Baracoa en mi memoria

25/10/2020 17:04 Olga Portuondo Zúñiga 4

Tengo muy gratos recuerdos de mis viajes a la Ciudad Primada en el oriente de la isla de Cuba. Corrían los años iniciales de la Revolución y, cerrados los colegios privados, inicié el quinto año del bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba, “Cuqui Bosch”. Inscrita en todo lo que podía vincularse a la cultura, ensayaba teatro y con el instructor José Suárez Fruthos preparamos “La esquina de los concejales” de Nicolás Dorr. ¡Cómo nos divertimos!

La obra obtuvo premio en el Primer Festival de Aficionados y, con este motivo, fuimos a Baracoa para una función. Era la primera vez que viajaba a Baracoa y el trayecto fue muy emocionante porque entonces se construía la carretera de La Farola. Nunca he olvidado la frase de aquellos obreros que decían: "Mueve, mueve, dale calor y mueve", para impulsar la labor riesgosa en la montaña. En la cima, improvisado comedor preparaba cobo, y por la carretera se vendían cucuruchos de coco con otros ingredientes, que entonces me parecieron secretos. No voy a contar nuestra actuación porque ya podrán figurarse lo que fue aquella interpretación de aficionados en medio de un parque y con muchas personas que gritaban mientras actuábamos.

La memoria puede traicionarme, pero viene a mi mente otra ocasión en que viajé en avión desde Santiago hasta el viejo aeropuerto baracoense, cercano a las elevaciones que hacían difícil el aterrizaje. En aquella oportunidad tuvimos que bajar del avión sin escalerillas no recuerdo por qué. Era estudiante de la Licenciatura en Historia en la Universidad de Oriente y organizábamos la búsqueda de quienes habían luchado y caído durante la tiranía batistiana. Conseguimos trusas en un establecimiento cercano al fuerte del Matachín y nos bañamos todas en la playa. También visitamos la fábrica de chocolate, recién fundada.

A María Nelsa y a mí nos tocó Imías y sus alrededores, otras estudiantes quedaron en la ciudad. Nunca he olvidado la Fonda de Cachita, único lugar posible de alquilar por aquel entonces como hospedaje -¿tal vez 1965-66?, no lo sé.

Por las mañanas desayunábamos con viandas, al estilo guajiro, y oíamos la radio con la música de corridos mejicanos, que tanto gusta en el campo. Como el lugar para el baño estaba delante de un chiquero, poco reservado, hablamos con el médico del pequeño hospital -construido recientemente- para bañarnos allí. Había agua de pozo.

Por las noches, la planta de electricidad funcionaba hasta una hora temprana, así que paseábamos por la carretera que va a San Antonio o simplemente nos acostábamos. Un día por la madrugada, María Nelsa me despertó hablando dormida. Tremendo susto me dio.

La cuestión es que desde allí, y aprovechando un camión que iba a buscar viandas a las montañas, llegamos hasta Yacabo Arriba con el objetivo de hacer entrevistas y encontrar fotos de los mártires o caídos en combate.

Así conocimos toda aquella exuberante y hermosa vegetación, donde crecían silvestres las orquídeas en los árboles, las plantas de mariposas abundaban despreocupadamente a lo largo de los ríos e ignoradas caídas de agua refrescaban el ambiente.

Recién Graduada de la Licenciatura en Historia en la Universidad de Oriente, viajé a Baracoa porque hacíamos el servicio social en el Instituto del Libro y una de las tareas era la de impartir conferencias.

Paramos en el Hotel de la Rusa. La anciana, muy coqueta quiso que mi compañera, la mexicana Adela García le trajera de su país, no sé qué producto para sus cejas y pestañas.

Hacíamos la noche con las historias de la dueña que contaba sucesos de fantasmas que se aparecían a los huéspedes en el propio hotel; en particular el espíritu de su esposo, un ruso blanco que se había establecido en estos lares a comienzos del siglo XX.

Un día íbamos de salida y en eso tocan a la puerta. Cuando abrimos nos sorprendió la figura de Vilma Espín que venía a saludar a La Rusa. Ésta había cooperado con los revolucionarios durante los años de lucha, tal y como nos había contado en sus largos relatos nocturnos.

En esa ocasión fuimos hasta Santa Marta, escuela en la que nos ocupamos de explicar la importancia del libro y su origen. Fue un fragoso viaje en jeep a lo largo de veredas intransitables con bosques de cafetos a uno y otro lado. Adela y yo disfrutamos el paseo porque, después el esfuerzo se recompensó con extender el recorrido hasta Maisí. Tocamos el extremo oriental de Cuba con sus terrazas escalonadas y subimos al faro, desde donde no se divisaba más que mar en torno. El farero nos invitó a almorzar un arroz con pescado que me pareció exquisito. El regreso resultó peor, en medio de la noche y sumamente cansados por el movimiento perpetuo.

En el transcurso de los años, otras muchas veces hemos ido a Baracoa, sin duda el viaje por carretera sigue teniendo el encanto de su paisaje agreste hasta que comienza el descenso de La Farola y las casas y los cacaotales florecidos.

Con Omar López y la familia, hemos visitado Cajobabo para llegar hasta el obelisco conmemorativo del desembarco de José Martí al inicio de la Guerra de Independencia en 1895, y también Duaba con el monumento que marca el sitio del desembarco de la goleta Honor, con su preciosa carga: Antonio y José, Crombet, y demás héroes.

Me he bañado varias veces en el río Miel a la entrada de la ciudad y también en las frescas aguas del Duaba. Cualquier pequeño río de Baracoa es un prodigio de dulzura para la vida. No quiero dejar de mencionar la playa de Maguana, hasta hace algunos años sitio poco explorado, cubierta de mangle y con sus aguas llenas de sargazos, pero deliciosa en su virginidad.

Como la torre Eiffel en París, el Yunque prefiero admirarlo desde lejos, en particular a la altura de la fortaleza del Seboruco –hoy convertida en hotel–, cuando los días están claros. He visto cómo se han multiplicado las iglesias evangélicas en la zona rural y en la propia ciudad.

En el fuerte del Matachín, además de su museo me he complacido con las tertulias que allí se celebran, donde se deja escuchar la música del Nengón. El regreso a Guantánamo es también por La Farola y allí el viajero recibe la oferta de varias frutas, entre ellas la Piña de Cuba, famosa por su dulzor.

Gracias a la ayuda de mi colega el historiador Alejandro Hartmann he llegado, en más de una oportunidad, hasta el abra del río Yumurí, obra magistral de la naturaleza que tuve la suerte de recorrer en bote.

Por el camino, se observa la ensenada donde llegó Cristóbal Colón y más adelante un pueblo de pescadores, gente humilde que cultivan el coco y fabrican el casabe de la yuca amarga, depurada en el cibucán.

Mi último viaje a Baracoa lo hice por carretera desde Guantánamo. He visto cómo ha crecido el pueblo de Imías, porque ya no identifico la Fonda de Cachita, en lo alto de la Farola existe un restaurante mucho más atractivo. Iba en compañía de María del Carmen Barcia -que nunca había estado en Baracoa-, estaba ansiosa por ver el Yunque. Llegamos en horas de la noche bajo un aguacero horrendo y sin ninguna luz que nos permitiera identificar donde nos habíamos hospedado. Aquello resultó divertido para las dos, percibimos que todavía éramos capaces de pasar ligeras adversidades. Todos los días estuvo lloviendo, eran las vísperas del 500 aniversario de la fundación de la villa-ciudad, sabíamos que eran posibles allí las inundaciones y el ras de mar; como tantas otras veces, me regocijé con las amistades y con la esmerada atención que nos dispensaron.

Dejo para el final el mayor atractivo que para mí tiene la ciudad de Baracoa: su malecón. Un recorrido nocturno por éste resulta apasionante ante la majestuosidad de aquel mar abierto encrespado que bate la costa, porque en mi espíritu tiene todo el misterio de estar en presencia del inicio de la vida.

Fuente: Revista Maguana