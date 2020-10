El pan de maíz de Roberto (+ Podcast)

26/10/2020 18:15 Richard López Castellanos 9

En El Recreo, Baracoa, transeúntes y choferes se detienen ante un punto de venta de alimentos ligeros. La atracción es un pan de maíz que elabora el cuentapropista Roberto Alcibiades Oliveros Torres, quien también expende otros productos identitarios de la Primera Villa de Cuba.

De la calidad del pan da fe este periodista, "instado" a sostener un breve diálogo con el vendedor.

. Estrevista en audio

Mi opinión sobe el pan de maíz que usted vende, ¿será la misma que la de otras personas?

"Al parecer si por la cantidad de clientes que tengo a diario cuando trabajo. No tengo un producto que se estanca, del que tenga quejas del cliente. Todo lo contrario, el 90 por ciento o más de la clientela tiene la misma opinión que tiene usted de la calidad del producto".

Lo primero que impresiona es la buena imagen del pan de maíz.

"De hecho por la experiencia, la práctica, son muchos años de la familia en esto".

¿Hace qué tiempo vende este dulce?

"No sé, 32 o 33 años, por ahí, desde las primeras patentes de autorización de venta que se dieron en el país nosotros estamos aquí".

¿Cómo lo hace?

"Cuando yo era niño iba viendo a mis abuelos e iba más o menos calculando cómo era que ellos controlaban el asunto de quemarlo, en qué momento se bajaba el dulce del fogón. Y así fue corrigiendo todos los detallitos ahí, hasta ahora que sale lo mejor posible".

¿Siempre ha tenido demanda?

"Siempre".

Pero veo que no solo pan de maíz se vende aquí.

"Cualquier otro producto que un campesino haga y yo se lo pueda vender lo único que le exijo es la calidad".

Mencione esos productos.

"Puede ser la raspadura de almendra, barras de dulce de coco, bacán, cucurucho, es lo que más con frecuencia se vende".

Rodolfo, ¿vive usted cerca de por aquí?

"A cien metros aproximadamente de aquí del timbirichi".

¿Ha vivido siempre de lo que vende?

"Desde que empecé aquí, lógicamente. Yo trabajaba en la fábrica de níquel Pedro Soto Alba, y a raíz de que mi papá envejeció heredé aquí la finca y vine con él a ayudarlo a trabajar.

Mi única entrada económica es la venta del pan de maíz y de guarapo en el punto".

¿Cómo obtiene la materia prima?

"La caña la produzco yo, pero el maíz es bastante difícil adquirirlo, se ha encarecido demasiado y hay que buscarlo muy distante porque estas no son zonas donde se produce maíz, esto es zona de coco y de monte, de árboles maderables".

Estará pensando en cómo vivir cuando ya no tenga esta venta.

"Sería después de la jubilación, porque después de navegar tantos años como cuentapropista tengo que esperar lo mínimo a una jubilación.

Cuando me jubile y tenga algún sustento económico podría entonces dedicarme a producir no sé qué, porque si sacamos la cuenta, las personas que vivimos aquí ninguna absolutamente vive de la tierra, no son tierras que producen como para vivir de ellas, dan un poquito de coco cada tres o cuatro meses, qué se yo, unos fonguitos para el autoconsumo, una yuquita, pero para vivir de ella, no".

¿Qué tiempo lo separa de la jubilación?

"Cuatro años y medio".

Mientras llega ese momento seguro estará disfrutando, y los clientes también, de ese pan de maíz y otros productos que se pueden consumir en su punto de venta, con un sello de calidad. Gracias por sus palabras.

"Gracias a usted".