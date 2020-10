La señora del "zoológico" del Jamal (+ Podcast + Galería)

30/09/2020 15:26 Arelis Alba 390

Orquídeas de mi jardín en tiempo de Covid 19. El mensaje en Whatsapp venía acompañado de unas fotos que compensaban su escasa calidad con una sugerencia implícita de belleza por descubrir. Logró su cometido: llamar mi atención.

Entre incrédula y curiosa, tipeé de vuelta: ¿De veras tiene esa lindeza en casa? Solo instantes después me enteré de que, a veces, algo que has visto solo desde afuera y sin detenerte, a través del cristal empañado por la rutina y la premura cotidianas, puede un día sorprenderte.

Aquí tengo de todo un poquito: además de flores, frutales y viandas. Mis plantas acogen diferentes especies de animales: anfibios, reptiles, y sobre todo aves, a las que suministro agua y alimentos. Muchos niños me dicen la señora del zoológico. Mi solar es como una micro área protegida. Tú solo has visto el frente. Cuando vengas por acá, llega y te lo muestro.

¿Quién puede resistirse a una invitación como esa? Así, la próxima vez que me fui al Jamal llegué hasta la casa 25 de calle 7, donde Oderlina Cobas Ortiz tiene en su patio, un reino.

Escuche entrevista a Oderlina

"Este es un jardín que yo he hecho aquí porque me gustan las plantas verdes, y para que den sombra y le den flores a los pajaritos, y hayan mariposas…", me dijo sin preámbulos en cuanto me vio aparecer. Y sin esperar comentario, una invitación tácita: "Por aquí hay un caminito que yo he hecho…"

La senda serpentea entre flores a un costado de la vivienda, hasta abrirse, al fondo, a un terreno salpicado de árboles frutales que mi anfitriona me muestra, uno a uno, como si yo fuera incapaz de identificarlos, mientras sazona la conversación con comentarios pintorescos.

Más allá de la mata de guayaba, una de limón que "tiene algunos limoncitos. Se lastimó un poquito con el ciclón*, pero bueno, ya ha rebasado" y otra de naranja que "ha pasado la seca y la meca. Cuando Matthew se llenó de frutas. Ahora está echando algunas, pero las estoy conservando porque además de usarlas yo, le doy a la gente del barrio y al comedor comunitario".

Las de mangos son dos: una "mexicano, todavía no ha tenido cosecha" y la otra bizcochuelo "esa sí ha rendido ya. Algunos de aquellos niños –dice mientras indica en dirección a un grupo de muchachos que juega en un espacio detrás de la cerca perimetral- probaron el sabor de su pulpa".

Ahora, en el centro del terreno donde apenas llega algún rayo de sol, me pregunta: "¿Viste la mata de aguacates?... son riquísimos, riquísimos... y grandísimos. Yo he repartido a gran cantidad de personas: la gente del club de dominó, vecinos… pero tuve que picarla un poco porque era muy grande, me cogía el solar completo".

Y entre unas y otras, varios plantones de plátano burro que, según cuenta Oderlina, también corren una suerte de destino comunitario: "de ese racimo hermoso que ve ahí, pienso darle a mi vecina Rafaela".

La maestra jubilada encuentra una buena razón para tanto celo: "Esto es un patio que yo trato de cuidar porque me sirve de autoconsumo". Pero aquí no solo cultiva alimentos. Me muestra con orgullo sus orquídeas, rosas, amapolas, cintas, jazmines y muchas otras matas ornamentales; y me habla de las que ha sembrado para sombra como Júpiter y Almendra.

Quien la visita se lleva además un tratado gratis sobre plantas aromáticas y medicinales, que tampoco faltan en su pedacito de tierra.

"Esta de aquí es anamú. Sirve para la inflamación. Dicen que la raíz uno la parte y la huele, y bota una cantidad inmensa de acumulación de catarro que tenga en la cabeza. Un muchacho de Boma que tenía sinusitis lo hizo 15 días y me dijo que expulsaba gran cantidad de humor sanguinolento.

Por aquí está una mata de hierba mora dicen que se llama, pero es joruro, nosotros le decimos joruro. Es medicinal, antinflamatorio.

Y esto es anisón. Con el anisón yo tengo experiencias curativas. A mí me comenzaron a salir por todas las partes del cuerpo eso que le dicen nacío ciego**, no sé el nombre científico que tiene…. Me dio la intuición de lavar bien las hojas, doblarlas como si fueran vendajes, colocarlas en un platillo bien limpio de losa y ponerlas en la parrilla del refrigerador. Cuando se congelaban me las ponía sobre la lesión y se fueron espantando y espantando. Desde que lo estoy usando nunca he dejado salir ninguno más. Lo busqué después en internet, leí que es un antinflamatorio maravilloso y yo lo reafirmé. Por eso a todas las personas que lo necesiten se lo brindo".

Después del recorrido y sentadas ahora en la sala de su casa, responde a mis preguntas.

¿Cómo se las ingenia para mantener su patio sembrado y bien cuidado?

"Con ayuda de una tijera grande con la que corto la hierba y podo las matas. Pero también viene un señor una o dos veces al mes y me prepara el terreno. Un campesino humilde, muy bueno, que le decimos Goyito".

¿Qué la motiva?

"El autoconsumo. Y ahora, el llamado que ha hecho nuestro Partido y nuestro gobierno de que tenemos que, en nuestro propio país, buscar nuestros alimentos. ¿Y qué mejor que la agricultura? Por ejemplo: en la placita***, si yo tengo, no voy a buscar, y lo que llegue allí lo compra otra persona.

Además, me motivo porque hay personas que a veces no tienen, y yo comparto con ellas todo lo que pueda. Me gusta esa solidaridad. Y están también los animalitos que cuido. A ellos les encanta el guineo maduro, a las bobollanas****, a los lagartijos verdes…

Pero lo principal es la política de autoconsumo: autoabastecerse, no tener que estar buscando en otro lugar".

Y hablando de animales… ¿por qué la llaman la señora del zoológico?

"En esa mata de almendra que ves ahí –señala al frente- duermen y se refugian zorzales. A los gorriones los llamo y vienen cantidad a comer sobre el techo de aquella casa. Y hay negritos que me invaden y ayudan a consumir la comida de los gorriones. También tomeguines, y una guainuba así verdecita… ¡son preciosos!

En estos comederos de aquí los zunzunes toman miel y se alimentan los lagartijos. ¿Sabes una cosa?: a los zunzunes les da hipoglicemia. Yo lo oí en un programa de la televisión sobre medio ambiente y clima. Por eso necesitan algo dulce para tener fuerza. Yo he comprobado que es cierto, ellos se quedan cerca de donde hay flores. Y como no hay flores suficientes, yo les doy agua de azúcar y miel, y los protejo*****.

A las bobollanas les echo arroz blanco. Había una grandísima, grandísima, pero una gallina me la mató… ¡he llorado cantidad! Y hay chipojos verdes, a veces andan en pareja. Les pongo guayabas maduras cuando hay. ¡Cómo les gusta la guayaba madura!

Yo tenía una rana grandísima, que se salvó del ciclón*. Se llamaba Pancha la gambá. Los vecinos siempre venían a verla. Y a veces sale un par de jubitos pintos. Ya la gente me conoce porque yo cuido los animales".

Sobre todo los niños, me han dicho…

"Yo he tenido a veces diferencias con algunos muchachitos… Ya no, se han educado. Ya ninguno les tira piedras a las aves, ni a los animalitos. Muchos han venido aquí, principalmente de la escuela, a ver dónde era que yo tenía el zoológico, porque decían que yo tenía uno…. (Se ríe) ¡No es un zoológico! Yo la llamo micro área reservada, conservada, natural".

Pero atender tantas plantas y animales a la vez debe suponer un esfuerzo enorme ¿no?

"Trato de hacerlo porque me encanta la naturaleza y todos los seres vivos, me gusta protegerlos. Las plantas son el pulmón de la Tierra, de ellas tomamos oxígeno. Y a mí me hace mucha falta porque tengo lupus y me gusta protegerme del humo, del sol… Trato de mostrar lo importante que es tener matas que dan pureza al aire, frescura al ambiente".

Hay un mensaje implícito en ello.

"Sí. El mensaje es que las personas le busquen la importancia a los árboles, que se den cuenta que un terreno lleno solo de sol es dañino, que mantengan las áreas verdes, los cultivos… donde haya un pedacito, sembrarlo. Y que es muy agradable disfrutar el aire limpio, observar los pájaros cuando vuelan, cuando canta el sinsonte, cuando chirrea el zorzal… No hay cosa mejor que usted sentarse debajo de un árbol, cerca de su casa, a coger fresco, y a conversar, y a jugar dominó… ¡es muy bueno!

A ver si paramos un poco este cambio climático, lo moderamos. Y sí podemos. Con mantener verde el terreno que se pueda, es beneficioso".

***

* Ciclón Matthew

** Forúnculo

*** Mercado para la venta de productos agropecuarios a precios topados

**** En Baracoa, nombre popular que se les da a lagartos de colores llamativos

***** No se encontró referencia que lo corrobore en búsquedas sobre el tema