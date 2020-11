También el buñuelo tiene su proceso

12/11/2020 16:00 Richard López y Arelis Alba 12

A Enoelia* ya la conocemos. Ustedes, por lo que escribo; yo, por lo que recuerdo. Aunque alguien me ha dicho muchas veces que los olores y los sabores no se guardan en la memoria, solo las imágenes que asociamos a ellos, yo no necesito citar evidencias científicas que demuestran lo contrario. Me basta volver en el tiempo y entrar otra vez en su cocina.

*Enoelia Lobaina Rodríguez, vecina de la localidad de Mata, en Baracoa

Hoy quiero saber cómo se hace el buñuelo.

"El buñuelo tiene un proceso no tan largo. Se hace en do o tre hora, pero e engorroso, por lo meno para mí, en el sentido que hay que tener mucha fuerza. Ya yo casi no hago mucho buñuelo, má que pa comer un guto en la casa, porque hay que eprimir mucho la yuca.

Como te decía, se eprime muy duro la harina de yuca, se amasa como amasar una harina para hacer empanadilla. Hay que calentar un poquito de la bolita que se hacen y depué se amasa con batante grasa, que quede suave. Se pone a reposar de dié a quince minuto y ese bullón, digo yo así, que etá enredado en una hoja de guineo, se epera que coja el punto necesario, como mimo uno hace el pan. Así queda una cosa así suave, y ya uno con la mima mano, en la mesa, arriba de un mantel o algo así, va haciendo la envuelta que tú le quiera dar a un buñuelo. Si tú le quiere dar cinco vuelta, do vuelta, de acuerdo al grosor que tú quiera darle. Y depué se fríe, preferentemente con manteca de coco".

¿Cómo se obtiene la harina de yuca?

"La harina de yuca se obtiene de la mima yuca. Tú arranca la yuca, la limpiate, la pelate, la lavate y cogite un molino y la molite, y saca la harina de yuca igual que la de guineo. E exactamente así, la masa de harina de yuca, molida en el mimo molino en que se hace la de guineo. Y se hace así mimo, un proceso igual".

¿De quién aprendió la receta?

"Mi papá no enseñó a hacer buñuelo, con la mima harina de yuca que no enseñó a hacer empanadilla. También no enseñó a hacer cocorucho, con distinta fruta. Y el cocido del cocorucho, y el cocido de toda la cosa que él hacía, él no la enseñaba a nosotro".

¿Por qué dice que es preferible usar manteca de coco?

"El buñuelo se fríe con manteca de coco y e una cosa, una ricura igual que cuando uno fríe un pecao con manteca de coco. No e lo mimo que con aceite, ni manteca de puerco… ¡no!, se ve la diferencia tan grande.

La manteca de coco e para todo. Cuando yo represento a mi tradicionale plato, yo todo lo hago con manteca de coco porque la identidá nuetra de Baracoa e el coco. Yo pienso, y así lo digo con firmeza, que una de la tradicione má grande de producción que tiene Baracoa e el coco, y ¿por qué desecharlo?, ¿por qué decir que la manteca de coco hace daño? La manteca de coco no hace daño, má bien, para mí e saludable, porque hata el momento nunca me ha caído mal.

Los dulce de Baracoa, que por eso me gutan tanto, se hacen con manteca de coco, igual que la chicharita que comemo nosotro. Por lo meno aquí en mi casa comemo mucho frito con manteca de coco, porque e una grasa tan original que tú fríe un pecao y se queda frito batante rato y batante hora y no se pone, como dice uno, zapatú ni nada de eso”.

