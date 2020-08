Una canción para mi maestra

09/08/2020 03:23 Gipsie Garrido Domínguez 67

Yo fui una niña que tuvo la suerte de conocer a Carmen Serrano Coello cuando proselitista, iba por las aulas de la secundaria en el ESBU de La Punta en Baracoa; fui polinizada en su intento feliz por atrapar el talento virgen y abonarlo, y conmigo una ristra de niños se lanzó a la aventura y lo logró.

Por ella pernocté en La Noche de Exilia Saldaña, y quedé noctámbula para siempre, me monté en El Caballo Blanco de Dora Alonso, y enrumbé al mundo mágico de la Literatura, que es el arte de convertirlo todo en maravilla, y ahí en ese sitio, no volví a preguntarle a Luis Rogelio Nogueras ¿Qué hacer ¨Y si muero mañana¨? Porque mi destino estaba trazado.

En tanto La Revista Maguana, órgano oficial del Taller Literario, fundado por ella, Ramón Barthelemy, Rafael Mosqueda, Oscar Romero Laffita, que fuera ilustrada por Luis Eliades y Orlando Piedra, le hacía reverencia a su constancia, a su permanencia obstinada por mostrar el arte y que no cayera en desuso el creador, su lucha por desaparecer el mal llamado fatalismo geográfico, y que la geografía solo fuera un nombre para indicar en el mapa dónde radicaba el amor.

Ella infundió en mi todos los excesos, le debo el hábito de sonreír por una estrella, descubrir el silencio sin escucharlo, padecer el tic de mover el lápiz cuando se enfrenta al papel en blanco, la nomadomania de viajar de una librería a la otra en busca de la novedad, cabalgar un tropo poético, amansar la metáfora que se subleva, domar la imagen más rebelde y hasta saltar de una cascada a un sueño u otra dimensión de la alegría si fuera menester.

Carmen Serrano Coello en sus quince años de trabajo con nosotros, trajo a Baracoa candiles de talento que nos mostraron la fuerza de la luz, del optimismo y el empeño: Nersys Felipe, Soler Puig, Alga Marina Elizagaray, Angel Augier, Basilia Papastamatiú, Luis Sardíaz , por solo nombrar algunas luminarias que mostraron al alma del baracoense, la entrega makarenkiana de una educadora fiel a su promesa de enseñar.

Carmen puso en cabestrillo al Taller Literario de Baracoa para que estuviera seguro, amansó los vientos fieros y apagó las velas con los dedos para no herir a la penumbra, porque hasta en la oscuridad supo burlar el odio que finalmente hubo de postrarse ante sus manos leves, su sonrisa permanente y sincera, ante su altivez sin aristocracia, y su voz que de solo escucharla nos recordaba a los manantiales de La Farola.

Hoy a mis 53 años y sus 80, aun no encuentro sitio donde colocar la ternura que le profeso porque se me desborda, y como hizo ella antes, ahora quiero aconsejarla yo, como su semilla le pido con respeto: jamás se permita ser menos ángel, jamás deje sola esa palabra que sin usted no tendría cultivo: MAESTRA.