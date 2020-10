Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, Primera Villa, Capital y Obispado de Cuba

19/10/2020 18:23 Alejandro Hartmann Matos 52

Baracoa, sin lugar a dudas, representa para la historia cubana un lugar cimero por ser la prístina villa fundada en la Isla. El primero que escribe acerca de las posibilidades que tenía esta región, para fundar en ella una ciudad, fue Cristóbal Colón, quien un 27 de Noviembre, después que conoce la bahía, rodea el río Macaguanigua y todo lo entusiasma, le encanta, dice de ella que es:

la más hermosa cosa del mundo... y que allí era el propio lugar para hacer una villa o ciudad y fortaleza por el buen puerto, buenas aguas, buenas comarcas y muchas leñas. 1

Otro detalle, descrito por el Almirante el viernes 30 de noviembre de 1492, que apoya la expresión anterior, lo siguiente: Vieron muchas poblaciones y tierra fertilísima y toda labrada. 2

Pasaron años de la visita de Colón a estas tierras y la corona española decidió el proceso de conquista y colonización de Cuba. Fue designado Diego Colón como Virrey de La Española en 1509. Entre las instrucciones que había recibido era averiguar si había oro. El nuevo gobernador, después de valorar el resultado del bojeo que había hecho Sebastián de Ocampo a la Isla, enviado por su antecesor Nicolás de Ovando, lo motiva a emprender la ocupación de Cuba. Para eso designa a Diego Velázquez, hombre experimentado en la construcción de varias villas en Santo Domingo. 3

Al llegar a Cuba el Adelantado y sus trescientos expedicionarios, tuvieron que batallar contra la oposición indígena lidereada por el cacique dominicano Hatuey, quemado en la hoguera, en Yara, Bayamo. 4 Funda a Baracoa, haciéndola villa y capital. La denominó Nuestra Señora de la Asunción, prevaleciendo hasta estos tiempos su nombre indígena Baracoa.

Hasta el 1986 se toma como fecha de instauración de la misma, la de 1512 por algunos historiadores, investigadores y maestros. En la opinión pública de la localidad se divulgaba este año y hasta se afirmó que: Baracoa fue la primera población que se estableció en la Isla por el Adelantado Diego Velázquez, en el mes de febrero de 1512, y en el mismo sitio que ocupaba un pueblo de indios, con el propio nombre, pertenecientes a las tribus del cacique Hatuey. 5

Pero la historiadora cubana, Doctora Hortensia Pichardo, después de hacer un análisis exhaustivo y manejar nuevas fuentes documentales, nos aclara lo siguiente: Tradicionalmente se ha aceptado como año de su fundación el de 1512, pero se partía del error –divulgado por Herrera–, de creer comenzada la conquista de Cuba en noviembre de 1511. Al ser ratificada esta fecha y retrotraerla al medir el año 1510, no es posible admitir que Diego Velázquez permaneciera más de año y medio sin establecer población donde asentarse y organizar su gobierno, lo cual permite suponer la fundación de Nuestra Señora de la Asunción a finales de 1510 o principios de 1511. 6

Teniendo en cuenta esta fundamentación, somos del criterio que la fecha debió ser el 15 de agosto de 1511, dada la tradición de los conquistadores españoles y portugueses de ponerle el nombre del día del Santoral Católico, cuando se fundaban las villas, fuertes y se localizaban minas o lugares geográficos. Un documento de agosto de 1881 del Ayuntamiento de Baracoa refiriéndose a la fiesta patronal nos valida este criterio:

Aproximándose el día de la Excelsa Patrona de esta ciudad y después de haberse discutido varias proposiciones presentadas sobre los festejos que debían tributársele en vista de la falta de recursos de la Municipalidad se resolvió destinar dos onzas de oro para la fiesta de Iglesia. Conceder gratis toda clase de diversiones licitas a los vecinos para que la víspera y el día puedan entregarse a ellos.

Rifar una novilla para destinar el producto a mejorías de la cerca del cementerio de la Ciudad, comisionándose para el acto a los Sres. Concejales D. José F. Lama y D. Jerónimo Abril, así como para la distribución de papeletas, y por último que por el Sr. Presidente se hagan las invitaciones de costumbre a las autoridades y funcionarios públicos para la mayor solemnidad de la fiesta religiosa. 7

Con el mismo día y diferente año que Baracoa, Juan de Zalazar fundó el 15 de agosto de 1537 el Fuerte Ntra. Señora de la Sta. María de la Asunción, en la margen izquierda del río Paraguay. El poeta Martín Barco de Centenera, escribió en 1575 estos versos:

Cuatro leguas arriba está situada

la gran ciudad, antigua y populosa,

que es dicha la Asunción, que fue poblada

por Zalazar, en era muy lustrosa.8

El historiador cubano Martín Félix Arrate se refiere a esta práctica cuando el Adelantado empieza a ocupar La Habana, el 25 de julio de 1515:

…llamándola villa de San Cristóbal por haberla comenzado a poblar su propio día, que es el veinticinco de julio aunque acá se celebre por especial indulto de la Silla Apostólica, a dieciséis de noviembre, porque no embarace la festividad con la de Santiago, patrón de España y de la Isla. 9

El Gobernador General de Brasil, Joao Men de Sá, el 10 de enero de 1657 logró en un ataque furtivo, sacar a los franceses de aquella tierra y ...en conmemoración del día en que se operó la restauración, la ciudad fue denominada San Sebastián (actual Río de Janeiro). 10

En México, el conquistador gambusino (nombre dado al que pesquisaba minas) que le sucedió al conquistador de indios, utilizó también el Santoral Católico al hallar un yacimiento de oro o plata:

y en este mismo año (1548), día de San Bernabé, a once de junio se descubrió la beta de plata y en este mismo año, día de San Benito, se descubrió la Beta de la Albarrada de San Benito. 11

Siendo Baracoa la capital refuerza su posición primigenia porque Velázquez prepara las condiciones de abastecimiento que le servirían para la ocupación total de la Isla. Otros factores, como la existencia de una población aborigen numerosa –la más desarrollada del país– permiten apoyar las condiciones materiales para emprender los movimientos de conquista y colonización. No debemos dejar de mencionar que un elemento importante lo fue la cercanía con La Española, donde estaba enclavado el virreinato.

Otro aspecto significativo lo fue su ubicación geográfica, privilegiada por estar frente al Canal Viejo de Bahamas, cerca del Paso de los vientos y rutas fundamentales entre las grandes Antillas y la Metrópoli.

También como hecho trascendental, desde este territorio salieron las tres expediciones que emprenderían la creación del resto de las primeras villas cubanas, dirigidas por Pánfilo de Narváez, Francisco de Morales y el propio Adelantado.

En el período 1511-1515 se produciría el contacto más dilatado entre los españoles y nuestros antecesores aborígenes. No podemos olvidar que los elementos hispánicos de la economía, de la cultura, de la religión, de la arquitectura, de la forma de gobierno –entre otros– arribaron a estas tierras primero que en el resto de las villas instauradas.

En 1515, por decisión de su fundador, se transmuda la categoría de capital a Santiago de Cuba: Considerando que el lugar donde aquella se encontraba era el más céntrico de los que existían entonces en la Isla. 12

Después de un año transcurrido, la villa sigue teniendo un movimiento activo con La Española y en todos los menesteres de la vida económica, política y religiosa. A pesar de haber perdido su categoría, continuaba con las mismas influencias.

A esta circunstancia se debe que el primer cuartel de armas concedido a la Isla, en 1516, figura la Asunción de la Virgen. Este era para el uso en pendones y sellos. Sus características son la siguiente: un escudo partido en dos cuarteles. En la parte superior la imagen de Nuestra Señora de la Asunción “con manto azul purpurado y oro puesta sobre una luna, con cuatro ángeles en campo de color cielo con nubes”. En la parte inferior Santiago Apóstol a caballo; encima de él una F, a su derecha una C y a la izquierda una I. Son las letras iniciales de los nombres de Fernando de Aragón, Isabel de Castilla y Carlos Quinto. Debajo de estas figuras un cordero colgando, Encima la corona de España. A ambas partes, cinco flechas y un yugo. Al final, dos cabezas de reptiles que asemejan dos cocodrilos. 13

Aunque Baracoa dejó de ser capital seguía teniendo importancia. No podemos prescindir en la historia cubana que siendo sede principal del Gobierno Español, se fundaron las restantes primeras villas. Es el emperador Carlos Quinto quien propone al Santísimo Padre la erección de Catedral en Baracoa y por Obispo a Fr. Juan de Witte, cuyo hábito era el de Sto. Domingo de Guzmán. Había nacido en Bruja, Bélgica, y nunca ofició misa en aquella iglesia de embarrado y guano.

El Obispo Morell de Santa Cruz se refiere a la petición del monarca español:

Este invictísimo emperador pasó sus oficios á la corte romana, en solicitud de la erección de una iglesia catedral en la villa de la Asunción de esta isla de Cuba. Es el primer lugar que se plantificó en ella por el año once, en el puerto de Baracoa, Y donde por entonces se estableció el gobierno superior de la misma isla, por la inmediación á la española. Propuso también para Prelado de la misma iglesia, á un religioso de su satisfacción. El Santísimo Pe. León 10, que en aquel tiempo era Sumo Pontífice, defirió enteramente á la súplica. 14

El 11 de febrero de 1517 el Papa León X (Juan de Medicis) con la Bula “Super Specula” erige la primera diócesis en Cuba, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción y le da el rango de Ciudad a la sede primada.

El padre de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, el italiano párroco Valentino Ferrari, hizo en traducción libre un resumen de la Bula la que promanemos a continuacion:

León X

Ad perpetuam rei memorian

Para que quede para siempre

Super Specula... Para el bien de la iglesia, para que se conozca al Dios Todopoderoso de la verdad y misericordia cristiana, y difundir luz en nuestros tiempos, hemos reflexionado con paterno amor sobre aquellos lugares donde manifestar dignos títulos para la religión cristiana, para beneficio en cuanto a la fé, de los habitantes del lugar y los nuevos llegados ...siendo Fernando de Aragón rey de tierra cubana...

Hemos consultado a nuestros venerables Hermanos Cardenales y tomado la decisión... con nuestra autoridad apostólica de nombrar en la misma isla cubana en que viven fieles cristianos, una Ciudad, y en la misma, una Iglesia Catedral, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, nombrando al mismo tiempo un Obispo (Juan de Witte Hoos Ubite O.P.) que se responsabilice de la difusión y mantenimiento de la fé Católica, en la Iglesia, en la Ciudad y en la Diócesis... 15

La designación como Ciudad y Catedral se ha difundido a través de distintos historiadores que fue en el 1518: ...la villa siguió progresando, obteniendo en 1518 el título de Ciudad con su escudo de terreno eclesiástico, una Bula del Papa León X la constituyó en sede Episcopal. 16 Parece ser que la confirmación de esa elección llegó en ese año.

El 28 de abril de 1522 por disposición de la Bula de Adriano VI (Adriano de Utrecht) se traslada el obispado a Santiago de Cuba el 8 de mayo de 1523. Todos los que han escrito sobre estas fechas coinciden. Cuatrocientos sesenta y un años después que obtuvo la condición de la Primada de Cuba, 15 000 baracoanos reunidos en la Plaza Cacique Hatuey, recibieron con alegría y regocijo, la noticia de que había sido declarada Monumento Nacional. Ese día el Doctor Antonio Núñez Jiménez, Viceministro de Cultura y Presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, dio lectura a la Resolución No. 3 de la Comisión Nacional de Monumentos en la que se confirió a esta ciudad tan merecido título. Resaltó las características históricas especiales que tiene esta Primera Villa de Cuba:

Pocas ciudades de América poseen las riquezas históricas de Baracoa, donde los indios crearon cacicazgos y desarrollaron una amplia cultura rica en cerámica, artesanía y arqueología. 17

El Doctor llamó a la población a conservar y cuidar los importantes monumentos que posee Baracoa en el campo y en la ciudad. Presidieron esa actividad el Dr. Armando Hart Dávalos, Ministro de Cultura y Willy Hodge, primer secretario del Partido en la provincia.

ACTA DE DECLARACIÓN 18

En la Ciudad Primada de Baracoa, a los cuatro días del mes de noviembre de Mil Novecientos Setenta y Ocho “Año del Onceno Festival” con la presencia masiva de la población baracoana, fundada por el Adelantado Diego Velázquez en el siglo XVI, convocada por la Dirección del Partido y el Estado con el objetivo de dar cumplimiento en acto solemne de celebración masiva de la siguiente resolución:

Por Cuanto: La Constitución de la República establece en el inciso (1) de su artículo 38, que el Estado en su Política Educativa y Cultural protege los Monumentos Nacionales y los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.

Por Cuanto: De acuerdo con el inciso (1) del artículo 70 y los incisos (1) y (ñ) del artículo 53, ambos de la Ley 1323, del 30 de noviembre de 1976. Ley de Organización de la Administración Central del Estado. El Ministerio de Cultura es el encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la Política Cultural del Estado y el Gobierno, y como tal le corresponde promover la investigación y el estudio de pasado cultural.

Por Cuanto: Del mencionado pasado cultural forma parte esencial determinadas instituciones, centros urbanos, sitios y objetos que por su valor histórico social, cultural, científico, artístico, etnográfico o sus particularidades geográficas, o ambientales, deben ser declarados Monumentos Nacionales o Locales a fin de que sean consolidados, y para ello es necesario dictar las disposiciones legislativas que regulen tal declaración.

Por Tanto: Para dar cumplimiento a lo antes establecido, la Comisión Nacional de Monumentos, adscripta al Ministerio de Cultura y a propuesta de la Comisión Provincial de Monumentos de Guantánamo, dicta la siguiente Resolución, en Homenaje al 110 Aniversario del 10 de Octubre. Declarando a Baracoa Centro Histórico Urbano de la Antigua Villa de la Asunción de Baracoa, en el Municipio de Baracoa, en la Provincia de Guantánamo, fundada en el siglo XVI, donde se conservan valiosas construcciones coloniales como Monumento Nacional.

Para constancia de este acto de Declaración de la Comisión Nacional de Monumentos, otorgan su consentimiento los abajo firmantes, librándose la presente a los cuatro días del mes de noviembre de Mil Novecientos Setenta y Ocho,”Año del Onceno Festival”.

Dr. Armando Hart Dávalos Dr. Antonio Núñez J.

Miembro del Buró Político del C.C. y Ministro de Cultura Viceministro de Cultura y Presidente de la Comisión Nacional de Monumentos

Leo X

Bula de erección de la primera diócesis

Ad perpetuam rei memoriam

Super specula militantis ecclesie meritis quamvis in paribus divina dispositione locati ad universas orbis provincias et loca ea presertim que omnipotentis Dei misericordia Cristiane veritatis lucem nostris temporibus agnoscere inceperunt aciem paterne meditationis passim reflectimus et ut locis ipsis dignioribus titulis decoratis plantetur radicitus Cristiana religio eteorum incole et habitatores venerabilium presulum doctrina et auctoritate suffulta proficiant semper in fide et quod in temporalibus sunt adepti non careat in spiritualibus incremento, opem et operam libenter impendimus efticaces. Sane attendentes quod clare memorie Ferdinandus Aragonum et Sicilie Rex inter cetera regna provincias et loca eius auspitiis ab infidelium manibus erepta insulam Cubensem in mari Indico sitam carissime in Christo filie nostre Iohanne Castelle et Legionis Regine illustris ipsius Ferdinandi Regis nate pro qua idem Ferdinandus Rex in dictis Castelle et Legionis regnis generalis gubernatore existebat dictioni subiecit et quod ut illius incole qui satis capaces rationis existunt discussis tenebris ad lucem perveniant veritatis necesse est spiritualium ibi seminare plantaria. Nos habita super hiis cum venerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus deliberatione matura ad eiusdem omnipotentis laudem et gloriam ac gloriosissime virginis Marie totiusque celestis curie iubilationem de fratrum eorundere consilio auctoritate apostolica tenore presentium oppidum sive pagum Cubensem in ipsa insula in quo aliqui christifideles inhabitant civitatis titulo insignimus illumque in civitatem et in eo unam cathedralem ecclesiam sub invocatione assumptionis beate Marie pro uno episcopo Cubensi nuncupando, qui in ecclesia et civitate predictis necnon Cubensi diocesi verbum Dei predicet et eorum incolas infideles et gentes barbaras ad orthodoxe fidei cultum convertat et conversos in eadem fide instruat et confirmet eisque baptismi gratiam impendat et tam illis sic conversis quam aliis omnibus fidelibus in civitate et diocesi predictis pro tempore degentibus et ad illas declinantibus sacramenta ecclesiastica et alia spiritualia ministret et ministrari faciat ac in ecclesia, civitate et diocesi predictis dignitates, canonicatus et prebendas aliaque beneficia ecclesiastica cum cura etsine cura erigat et instituat et alia spiritualia conferat atque seminet prout pro divini cultus augmento et ipsorum incolarum animarum salute expedire cognoverit cum sede et aliis insigniis et iurisdictionibus spiritualibus privilegiis quoque immunitatibus et gratiis quibus alie cathedrales ecclesie et earum presules in dictis regnis quibus dicta insula est annexa de iure vel consuetudine utuntur, poti.untur et gaudent seu uti, potiri et gaudere poterint quomodolibet in futurum perpetuo erigimus et instituimus, ac eidem ecclesie oppidum seu pagum sic in civitatem erectum pro civitate et dictam insulam pro diocesi earumque incolas et habitatores pro clero et populo concedimus et assignamus, ita ut ipse episcopus Cubensis qui pro tempore fuerit qui archiepiscopo Ispalensi iure metropolitico subsit in illis episcopalem iurisdictionem gerere et exercere et alia facere que alii episcopi in suis ecclesiis, civitatibus et diocesi gerere et exercere de iure possint et debent et ex ómnibus ibi pro tempore provenientibus preterquam auro et argento et aliis metallis et gemmis et lapillis preciosis que pro tempore existentibus Regibus Castelle et Legionis quoad hoc libera esse decernimus decimas et primitias de iure debitas et alia episcopalia iura prout ceteri in Hispania episcopi de iure vel consuetudine exercent et perpetuo exercere et percipere libere et licite valeat necnon ius patronatus et presentandi memorie Ferdinandus Aragonum et Sicilie Rex inter cetera regna provincias et loca eius auspitiis ab infidelium manibus erepta insulam Cubensem in mari Indico sitam carissime in Christo filie nostre Iohanne Castelle et Legionis Regine illustris ipsius Ferdinandi Regis nate pro qua idem Ferdinandus Rex in dictis Castelle et Legionis regnis generalis gubernatore existebat dictioni subiecit et quod ut illius incole qui satis capaces rationis existunt discussis tenebris ad lucem perveniant veritatis necesse est spiritualium ibi seminare plantaria. Nos habita super hiis cum venerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus deliberatione matura ad eiusdem omnipotentis laudem et gloriam ac gloriosissime virginis Marie totiusque celestis curie iubilationem de fratrum eorundere consilio auctoritate apostolica tenore presentium oppidum sive pagum Cubensem in ipsa insula in quo aliqui christifideles inhabitant civitatis titulo insignimus illumque in civitatem et in eo unam cathedralem ecclesiam sub invocatione assumptionis beate Marie pro uno episcopo Cubensi nuncupando, qui in ecclesia et civitate predictis necnon Cubensi diocesi verbum Dei predicet et eorum incolas infideles et gentes barbaras ad orthodoxe fidei cultum convertat et conversos in eadem fide instruat et confirmet eisque baptismi gratiam impendat et tam illis sic conversis quam aliis omnibus fidelibus in civitate et diocesi predictis pro tempore degentibus et ad illas declinantibus sacramenta ecclesiastica et alia spiritualia ministret et ministrari faciat ac in ecclesia, civitate et diocesi predictis dignitates, canonicatus et prebendas aliaque beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura erigat et instituat et alia spiritualia conferat atque seminet prout pro divini cultus augmento et ipsorum incolarum animarum salute expedire cognoverit cum sede et aliis insigniis et iurisdictionibus spiritualibus privilegiis quoque immunitatibus et gratiis quibus alie cathedrales ecclesie et earum presules in dictis regnis quibus dicta insula est annexa de iure vel consuetudine utuntur, poti.untur et gaudent seu uti, potiri et gaudere poterint quomodolibet in futurum perpetuo erigimus et instituimus, ac eidem ecclesie oppidum seu pagum sic in civitatem erectum pro civitate et dictam insulam pro diocesi earumque incolas et habitatores pro clero et populo concedimus et assignamus, ita ut ipse episcopus Cubensis qui pro tempore fuerit qui archiepiscopo Ispalensi iure metropolitico subsit in illis episcopalem iurisdictionem gerere et exercere et alia facere que alii episcopi in suis ecclesiis, civitatibus et diocesi gerere et exercere de iure possint et debent et ex ómnibus ibi pro tempore provenientibus preterquam auro et argento et aliis metallis et gemmis et lapillis preciosis que pro tempore existentibus Regibus Castelle et Legionis quoad hoc libera esse decernimus decimas et primitias de iure debitas et alia episcopalia iura prout ceteri in Hispania episcopi de iure vel consuetudine exercent et perpetuo exercere et percipere libere et licite valeat necnon ius patronatus et presentandi infra annum propter loci distantiam personam idoneam ad dictam ecclesiam quotiens illius vacatio, hac prima vice excepta, pro tempore occurrerit pro tempore existenti romano pontifici per eum in eiusdem ecclesie episcopum et pastorem ad presentationem huiusmodi preficiendum eidem pro tempore existenti Regi Castelle et Legionis imperpetuum consilio et auctoritate similibus et de apostolice potestatis plenitudine concedimus et reservamus. Nulli ergo etc. nostre erectionis, institutionis, concessionis, assignationis, decreti et reservationis infringere etc. Siquis etc. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno etc. millesimo quingentesimo sextodecimo, tertio idus februarii anno quarto.

Reg. Lat. 1342 fol. 157r-158r

die 11 februarii 1517

Fuente: Tomado de la Revista Maguana