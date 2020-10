Desarrollo en carretera Moa-Baracoa

27/10/2020 10:14 Lilibeth Alfonso Martínez . y Ariel Soler Costafreda 41

En octubre de 2016 el huracán Matthew, a su paso por Maisí y Baracoa desmochó, destechó, derribó viviendas, alteró la vida de miles de personas. También, incomunicó territorios, demostrando la fragilidad de un sistema vial con expresión cimera en la caída del puente sobre el Toa.

A partir de entonces todo cambió, y estratégicamente se hizo más seguro el tránsito hacia los municipios del norte y sur extremoriental cubano. Se mejoraron las vías y nacieron otras como el tramo Yumurí-Jobo Claro, que eliminó la peligrosa Boruga, vía intransitable para ómnibus, rastras y equipos pesados.

También surgió el proyecto Paso del Toa-Neblina-Cayogüín, emergencia por el sorpresivo aislamiento de Baracoa con sus Consejos Populares del oeste, cuyos pobladores, en la década de 1980, vieron perfilarse en las cuchillas de buldóceres y motoniveladoras el vial Moa-Baracoa.

Los 67,2 kilómetros entre el municipio del níquel y la Ciudad Primada vuelven a sentir el ajetreo de máquinas y hombres, como promesa futura del sueño truncado. Pero su ritmo y avance dependerá de la capacidad de materiales y financiamiento de que disponga el país, crudamente asediado por el Gobierno de EE.UU.

Así lo subrayó a Venceremos el ingeniero Pável Rodríguez Rodríguez, director del Centro provincial de Vialidad de Holguín, entidad encargada de la inversión directa del vial que involucra a las empresas Constructora de Obras de Ingeniería No. 17 (Ingeco) y las integrales No. 3 (Gonitec , ambas de Holguín, y la No. 6 (Guanco) de Guantánamo.

De igual forma, se vinculan a los trabajos las holguineras empresas de Ingeniería y Diseño Vértice, como proyectista, e Investigaciones Aplicadas (Invescon), para el control de la calidad, así como la Industria de Materiales de la Construcción de la referida provincia.

Todas forman parte del encargo nacional de la obra a la cual este año se destinaron 4 millones 274 mil pesos y 4 mil toneladas de mezcla asfáltica para la terminación de los tramos con base de pavimento estabilizadas en el municipio de Moa, y otras mil para la zona de Maraví, en territorio baracoeso.

"Al cierre de septiembre -explicaba Rodríguez Rodríguez, también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular- el programa de este año se cumple al 63 por ciento, con pavimentación de 981 metros por Holguín, y mil 700 por Guantánamo, lo cual eleva el área lineal asfaltada desde el inicio de la obra a 10 kilómetros".

Para llegar al asfaltado, los trabajos este año en ambas partes implicaron grandes movimientos de tierra; kilómetros de drenajes soterrados, aperturas, limpieza y rectificación de cunetas; perfilado y nivelación de terraplén, así como la reparación de juntas en los puentes de Maraví y Aguacate, en Baracoa, y Moa y Cayo Guam, en la región minera.

Al caracterizar la obra, Rodríguez Rodríguez, recordó que "se trata de una inversión inconclusa desde la pasada década de los noventa, requerida de reparación en 28,5 kilómetros (tramo de Holguín) y reconstrucción de 38,7 en el lado de Baracoa. También reparar, modificar o construir 25 puentes en su trazado.

"La vía -evaluó- tiene daños en el pavimento flexible por desgaste, y en el rígido deficiencias superficiales propias del hormigón hidráulico; existen baches, y pérdida de la capa asfáltica caliente o de la penetración invertida, y está incompleta la estructura del derivado del petróleo; además de observarse otras afectaciones por la ejecución de obras ajenas en la vía o su entorno".

La ejecución hasta hoy -valora el director del Centro provincial de Vialidad- ha encarado dificultades asociadas a la baja disponibilidad constructiva para enfrentarla de manera integral, así como limitaciones materiales y financieras que indujeron construir las plantas de asfalto y el molino de áridos en la zona de Maraví, determinantes para la obra, e involucrar a las empresas constructoras de ambas provincias para trabajar en dos frentes a la vez.

Buena parte de la terminación de la carretera depende del molino de piedra y la planta de asfalto de Maraví, el primero bajo la égida de la UEB de la Empresa de Materiales de la Construcción de Sagua de Tánamo, y la segunda, de la local Guanco.

Este año se han producido atrasos por falta de áridos, líquido asfáltico, combustible, cemento, a lo que suman roturas en la pavimentadora y otros equipos, así como afectaciones en el movimiento de tierra del tramo Baracoa, por presencia de conductoras y salideros superficiales en las zonas de intervención constructiva.

El desafío es formidable, pero las fuerzas seguirán adelante, terminar más tarde o más temprano la carretera reviste de igual modo colosal importancia: el kilómetro CERO está en el puerto de Moa y eso por sí solo abre perspectivas económicas nada despreciables.

Baracoa pudiera, a 67 kilómetros, exportar producciones y desembarcar recursos hoy transportados desde Santiago de Cuba (169 Km) o Guantánamo (154) a través de La Farola o en patanas por el Paso de los Vientos con el alto consumo de combustible que hoy implica.

La terminación de la carretera, cuyo terraplén ya mejora de algún modo el tránsito de todo tipo de vehículos, elevaría el flujo turístico entre los polos Holguín y Baracoa en un vial costero de envidiable visualidad y atractivas ensenadas, montañas, ríos y cascadas.

El total asfaltado de la vía y terminación de sus puentes y obras de fábrica… restablecería las rutas de transporte, intercomunicaría centros asistenciales de Salud, educacionales, industriales, bases productivas agropecuarias y beneficiaría unos 25 asentamientos y más de 152 mil habitantes que incluyen las históricamente relacionadas poblaciones de Moa y Baracoa.

RECUADROS

El Molino de piedra

Daniel Romero Gilbert, jefe de Brigada del Molino, asegura que el molino no tuvo problemas para suministrar los casi 5 mil metros cúbicos (m3) de base pétrea que se colocaron desde el puente del Toa hasta Maraví (zona donde se erige la industria), pero el polvo de piedra es otra historia que, por momentos, detiene la pavimentación.

El técnico señala como causales persistentes la lluvia que moja la piedra e impide la molienda, las roturas frecuentes de equipos que trabajan en la extracción de rajones de la cantera –a un km de distancia-, y la baja calidad de ese material, con alto contenido de arcilla.

En septiembre, por ejemplo, se detuvieron durante 10 días por la humedad, y para el 9 de octubre solo habían trabajado en cuatro jornadas en las que produjeron 340 m3 de material pétreo, de los cuales solo 90 eran polvo de piedra.

El compromiso de la industria, asegura, es entregarle a la planta aledaña 400 m3 de polvo para la producción del hormigón asfáltico que conformará la capa densa del tramo de carretera ya mejorada con pavimento; pero solo habían producido 135.

La planta de asfalto

A unos 300 metros del molino, cruzando la vía, está la planta de asfalto, donde su jefe, Jorge Correa Rodríguez, señala al cielo casi siempre encapotado y asegura que además de entorpecer la producción del molino que los abastece, la lluvia les reduce el potencial productivo de (50 toneladas de hormigón por hora), a solo 30 hasta la fecha.

"La última producción la hicimos con la piedra húmeda, que no afecta la calidad del hormigón, pero obliga a que se alargue el tiempo de secado en la planta, y eso resta eficiencia".

La posibilidad de terminar una nave de polvo en ciernes, a la izquierda de la fábrica, que permitiría resguardar ese surtido y el resto de los requeridos, en uno de los sitios donde más llueve en Cuba, está tan lejos que no figura en los planes.

El encargo, empero, está claro: producir las 5 mil toneladas de mezcla asfáltica -entre densa y semidensa- que requiere la pavimentación de los casi cinco kilómetros pactados para este año por la parte guantanamera del vial Moa-Baracoa.

Si llegan a estar a la altura de la promesa con la que se erigieron hace alrededor de dos años, serán una fórmula ganadora en esta carrera por el desarrollo que, a pesar de todo, ya se concreta.

Fuente: Venceremos