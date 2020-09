Dama de verso y chocolate en Baracoa

11/09/2020 12:08 Reinaldo Cedeño Pineda 115

Ella es la dama de chocolate, la poeta de Baracoa, la embajadora de la nobleza. Su obra va asomando desde la poesía, la música, la memoria. Múltiple, filosófica, sensual. Este 26 de septiembre, el reconocido proyecto El Patio de Rosendo, en la Villa Primada de Cuba, hará un recorrido por su obra musical.

Me crees de chocolate tu árbol con los frutos en el tronco guajiro fiel arrancas cada mazorca como si el Toa trajera el son. Me crees de chocolate para saborearme caliente cremosa gorjear como niño en valle de inocencia por creerme de chocolate. ("Por creerme de chocolate", Gertrudis Labaceno Sánchez)

Baracoa es su aliento perpetuo.

"A Baracoa le canto a cada instante: es el verde verde que me vive, otro verde verde es posible; pero Baracoa me lleva por sus decires y andares, día y noche. Cada amanecer es distinto bajo el arrullo del oleaje, que siempre llega a donde estoy. No importa la distancia, llega su salitre y me vive, me revive".

Un arte inflama al otro. De la letra a la música.

"La composición musical llegó con el tiempo, y aunque no tengo el don de la interpretación, el verso es todo música, y cada músico encuentra la medida perfecta para los acordes o los silencios que ha de expresar para que nazca su obra. Trabajar mi verso, trabajar conmigo creo que les ha sido plancetero a muchos, incluida la Orquesta Baracoa. He incursionado en géneros como el bolero, la trova, la música urbana, y en temas infantiles. Muestra de ellos son No te vayas, papá y Chocolatín, este último inspirado en Kenys Lindsay Reyes, miembro de la Compañía Variedades Infantiles y conocido como El gigante de las tablas".

No te vayas papá tengo una, dos, tres, cuatro canciones. No te vayas papá tengo uno ,dos , tres, cuatro caramelos la luna esta fría la calle tiene espina maligna las piedras están rojas de tanto fuego en la esquina tengo un oso peluche gigante que asusta. No te vayas papá tengo una historia que contarte una canción, una flor de ciruela tengo los dedos de miel y un jugo de din don din don. No te vayas papá cuando vuelvas, mamá estará dormida entonces tendré una estrella y un bizcocho de chocolate con trinos de colibrí para que mañana, mañana… No te vayas papá quiero jugar a que soy un gato bigotudo y tú, el payaso Bombín. (No te vayas, papá / Gertrudis Labaceno Sánchez)

Su romance con Santiago de Cuba es un camino infinito.

"Es la ciudad que desde 1978 está en mi ser. Soy santiaguera. Aquí he tenido, aquí tengo amigos, amores, desamores; pero el amor está todo el tiempo en mí. Me envuelvo en sus calles, en sus personajes, en sus identidades. En cada obra mía hay un trozo de Santiago, mis versos acunan la ciudad. Soy la de libre tonada en cada espacio que tiene en mí. Santiago es mi otro yo. Soy la santiaguera que ama a Bertha, la pregonera, y ama los desfiles de carnaval. Cada Festival del Caribe me encuentra en sus calles, bebiéndome sus colores y su toque de tambor".

A Gertrudis Labaceno Sánchez (Baracoa, 1960), los proyectos le fluyen como manantial. Tengo ante mí su disco Oscuros mitos y los videos musicales inspirados en su obras. Y resuenan versos de libros inéditos como Baracoa verde, Mujer de madera, Canta el tambor batá…

"En estos momentos tengo en proyecto editorial el libro Larga, muy larga la noche, testimonio poético de Angola. La única y larga noche que tuvo cada cubano que combatió en la guerra en Angola, porque esa tierra me dio a los 20 años, otro modo de ver las cosas… quizás por eso siempre digo que agradezco estar viva con este manojo de emociones".

Licenciada en Educación, invitada consecutivamente al Encuentro Internacional de Poesía del Festival del Caribe (Santiago de Cuba) y antologada en varias publicaciones, Gertrudis es una incansable viajera del espíritu. Ella sabe decir sus propios versos. Ella cree en la amistad. Ella cree que lo mejor está por venir. Y yo con ella. Su obra clama por la luz, toda la luz. Que su luz nos desborde y nos penetre.

Fuente: Radio Siboney