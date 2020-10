Des/re vistiendo micro mundos en Baracoa de camino a una nueva normalidad

10/10/2020 17:42 Arelis Alba 56

La vida no ha sido la misma en estos últimos siete meses. Un organismo microscópico y la terrible enfermedad que lo acompaña pusieron patas arriba todo lo que hasta entonces teníamos por normal. Y si bien el mundo afuera se desorganizó hasta casi convertirse en caos, al interior de la gente la sacudida fue quizás menos visible, pero igualmente demoledora.

En el Día Mundial de la Salud Mental, la psicóloga baracoense Gitsie Garrido Domínguez nos ayuda a entender qué ha sucedido y cómo podemos sobreponernos a la catástrofe.

¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia de Covid-19 en el plano psicológico, y en particular entre los baracoenses?

“Las afectaciones que ha tenido la pandemia no solamente han impactado a los baracoenses, sino a toda la población mundial. Aunque es verdad que las características de una ciudad, de un pueblo, tienen que ver con la manera que tienen las personas de elaborar los duelos. Yo pienso que nosotros, los psicólogos, vamos a tener mucho trabajo cuando todo esto termine y las personas empiecen a manifestar los efectos de todas las situaciones que ha generado la pandemia.

Una de las más importantes ha sido el estrés, tanto el estrés positivo como el estrés negativo. El estrés positivo cumple la función de compulsarte hacia la acción, y aunque se manifiesta a través de un comportamiento semi ansioso, no te enferma ni desestabiliza tu conducta, sino que te ayuda, te impulsa a enfrentar los problemas. En cambio el distrés, que es el que predomina en las actuales circunstancias, sí te enferma porque te pone negativista, intranquilo, compulsivo.

Otra manifestación ha sido el trastorno de adaptación, que describimos en psicología cuando las personas no se acostumbran a determinadas condiciones, en este caso al encierro, el enclaustramiento, las medidas de seguridad, el uso del nasobuco, la separación física que deben guardar de otras personas, no poder visitar a sus seres queridos, no poder acompañar a un familiar que permanece aislado porque ha dado positivo al coronavirus o es sospechoso de tenerlo, que los niños estén todo el tiempo en casa y no puedan salir a jugar con otros niños…

Es común en estos tiempos que surjan o se hagan más fuertes algunas fobias. Por ejemplo la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos. Se da cuando se siente temor de salir a donde están las demás personas, por miedo al contagio. Y su contraparte: la claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados y que se expresa en el recelo a estar encerrado en casa, en un hospital, en una habitación…

He visto también con mucha frecuencia la ludopatía, que se caracteriza por una tendencia patológica al juego, una dependencia excesiva de la función lúdica del celular, la computadora, el tablet, el Nintendo, el televisor y otras tecnologías, que se ha acrecentado porque con el receso escolar y laboral se permanece más en casa y se dispone de más tiempo para jugar, lo que refuerza esa dependencia. Desgraciadamente, la ludopatía es un trastorno que se asocia a desórdenes alimentarios como la bulimia, que es cuando se come compulsivamente mientras se juega, o la anorexia, que por el contrario, se da cuando no se quiere comer para no perder un solo momento del juego. Como resultado de lo anterior ganan terreno el sedentarismo y la obesidad, con sus secuelas negativas para la salud física y mental.

Te puedo hablar también de la ansiedad, la depresión, la desesperanza, el estrés postraumático porque la pandemia ha sido una de las situaciones que más trauma ha provocado en las personas. Todas las dependencias que existen se han agravado: a las drogas, al alcohol, al cigarro. Los adictos son, por lo general, personas ansiosas, y permanecer encerrados deteriora su condición mental.

Yo pienso que el distanciamiento físico y social es difícil para cualquier persona, independientemente de su idiosincrasia, no importa donde viva. Y para alguien acostumbrado a salir, a relacionarse, a divertirse, a conversar, a tener vida social como somos nosotros los baracoenses, que somos muy comunicativos, muy sociables, es en extremo difícil.

Es que estamos saliéndonos de la norma, de lo que estamos acostumbrados a hacer. Somos seres sociales, y esa falta de comunicación con las personas que nos rodean, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con quienes jugábamos dominó, por ejemplo, con quienes compartíamos en la discotemba, en el Club del Danzón, nos hace mucha falta. Baracoa es un pueblo pequeño donde hay poca diversión, y la que había se extinguió prácticamente”.

¿Cuáles de estos trastornos psicológicos son más comunes actualmente en su consulta?

“A mi consulta han llegado en estos meses muchos pacientes con manifestaciones de ansiedad, depresión, claustrofobia y agorafobia.

Pero me llama mucho la atención que he atendido una patología que hace muchos años no veía: la tricotilomanía, que es una compulsión a arrancarse el pelo; acompañada de tricofagia, que es el hábito de comérselo. Déjame decirte que yo tengo 31 años de trabajo y hacía más de 20 que no trataba esta manía, muy relacionada con la ansiedad, y que es una enfermedad peligrosísima porque puede provocar la muerte al ocasionar obstrucciones severas en el aparato digestivo.

He podido evaluar casos del síndrome del emperador, que se caracteriza por una actitud tirana de los niños en relación con sus padres. Tiene que ver con todo ese tiempo que pasan los pequeños en casa, sin poder salir, sin poder jugar con otros muchachos, que los vuelve irritables y agresivos. Yo no digo que esa sea la única causa, pero sí que podría influir, porque antes no los veía con frecuencia y en estos meses he atendido varios.

En un pesquisaje que empecé hace poco ya he recogido más de 500 casos de ludopatía. Entonces, en mi experiencia personal como psicóloga, te digo que en estos tiempos pandémicos han proliferado un montón de patologías que no es que no existieran, pero estaban dormidas y han despertado”.

¿Cómo se podrían identificar las señales de alarma que indiquen la necesidad de ayuda, ya sea especializada o no, tanto para nosotros mismos como para otra persona?

“Yo te decía que una de las manifestaciones más visibles era el estrés. Cuando una persona empieza a sentirse intranquila dentro de su propia casa, o en su trabajo, o en donde se encuentre, empieza a sentir negatividad, a manifestar hipercriticismo sobre las cosas que la rodean: no hay esto, no hay lo otro… ese agobio, ese desasosiego que la gente comienza a tener en relación con lo que antes para ellos era normal, son señales de que algo anda mal.

Son signos de inadaptabilidad al medio, a la alimentación, a la familia, al lugar donde están, a la cuarentena, no soportan el nasobuco, les da calor, les da picazón. Si eres una persona que antes salías a hacer mandados y te relacionabas socialmente con los demás, y de momento no quieres, te da miedo salir de su casa, eso es una señal de que no estás actuando normalmente. Si por ejemplo te brindan un refresco en un lugar de confianza y no te lo quieres tomar, si dentro de tu propia casa, donde todo el mundo está sano, no te quitas el nasobuco, esas son expresiones extremas de actuación.

Cuando estás muy intranquilo, te deprimes, lloras constantemente, las cosas que antes disfrutabas, o sobrellevabas, empiezan a ser irritantes para ti, toda esta irritabilidad que no es habitual en nuestro comportamiento nos está diciendo que debemos buscar ayuda. Y debes estar atento a esas señales, no solo en ti, sino en los demás miembros de tu familia”.

¿Qué hacer en estos casos?

“Se han abierto muchísimas redes de apoyo, no solo familiares sino a nivel social. Hay líneas nacionales de autoayuda donde puedes llamar por teléfono y hay un psicólogo esperando para responder. Nosotros, todos los psicólogos del país, dimos nuestros números de teléfono, privados o de los centros de trabajo, para que todo el que quiera llame, y de una manera privada, anónima y confidencial, solicite ayuda.

Pero están también centros asistenciales como los policlínicos y los hospitales donde hay psicólogos para brindar asistencia y consejería a quienes lo necesiten. En todos los policlínicos de Baracoa hay un grupo multidisciplinario para atender estos asuntos relacionados con el contexto de la epidemia, y en ellos se inserta el psicólogo.

Asimismo está el médico de familia en la comunidad, a quien puedes preguntar cualquier duda o exponer cualquier situación, y él te orienta hacia donde te debes dirigir”.

¿Y si el aquejado fuera reacio a recibir ayuda psicológica?

“Puede ser que por la misma situación de estrés en que se encuentra, una persona no comprenda, no se dé cuenta que necesita ayuda, o no quiera buscarla por temor, por pena, por lo que sea.

En este caso les tocaría intervenir a las redes apoyo que son la familia, el barrio, el CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, todas organizaciones sociales y de masas y las personas que lo rodean. Estarían en la obligación de dirigirse a los lugares que te expliqué, en busca de asistencia especializada para esa persona.

Si fuera necesario se llega hasta el mismo hogar para atender allí al paciente. El psicólogo iría por la por la vía del grupo básico de trabajo del policlínico, tras la solicitud del médico de familia que previamente ha sido informado por los familiares”.

Cuba está abocada hacia una nueva normalidad. Desde su experiencia profesional, ¿considera necesario y acertado el paso a esta nueva etapa?

“Estoy de acuerdo, independientemente de los peligros que pudiera traer. Te voy a explicar cuáles son los resortes psicológicos en que me baso.

Lo que sucede es que el exceso de sobreprotección, fíjate, no funciona ni en la familia ni en la sociedad. Nuestro Estado se ha adjudicado hasta ahora el deber de sobreproteger a la gente, ayudarla, cubrirla. Y entonces, ¿qué sucede?: los ciudadanos se han malacostumbrado un poco, me parece a mí.

Hay que dejar que la auto responsabilidad también funcione, que las personas asimilen la idea de que están en un riesgo real, que no pueden seguir siendo sobre protegidos ni por el Estado, ni por el Gobierno, ni por nadie, que tienen que hacerse responsables de sus propias vidas, las de su familia, las de sus seres queridos, las de sus menores, las de sus adolescentes.

No hay de otra. Las personas han sido extremadamente orientadas, han sido concienzudamente explicadas las cosas. Ya nadie puede decir que no sabe lo que es el coronavirus o lo que tiene que hacer para evitar contagiarse. Es momento de que comprendan que lo que socialmente significativo tiene que ser personalmente significativo, y que no deben pensar solamente como ser social, sino como un ser colectivamente social. Por ende, deben aprender a comportarse, a responsabilizarse, a disciplinarse socialmente y a saber lo que les toca.

El país tiene que volver a la normalidad en algún momento y no sabemos hasta cuándo va a seguir esta pandemia. Yo lo comparo con un niño al que le estás enseñando a caminar. Si ya aprendió no lo puedes seguir aguantando, tienes que soltarlo para que se apoye en sus propios pies y adquiera auto seguridad, auto confianza.

Si no lo hacemos así vamos a seguir andando en muletas, y las muletas son un apoyo que puede ser psico emocional, es decir, puedes pensar que las necesitas cuando no es así, pero como te acostumbraste a apoyarte en ellas ahora te da miedo soltarlas. Si no las sueltas, nunca vas a poder caminar solo”.

Dijo al principio de la entrevista que esta etapa había representado un reto. Ahora, cuando estamos intentando entrar a una nueva normalidad, ¿cómo proyecta su trabajo para ayudar a todas esas personas que de una u otra forma han sido impactadas por la pandemia?

“Impactados hemos sido todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Me gustaría como psicóloga que las personas continuaran buscando ayuda. No me gustaría que se auto medicaran, que creyeran que pueden auto curarse cuando no es así, porque si una cosa es importante y necesaria es el apoyo psicológico en momentos como estos. Y cuando las personas no se dan cuenta de la necesidad que tienen de apoyo, tratan de buscar soluciones por sí mismos y ahí es donde muchas veces empiezan a errar en el camino de la curación.

Entonces, a mí como psicóloga, y estoy segura que al resto de mis compañeros de labor, nos gustaría que las personas contaran con nosotros, que asistieran a las consultas especializadas, que no se engullan el problema que tienen y sean capaces de lanzarlo hacia afuera.

En estos momentos muchos están descompensados totalmente, son pacientes que ya tenían patologías de base, aquejados de trastornos psicológicos anteriores, y ahora están mucho peor. Hay otros que no tenían ninguno, pero brotaron en esta etapa traumática que vivimos, y sin la ayuda profesional no van a poder solucionarlo por sí mismos.

Es cierto que hay personas resilientes que tienen un problema y son capaces de sobreponerse, buscar respuesta y sacar experiencia de ello. Pero el porcentaje de personas resilientes no es alto, y las que no lo son, necesitan apoyo. Por eso quiero decirles a los que están en esa situación que se auxilien de personas resilientes, de nosotros los psicólogos, de las redes de apoyo que se tejen en el barrio y en la familia.

Todos deberíamos aprender a ser longánimos, que son esas personas que tienen una fortaleza emocional, espiritual y física que les ayuda a superar los problemas y aprender de ellos, pero además de eso tienen un buen carácter, son sociables, comunicativos, positivos, optimistas, asertivos porque son firmes en sus opiniones, pero sin herir a los demás”.

¿Qué experiencia personal y profesional le ha dejado esta etapa de trabajo y de vida?

“La pandemia nos ha enseñado un montón de cosas. Nos enseñó que somos seres débiles, que somos seres vulnerables, que debemos tener entrenamiento en relación con las redes de apoyo, en relación con las conductas sociales que debemos asumir.

También nos ha enseñado a ser más responsables, más disciplinados, a ser creativos, a tener ideas para mejorar el entorno, los micro mundos donde vivimos. Nos ha enseñado a cambiar, a desvestir y volver a vestir de otra manera el micro mundo de la escuela, el micro mundo del barrio, el micro mundo de la casa, los demás micro mundos y el macro mundo social.

Lo más importante: a convertirnos en seres relacionales, pero sin necesidad de llegar a esa excesiva afectividad que creíamos caracterizaba a los cubanos, a los orientales, a los baracoesos. La gente se ha ido adaptando a no besarse, a no abrazarse, y a sentirse querido independientemente de eso”.