadas por el huracán Matthew al fondo habitacional de Baracoa.

“En total sumaron 24 104 viviendas afectadas; de ellas 3 529 destruidas totalmente. Las restantes fueron pérdidas parciales y totales de techo, y parciales de vivienda. De los derrumbes totales se han recuperado 1 551, casi el 44 por ciento; de manera que nos quedan 1 978 pendientes”.

Otros fenómenos meteorológicos adversos han impactado al territorio baracoense con posterioridad a Matthew. ¿Se han sumado nuevos damnificados en espera de respuesta?

“No, como derrumbes totales no. Hemos tenido facilidades temporales destruidas, específicamente en el área del Malecón, pero esas familias ya estaban incluidas en el plan de recuperación”.

Cuando hablamos de facilidades temporales nos referimos a módulos habitaciones para amparar a los damnificados durante un breve periodo, ya que fueron construidos con materiales de bajo costo y poca duración. Ya han pasado más de cuatro años y varias tormentas, lluvias intensas e inundaciones. ¿Qué se ha hecho para paliar la situación en que continúan viviendo esas familias, agudizada por el transcurso del tiempo y las inclemencias de la naturaleza?

“Dentro del presupuesto se destinan recursos cada año para alrededor de diez facilidades temporales. En este nos han afectado dos tormentas tropicales. Hasta el momento solo hemos podido atender alrededor de 50 de las que impactaron las intensas lluvias de hace unas semanas. Distribuimos 280 tejas infinitas y llegamos con un nivel limitado de toldos para mitigar en parte las necesidades de aquellas familias con una situación más crítica. Las demás se han ido recuperando con el esfuerzo de los propios damnificados.

No obstante, hicimos la solicitud de 1000 tejas infinitas para tener una reserva ante cualquier evento climatológico y para ir mejorando las facilidades temporales que mayor deterioro tengan, de manera que puedan aguantar un poco más hasta que esa vivienda tenga su recuperación total”.

¿Se mantiene el propósito de recuperar todo el fondo habitacional dañado en Baracoa en cinco años?

“Hasta el primer semestre de 2019 se mantuvo esa intención, pero a partir del segundo semestre del año anterior, como todo nuestro pueblo conoce, hemos tenido déficit de recursos debido a situaciones objetivas por las que ha atravesado el país. Y se trata no solo de recursos de terminación de viviendas, sino también de los que determinan el avance físico de las obras.

Por eso un acuerdo del consejo de la gobernación estableció la reprogramación de este plan. En cuatro años hemos repuesto menos de la mitad de los inmuebles destruidos en su totalidad, no se puede esperar que en solo uno construyamos las 1 978 viviendas restantes. Y mucho menos en la actual situación económica del país”.

¿Dónde se concentran hoy las mayores necesidades habitacionales del territorio?

“Los Consejos Populares con situaciones más difíciles de vivienda son precisamente aquellos que mayor cantidad de afectaciones tuvieron y donde se concentra la mayor cantidad de habitantes: Cabacú, Playa-Turey y La Asunción. En este último es donde se ha otorgado un mayor número de subsidios para la construcción de células básicas habitacionales, al igual que en el Consejo Mata-Guando, también muy marcado porque fue por donde atravesó el centro de Matthew a su paso por Baracoa”.

La recuperación del fondo habitacional de Baracoa demanda un esfuerzo conjunto no solo de las entidades constructoras y de los propios afectados, sino de muchas otras empresas y organismos.

“Así mismo es. Excepto CIMEX, los demás organismos del territorio se suman al programa Construyendo con todos, que impulsa la atención de cada entidad a las viviendas afectadas de sus trabajadores. Muchos ya lograron recuperar en ciento por ciento de ellas, y en la medida de su capacidad constructiva y de la entrada de recursos, les vamos asignando otros encargos del plan estatal.

La estrategia del municipio en el programa de la vivienda incluye también la adaptación de locales. En estos momentos se trabaja en el Consejo Popular de Mandinga, donde de 16 inmuebles que debemos terminar ya están listos 12. En el preuniversitario del Jamal se remodela un local en desuso para convertirlo en cuatro casas. Todo esto debe entregarse en el mes de diciembre. Haciendo un recuento de lo hecho este año habría que mencionar acciones similares en las demarcaciones de Nibujón y Cayoguín. Y recientemente recibimos otras cinco viviendas confortables en Cabacú”.

Como parte de los proyectos de recuperación y de reordenamiento urbanístico se prevé el surgimiento y desarrollo de varios asentamientos poblacionales. ¿Cómo marcha este proceso?

“Ya tenemos completo el proyecto de Yumurí, que es parte de las acciones que se emprenden en Baracoa dentro de la Tarea Vida para reubicar asentamientos vulnerables ante el cambio climático.

Contamos también con la reproyección del asentamiento El Paraíso. Ya habíamos iniciado allí las obras, pero con un tipo de tecnología y de tipología de vivienda que tuvimos que cambiar por la carencia de recursos, principalmente acero.

Nos falta diseñar el sistema de tratamiento residual para el asentamiento que se levantará en el antiguo campamento de pioneros de Mabujabo”.

¿Qué tipologías de vivienda que se construyen en estos momentos?

“Por la vía estatal se estaba utilizando principalmente la tipología uno, que es la que lleva el techo completo de placa. También las tipologías dos y tres, que son las casas con paredes de mampostería y cubiertas de tejas francesas o criollas, o ligera, respectivamente. En este último caso en determinado momento se introdujo la variante de incluir en el diseño 35 metros cuadrados con cubierta pesada, para dar mayor protección a las familias ante la ocurrencia de frecuentes de eventos meteorológicos en la región.

A partir del déficit de materiales de la construcción de balance nacional, en los últimos meses del 2020 hemos priorizado la tipología cuatro, que incluye viviendas de madera, o donde se combina madera con mampostería. Sobre todo en las zonas rurales del territorio han tenido muy buena aceptación”.

Y en cuanto a las modalidades, ¿cuáles se implementan para la construcción de las viviendas a los damnificados?

“El 70% de las viviendas se debe recuperar por esfuerzo propio, en sus dos variantes: las familias que tienen suficiente solvencia económica asumen todo el proceso constructivo a partir de los materiales que se les asignan; las que no disponen de recursos financieros para ello, reciben un subsidio para construir una célula básica habitacional de 25 metros cuadrados. El resto se asume por el programa estatal de la vivienda del municipio”.

¿Por cuál de estas vías se avanza más?

“Por el programa de subsidios. Desde Matthew para acá, hasta noviembre último, hemos terminado 549 viviendas por el plan estatal, 884 células básicas habitacionales y solamente 118 casas por esfuerzo propio”.

¿Qué factores obstaculizan que se avance más por la vía estatal?

“Los recursos. Para que se tenga una idea, en 2018 se entregaron 148 viviendas de un plan de 145; o sea, tres más de las previstas. Pero ya en el 2019 de las doscientas cuarenta y tantas viviendas planificadas, solamente logramos terminar 111. Y en el 2020, hasta la fecha, vamos por 145.

Influyó también que tuvimos que parar la secuencia de construcción de edificios porque la malla electrosoldada, que es un material importado, no entró más al país y con los recursos disponibles no podíamos levantar más allá de un segundo nivel. Ante esta situación adoptamos la estrategia de construir biplantas; y no nos paramos, pero no se avanza al mismo ritmo.

Los últimos ocho meses del 2020 han sido tensos porque no hemos recibido la cantidad necesaria de acero para progresar en esta tipología de inmuebles, que son más confortables y se construyen con mayor rapidez, lo que ha impedido avanzar al ritmo que requiere la recuperación del fondo habitacional dañado por Matthew.

De las 248 viviendas previstas en 2020 en el plan estatal nos faltan dos para llegar a las 148 que se hicieron en el 2018, que es el récord en Baracoa para un año. Pensamos incluso superarlo y terminar 150. Así que aunque no vamos a cumplir el plan, nos satisface al menos que estamos por encima de lo hecho en años anteriores. Pero no perdemos de vista que aun tenemos a 1 978 familias damnificadas esperando”.

¿Los factores objetivos también limitan las construcciones por esfuerzo propio y el programa de susidios?

“Sí. Si hablamos de este año específicamente, nosotros teníamos 260 células básicas aprobadas y hasta la fecha hemos podido terminar solo 160. Nos han frenado los recursos de terminación. Estamos hablando de los juegos de baño, de las sifas de los lavaderos y de los lavamanos que se ha hecho muy difícil poder encontrarlos en el país. Las industrias de producciones locales de Guantánamo, Holguín y otras provincias están trabajando intensamente y hemos hecho gestiones, pero lo cierto es que esto nos ha venido golpeando durante todo el año, al igual que la entrada de cemento para darle terminación de varias células básicas habitacionales que ya están avanzadas en su ejecución.

Por esfuerzo propio el plan es de 60 casas y sólo se han concluido 19. Con limitaciones en el programa estatal y el de subsidios, como es lógico, menos hemos podido aun venderles recursos a quienes asumen por esta vía la recuperación de su vivienda”.

Independientemente de que no se ha logrado entregar una vivienda nueva a cada familia baracoense que perdió la suya al paso de Matthew, ¿cada afectado conoce al menos la vía por la que, más tarde o más temprano, se va a dar solución a su problema?

“Deberíamos decir que sí, pero sabemos que no es así. Hemos acudido con frecuencia a los medios de comunicación para informar a todo nuestro pueblo sobre las vías de solución, por dónde vamos y por qué no avanzamos al ritmo que se necesita y se espera en la recuperación. A través del delegado también debe llegarle toda esa información. Pero no es suficiente. Creo que la mayoría conoce qué respuesta tendrá su caso en particular, aunque tenga que esperar un poco más; pero hay un número de damnificados en que no se ha definido concretamente cómo y cuándo se ejecutarán las acciones constructivas, de casos donde no se han solicitado o aprobado todavía subsidios. Hay que tener en cuenta además que para entrar al plan estatal se deben cumplir determinados requisitos”.

¿Cuáles son esos requisitos?

“Lo primero es ser derrumbe total y presentar el certifico donde así consta. A partir de ahí se hace una valoración, en la que participa no solo la Dirección Municipal de la Vivienda, sino también Planificación Física y la Dirección Municipal de Trabajo. Se analiza la documentación, si el terreno donde se ubicaba la vivienda reúne las condiciones necesarias para construir allí, los proyectos y regulaciones de urbanización y reordenamiento urbano. Los trabajadores sociales hacen un estudio socioeconómico de todas esas familias afectadas que nos permite a nosotros evaluar las prioridades que debe tener en cuenta el plan estatal.

Dentro de esas prioridades tenemos las madres con más de tres hijos y los ancianos que viven solos, que son sectores priorizados por el programa de atención a la dinámica demográfica del municipio caracterizada por un elevado envejecimiento poblacional. También se privilegian las personas con discapacidad y otras que viven en una situación muy precaria y no tienen la solvencia económica necesaria para asumir la construcción de su vivienda o mejorar su facilidad temporal hasta que llegue la solución definitiva.

Casi el ciento por ciento del plan estatal aprobado en Baracoa después de Matthew se destina a reponer los derrumbes totales de vivienda. Hay casos puntales de madres o familias beneficiadas que no lo son, aunque sí entran dentro de la dinámica demográfica de la cual hablé antes, que es un programa priorizado por la Revolución y tenemos que darle tratamiento en el territorio”.

¿Considera que las limitaciones en el avance del programa de vivienda en Baracoa son solo de índole objetiva, o influyen también factores subjetivos?

“Yo creo que nosotros debemos seguir organizándonos. Ante la carencia de recursos y la situación económica del país, la organización debe un es eslabón fundamental para poder seguir construyendo viviendas en el territorio.

Si hubiéramos priorizado desde inicios de año la construcción de viviendas de tipología cuatro como lo hicimos en el último cuatrimestre, y como lo tenemos ya organizado para iniciar el 2021, hubiésemos obtenido mejores dividendos, y aunque no se llegara al plan, habríamos avanzado más.

Hubo un tiempo en que los campesinos hacían resistencia a que se les construyera viviendas de madera, pero tampoco nosotros habíamos hecho una de protopipo, para que ellos vieran el diseño atractivo y el confort que tienen. Cuando nos decidimos a construir la primera, que fue en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Primero de Mayo, de Paso de Cuba, e hicimos una plenaria donde invitamos a directivos y asociados de todas las formas productivas agropecuarias del municipio, la aceptación fue inmediata.

Y a eso podemos sumar la falta de organización en la producción local de materiales de la construcción que castra las grandes potencialidades que tiene Baracoa. Es verdad que ha influido la entrada de cemento porque si usted no lo tiene cemento no puede hacer bloques, ni los genéricos que empezamos a producir a principios de año, las viguetas y plaquetas, los tanques de hormigón. En un semestre dejamos de hacer más de 60 000 bloques de 15 y de 10 por esta causa.

Hoy estamos en un proceso de reorganización de las mini industrias del territorio que ya no pertenecen a Industrias Locales sino a una empresa provincial del sector de la construcción especializada en producción de materiales. En Baracoa había 15 mini industrias, pero se están reorganizando para un mejor funcionamiento y control de los recursos. También se van a reordenar los medios recibidos gracias a la colaboración rusa.

Un resultado concreto son los cinco molinos de bolas que están distribuidos en esas mini industrias. Este reordenamiento posibilitará ahora su utilización en la producción de polvo de piedra, que nos permita aprovechar mejor el cemento que se recibe. Nosotros podemos convertir, por poner un ejemplo específico, cinco toneladas de cemento P350 en 10 toneladas de cemento PZ, bajo en carbono, que se usa para poner bloques, repellar, resanar, dar fino y otras acciones constructivas en la vivienda. Tenemos los recursos en el territorio, que lo que nos faltó antes fue previsión y organización para lograrlo.

Todo este proceso hará posible trabajar con más objetividad en los años que nos quedan de recuperación. La nueva industria ya sabe cuál es la meta y está orientada a arrancar el 2021 más ordenada, más organizada, de manera que el déficit de recursos pueda limitar quizás la cantidad, pero no en la secuencia constructiva que debemos llevar”.