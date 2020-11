Como las letras de su nombre (+ Podcast)

25/11/2020 14:23 Mirna Rodríguez Zúñiga 10

Es muy difícil hablar en pocas palabras de un gigante, más difícil si el nombre de ese gigante es Fidel. Pero hoy, como tantas otras veces, hablaré de él porque tengo su luz, la que dio a todos los cubanos y a muchos en el mundo que estaban en la oscuridad por el analfabetismo, la incultura, el abuso, o cualquier injusticia social que degrada al ser humano. Es la misma luz que prendemos aquí para vivir sin miedos y enfrentar y vencer las dificultades.

Aunque siempre lo vi a través de la pantalla de televisión, libros o periódicos, su figura alta y esbelta me trasmitía tranquilidad. Su voz, fuerte y segura, me nutría de conocimientos. Sus manos firmes me señalaban lo bueno y acusaban lo malo; al menos eso me parecía siempre que levantaba su dedo índice.

Un día como hoy partió a la eternidad, vencedor y grande, pero a la vez se quedó en cada obra y proyecto, en cada niño, mujer, joven, anciano, constructor, médico, científico, maestro.

Está en cada paso en esta época en la que se lucha contra un malvado coronavirus porque su mirada fue para crear un país con hombres de ciencia. Sabía que se necesitaban de investigadores y científicos.

En uno de sus discursos expresó: “Entre los hombres de pensamiento hay que librar la batalla, entre los hombres de pensamiento hay que formar la legión que brinde los recursos de su inteligencia a la Revolución en esta hora”.

Gracias al impulso y el diseño estratégico de nuestro líder histórico, ahí están nuestros científicos en lucha contra el coranavirus y a favor de la producción de alimentos y el desarrollo en general de esta sociedad socialista.

Si hoy me preguntaran donde colocar una flor a Fidel, diría en cualquier parte de mi Cuba, ahí está él. ¿Cómo rendirle tributo? Con el cumplimiento sagrado del deber. ¿Cómo recordarle? Como vivió, luchando por el bienestar de los seres humanos, absuelto por la historia y amado por el pueblo que hoy defiende sus principios y valores. O mejor aún, como el invicto comandante que se adueñó de cada una de las letras de su nombre: Fiel, Intransigente, Dedicado, Entregado y Leal.