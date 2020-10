Contruir un bacán e una cosa fácil

30/10/2020 12:37 Richard López y Arelis Alba 6

Nunca antes degusté delicia igual. Y eso que he probado ya muchos bacanes en mi vida. Pero si el aroma, la textura y el sabor sorprendieron mi paladar, mucho más llamó mi atención la rapidez con que Enoelia* prepara ese emblemático plato baracoeso. Por mi experiencia culinaria previa habría jurado que para elaborarlo se necesitan varias horas y mucho esfuerzo. Después de ver su ejecutoria magistral, no tengo más remedio que aceptar que la cocina no es mi fuerte, aunque como catadora muy a gusto me ganaría la vida.

"Bueno mira, voy a motrar cómo hice el bacán. Yo soy tan hábil, tan ágil para hacer el bacán, cómo hacer un refreco. Yo cojo los coco, cogí cinco, lo piqué, lo saqué, lo rayé y saqué la leche de coco. Depué le eché el achote, la especia y la puse a cocinar. Por otro lado pelé lo guineo, cogí mi molino, lo molí y lo envasé en una cazuela. Ya cuando etá cocinada la leche de coco se le agrega y se revuelve, que se mecle bien la leche de coco con la masa del guineo. Y procedo entonce a hacer la demá cosita que me faltan para terminar y enredar el bacán, como es cortar una hoja de guineo, marearla, picarla, buscar la soguita con que voy a amarrar el bacán y preparar entonce lo que le voy a echar… como si fuera eso una cosita en el medio que yo le echo, que podría ser una carnecita de puerco, un picadillo, pero lo que más me guta a mí echarle al bacán e la masa del cangrejo. Entonce yo procedo, lo enredo y lo pongo a hervir. Cuando lo saco, lo pruebo, y ya me queda ahí en ese momento el bacán hecho como tal".

Esa es la receta madre, pero hay diferentes variedades del plato. ¿Cuál es la diferencia entre el bacán y el guanimo?

"Al bacán yo le echo en el medio masa de cangrejo, carne de cerdo, pecao, lo que yo quiera echarle, lo que sea. Pero también te lo hago solo con leche de coco, y a eso se le llama guanimo. También la forma de enredarse e diferente**.

Déjame decirte mijita que también del mimo bacán yo puedo elaborar otro plato. Con esa mima leche de coco que yo hago, y con esa mima masa de lo guineo, yo hago el bacán perdido, como toy haciendo hoy. Hice bacán para mi mesa cubana, pero también puedo hacerle el bacán perdido en el mimo proceso, con el mimo trabajo, para no efectuarlo do vece lo cojo de ahí mimo. Hago así: de la mima masa del guineo rayado, yo cojo y hago la bolita, la coloco en una cazuelita, la pongo a cocinar con la mima leche de coco, cuando eso tá ya en grasa rica, como le digo yo, saco con cuidado las bolita, de acuerdo a la que eche, si son ocho, die, la coloco en un plato, y ya yo tengo mi plato representativo de bacán perdido".

Ya me explicó cómo hacer bacán, guanimo y bacán perdido, pero ¿qué es el bacán en cazuela?

"Yo le digo así, bacán en cazuela, porque e la mima tradición que se origina del bacán, como ya te dije ante, pero e la mima bolita del bacán perdido. Yo le doy ese nombre, no sé si a ti te cuadra así".

¿Qué importancia tiene el bacán dentro de la cultura culinaria baracoesa?

"Bueno, yo como tradición mía y como creadora del bacán, entiendo que eso e uno de lo producto má típico de Baracoa porque e fácil de hacer, lo tenemo en nuestra mano porque tenemo el coco y el guineo que no no cueta nada. ¿Por qué entonce no hacerlo, no utilizarlo? Eso no sirve para el desayuno, para el almuerzo, para cualquier hora del día, y e tan sabroso y tan bueno como decir otra cosa que podemo hacer con la mima cosa que tenemo nosotro en la casa, en la agricultura...

Y se hace fácil. Para mí e fácil pa enredarlo, e fácil pa hervirlo, y e fácil para contruirlo, que e lo primero. Contruir un bacán e una cosa fácil. Y le das el gusto porque entre más cosa le echa, especia, carne, lo que sea, sabor mejor le da".

¿Qué usted cree que se debería hacer para que no de pierda la tradición de elaborar y consumir bacán en Baracoa?

"Pienso que nunca se debe de perder esa tradición porque esa e una tradición linda y típica de Baracoa. Porque nosotro lo baracoeso somo típico, original de Baracoa, no somo de otra provincia: e bacán, cocorucho y kiribá, más nada. Somo la tradición auténtica de nosotro. Esa debe de ser la palabra real: somo auténtico, originado del bacán y el cocorucho. Por tanto, lo hago con amor, tengo mi fogón y tengo mi brazo preparado para eso. Lo hago y lo consumo casi semanalmente en mi casa. Y así debe ser".

*Enoelia Lobaina Rodríguez, vecina de la localidad de Mata, en Baracoa.

**La envoltura del bacán es rectangular y el amarre cruzado en el centro, mientras que el guanimo tiene una envoltura cilíndrica con amarre independiente en cada extremo.

