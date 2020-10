Enoelia Frangollo y el sabor de la ruralidad baracoesa

15/10/2020 17:29 Richard López y Arelis Alba 63

Enoelia es una mujer enamorada de la campiña donde vive. A sus 71 años, esta baracoesa infatigable se empeña no solo en exprimir el jugo a cada fruto de la tierra que siembra, sino en enseñar a otros a aprovechar al máximo la riqueza que les rodea.

“Si a mí el monte me da vida, ahí e donde yo tengo que etar: en el monte, con su frecura y con su cosecha. De frente al futuro ahí”.

Su energía contagia y su sazón cautiva. De festival en festival y de presentación en presentación, Enoelia ha conquistado innumerables premios en eventos de mujeres creadoras, actividades culturales y todo cuanto convide a mostrar su habilidad para elaborar platos típicos de la cocina baracoesa.

“Yo sé hacer un bacán, yo sé hacer un frangollo, yo sé hacer un turrón, yo sé hacer un cocorucho. Eso nunca se puede dejar atrá, eta tradicione y eta creación que tán en nuetra mano, que son tan rica en esto momento tan cruciale que tiene la humanidá”.

Para ella, extraer de la naturaleza lo que necesita para existir es una filosofía de vida: “No e solamente decir no tengo, no tengo… Yo sí tengo: mucha voluntá, mucho deseo de vivir, mucho deseo de enseñar para cuando me toque partir un día, sé que dejé a alguien preparado para que siga enseñando adelante toda eta tradición que me enseñaron a mí. ¡Sí!, pa que eto no muera nunca”.

A eso se dedica en cuerpo y alma. A hacer y a enseñar. Lo que aprendió de su padre ya no es una herencia familiar, lo comparte con todo el que se interesa. Además de deliciosas recetas, alecciona acerca de la conservación de alimentos y llama la atención sobre lo que muchas veces tenemos al alcance y no queremos, o no sabemos sacarle provecho.

“Vamo a aprovechar lo que tenemo. Si la guayaba la tenemo ahora ¿por qué no hacer la compota de lo niño?, ¿por qué eperar la de la tienda? Debo de pensar que si yo no ahorro hoy y me pongo en la debandada, pierdo. ¿Por qué no voy a conservar uno frijole guandule que recogí do saco y se me van a picar? ¡No!, yo hago mi proceso, lo hecho en una botella, lo conservo y cuando lo verde se me terminen, yo tengo en conservación y hago mi congrí. Y también hago mi mermelada de mango y la tengo en conserva. Así puedo tener alimento todo el año, hata que venga la otra cosecha. Porque nosotro dependemo de esa gran naturaleza, y entonce esta grande cosa que no pone entre la mano vamo a aprovecharla, a no dejarla perder”.

El medio rural es para Noelia más que sustento. Es aliento y tradición. Aunque Lobaina Rodríguez son los apellidos que le legaron sus padres, desde hace mucho tiempo uno nuevo la acompaña: “Ya yo fuera de aquí (su entorno familiar) soy Noelia Frangollo, ese e mi apellido”.

No hace falta explicar que así la nombran reina y señora de uno de esos exquisitos platos que identifican la culinaria local. Esta, su receta preferida, es la primera, pero no la única que nos regalará. Sea el Día Internacional de la Mujer Rural el pretexto para comenzar.

¿Cómo se elabora el frangollo?

“El frangollo e con el mimo guineo que hago el bacán. Se coge el guineo y cuando etá el sol bien depejaito, que no haya lluvia porque no se puede mojar porque si no se echa a perder, se hacen totoncitos finitos, como decir la mariquita, se pone al sol, se le da do sole bueno, que etén bien sequito el totón, y ahí empieza el proceso, que e larguito.

Se saca la manteca de coco, frío el totón y lo muelo bien finito. Cuando ete totón etá frito y hecho harina, como decir la manina*, ya huele a frangollo, pero no termina ahí. La harina dura tre o cuatro día. Buco la hoja seca de la mata de guineo para enredarlo. Ya para hacerlo, pongo el caldero al fogón, mido el azúcar y el agua, y cuando etá en punto la miel la bajo y le echo tre gotica de vainilla. Procedo entonce a meclar la harina de guineo con la miel, caliente todavía, y entonce ya uno mimo tiene que calcular si lo quiere má durito o si lo quiere má blandito. Lo echo en la tabla que ya yo tengo prepará con su cuadrito. Y ya ahí lo dejo reposar. Tengo do cuchillo de madera que son lo que le dan el molde al dulce al picarlo. Depué lo enredo en la hoja seca de guineo, que e la que termina de darle el sabor original a frangollo”.

¿Por cada libra de harina de plátano, qué cantidad de azúcar se utiliza?

“Eso yo no puedo decifrártelo ahora, pero te voy a decir que yo echo cuatro jarro y medio de azúcar parda, no blanca, en el caldero, y le echo uno y medio de agua, por la medida de un jarro de leche condensada. Lo pongo a punto de caramelo, no tan subido (espeso) sino un punto normal, que no me quede ni duro ni blandito el dulce. Le voy echando harina hata que tenga la consitencia que quiero, e valoración del guto de cada quién, aunque no debe quedar ni má blandito ni má duro, e la apreciación que uno vaya exigiendo. A esa cantidad de ingrediente, yo le saco 48 o 49 frangollo”.

¿Por qué es su dulce preferido?

“Da trabajo, pero e un dulce fino, bueno, en el sentido que casi a nadie le guta hacer frangollo porque da mucho trabajo, pero fue lo primero dulce que mi padre me enseñó a hacer: el frangollo, original de Baracoa. Y crió a su sijo haciendo frangollo y no enseñó a todito nosotro, hembra y varone, a hacer frangollo”.