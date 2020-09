Desmienten rumores sobre casos confirmados de Covid-19 en Baracoa (+ Podcasts)

22/09/2020 10:29 Arelis Alba 677

Fulano llegó de Matanzas y estaba contagiado, en El Jamal y Santa Cruz recogieron a varias familias y se las llevaron para centros de aislamiento, los pacientes que estaban en Cabacú los trasladaron para Guantánamo porque dieron positivo… Casi en cualquier lugar que llegas te asaltan las "noticias" sobre supuestos casos confirmados en Covid-19 en Baracoa.

Ante tanta avalancha de referencias informales, solicitamos las aclaraciones de una voz autorizada, Yonel Jardínez Lambert, director del Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Desmintiendo rumores

“A partir, podríamos decir, de informaciones de fuentes no confiables, se han ido generando rumores que circulan en la población sobre la supuesta existencia de casos confirmados en Baracoa. Es importante que nuestro pueblo conozca que en estos momentos no tenemos casos confirmados de Covid-19, sí tenemos un número de personas que estamos aislando porque se nos ha notificado que son contactos muy estrechos de casos confirmados en otras provincias del país.

Nosotros, tras la información recibida, hemos decidido, a todos esos contactos que tienen relación muy estrecha en tiempo y espacio con los contactos de los casos confirmados, aislarlos también de la comunidad en los centros que tiene el territorio para ese fin, someterlos al estudio y la vigilancia que normalmente se hace en tales situaciones, y que permanezcan allí en espera del resultado de la prueba confirmatoria de los pacientes sospechosos.

El domingo fueron trasladados hacia centros de aislamiento fuera del municipio los contactos de casos confirmados, y aquí permanecen las personas con las que ellos tuvieron contacto en Baracoa, las que están aisladas en estos momentos. Según vaya avanzando la investigación tomaremos las decisiones, si así corresponde, de aislar otros casos que en las encuestas epidemiológicas vayan saliendo.

Actualmente nosotros no tenemos resultados de los PCR realizados, hay que esperar que lleguen; pero bueno, siguiendo el protocolo, estamos adoptando estas medidas para, si se confirmara alguno de los casos, tener la oportunidad de ganarle tiempo a la transmisión, no tener complicaciones más adelante y evitar que se produzca una transmisión autóctona dentro del municipio.

Reitero, en estos momentos no tenemos casos confirmados de Covid-19, pero si en algún momento así fuera, como siempre ha sucedido, se dará a conocer por el director nacional de epidemiología a través del parte informativo diario de las 9 de la mañana en la televisión, y se comunicará también a la población por las autoridades facultadas, previa consulta con el Consejo de Defensa del territorio”.

¿Por qué fueron trasladados algunos pacientes hacia la cabecera provincial?

“El enfrentamiento a la pandemia está sufriendo cambios y modificaciones en los protocolos en la medida en que se van obteniendo en la práctica resultados y apreciaciones del manejo de los casos y de la enfermedad. Hoy en Baracoa, dada la situación epidemiológica del municipio, no tenemos centros de aislamiento para sospechosos. Todos los casos sospechosos que se detecten van a ser trasladados para los centros de aislamiento en Guantánamo. Baracoa solo cuenta con centros de aislamiento de contactos de contactos de casos confirmados, qué es como se nombran”.

¿Cuántos centros de este tipo están funcionando aquí?

Precisiones sobre centros de aislamiento

“Actualmente tenemos el centro de MICONS, en Cabacú, que es el que normalmente se ha mantenido habilitado al efecto. Y ahora hemos abierto también el de la ANAP, en El Guamá, y estamos preparando el del campamento de pioneros, como una extensión del MICONS, para tener una reserva si se nos confirmaran algunos de estos casos sospechosos que fueron trasladados para Guantánamo, o alguna otra situación epidemiológica que pudiera tener el municipio”.

A partir de la situación epidemiológica actual del municipio, tras el conocimiento de la llegada de personas que son contactos directos de casos confirmados, y la interacción social que estos hayan podido realizar aquí, ¿se han adoptado medidas particulares para el momento indicadas por el Consejo de Defensa Municipal?

¿Cómo actuar ahora?

“Estamos manejando algunas propuestas que debe evaluar el Consejo de Defensa Municipal. Lo que sí hemos estado revisando es la necesidad de incrementar la exigencia en el cumplimiento de las medidas que son de indicación nacional desde el inicio de la epidemia. Estamos hablando de evitar las aglomeraciones de personas en colas y espacios públicos; estamos proponiendo el uso permanente del nasobuco por la comorbilidad que se está presentando en todas las provincias del país; de evitar las fiestas y las actividades recreativas colectivas, cumpleaños, celebraciones de 15…

No podemos tener la seguridad de que no tengamos un caso asintomático en el territorio y no sabemos dónde pueda estar. Lógicamente eso implica que todas las actividades que aglomeran personas, que de una u otra forma puedan generar una transmisión epidemiológica en nuestra localidad, tenemos que evitarlas por todos los medios.

Hay que exigir que no entre a ninguna de nuestras instituciones personal enfermo con síntomas respiratorios, el uso de las barreras de contención o baño podálico en todas las unidades y centros estatales, así como el lavado de las manos y los recursos que son necesarios para hacerlo con efectividad. Estamos pidiendo a todos los cuerpos de inspección y autoridades del territorio incrementar la exigencia.

Se irán proyectando otras acciones en correspondencia con la situación epidemiológica no solo del país, sino específicamente del municipio, siempre con la aprobación del Consejo de Defensa, y se comunicará de forma inmediata al pueblo cualquier decisión al respecto”.

¿Y en particular el sector de la salud cómo proyecta su accionar en estas circunstancias?

De medidas sanitarias inmediatas

"Si estamos pidiendo más exigencia a todos, nosotros tenemos que incrementar la nuestra. Hemos estado dirigiendo las acciones a los grupos más vulnerables en un primer momento. Hay que dirigir la atención hacia las instituciones de salud en el manejo de la bioseguridad, a centros de elaboración y expendio de alimentos, fábricas importantes y otros puntos clave. Tenemos que unirnos todos, con el apoyo del MININT, los cuerpos de inspección y las autoridades, para lograr orden y disciplina en la población y el actuar consciente de cada ciudadano".

Como especialista, y a partir de su experiencia durante estos seis meses en el enfrentamiento y prevención de la epidemia, ¿qué le preocupa más en estos momentos?

Una alerta

“Ahora mismo lo que me preocupa en Baracoa es la actitud de confianza que está asumiendo la población, una posición de confianza exagerada, si pudiéramos darle una categoría: mucha aglomeración de personas que no tienen un ápice de disciplina cuando están las colas, no respetan el distanciamiento social. Y en muchos casos también se generan indisciplinas con la realización de actividades colectivas que pueden tener una incidencia negativa en la situación epidemiológica del municipio”.

¿Qué mensaje tiene entonces para los baracoenses?

Y un mensaje

“El llamado a la responsabilidad. La conciencia del pueblo se impone ante situaciones tan complejas como las que vive el país y que los baracoenses no estamos exentos de sufrir en un momento determinado. El principal mensaje es convocar a la autorresponsabilidad”.

Gracias.