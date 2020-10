Ricura baracoesa: el chorote (+ Galería + Receta)

22/10/2020 06:16 Richard López y Arelis Alba 11

A Enoelia* ya la conocimos la semana anterior, cuando nos convidó a degustar unas de esas recetas exquisitas de la cocina baracoesa: el frangollo. Nos prometió entonces volver cada jueves con otro platillo.

Fiel a su compromiso, llega esta vez envuelta en el aroma inconfundible de Baracoa, su cacao, destilado en forma de néctar y bautizado como chorote.

*Enoelia Lobaina Rodríguez, vecina de la localidad de Mata, en Baracoa

¿Cómo se prepara el chorote?

“¿El chorote?... No me lo mencione porque etá mencionando mi niñé. Mi mamá me daba el chorote, hecho con mananina de guineo, muy rico, muy epeso, bien colaito. Se hace con leche de coco, pero también me daba con leche de chiva, que tan sabroso era.

El cacao ella lo totaba en un caldero, le quitaba la cacarita de afuera. No poníamo a moler ese cacao y depué que etaba hecho eso se agregaba mananina. Mira, el cacao ella lo molía primero má gordito, y depué má fino y le echaba mananina y especie dulce. Por lo meno ella le echaba mucha canela, clavo de Catilla y eso, porque en aquella época entonce había.

Depué que taba listo, lo echaba en un pomo de crital que tenía grande. Y ya ahí toda las mañana era un jarro de chorote con la mitá de un boniato asao de desayuno".

Lea receta de chorote

Explíqueme cómo se hace la bananina.

“¿La mananina?, de guineo fongo. Tan buena y tan saludable porque no deja subir la presión. Yo era hipertensa, y soy hipertensa porque tampoco no digo que no soy, pero depué que yo cogí, hace rato de eso, de hacer mananina, ya no tengo ese problema.

Se coge el guineo, se pica en totone bien finito, lo pone a secar bien sequito, va al molino, lo molite bien finito y tú esa harinita tan linda y tan rica la liga con el cacao molido y tú hace un rico chocolate con mananina. Como también se hace el atolito que le damo a lo niño chiquito meclado con la leche.

Ni te sube presión, te epesa el chocolate y puede tomarte hata do y tre vaso y no te hace nada”.

¿Entonces el chorote es uno de los olores y sabores que le recuerdan la niñez?

“Bueno Areli, tengo infinidá de recuerdo. Yo pienso que son cosa que recuerdo mucho porque el que recuerda e como volver a vivir. Y yo hoy con utede aquí en mi casa, he vuelto a vivir a los 71 año, porque tengo deseo de seguir haciendo y recordando, dede el chorote hata el bacán perdido, que utede han vito como yo lo hago”.

Es cierto, lo vimos y lo degustamos con fruición. Pero esa parte de la historia tendrá que esperar hasta el próximo jueves para ser contada.

Trabajo anterior: Enoelia Frangollo y el sabor de la ruralidad baracoesa

Trabajos relacionados:

A tomar chorote en Baracoa

Un ¡vivas! al chorote baracoeso