Ave Cupido

02/08/2020 02:23 Gipsie Garrido Domínguez 3

El más grande e infalible todos los arqueros siguió acertando sus flechas, salido de un país legendario los hombres eligieron rendirle otra vez pleitesía, incluso Robin Hood sabía que debía quitarse el sombrero ante él porque su causa iba más allá que la de los humildes, sus flechas tenían como destino el corazón de cualquier mortal, y ahí, en ese triángulo a la izquierda quedaban clavadas posiblemente durante toda la vida, porque sus flechas llevaban el don de la esperanza y la eternidad.

La pandemia quedó estática y no pudo vencerlo porque fue paralizado su poder, no pudo encerrar su hermosura, marchitar sus clavellinas, ni inventar coartadas para esquivarlo, entonces el pandemónium fue feneciendo y cayó en la emboscada del arquero, personas con batas blancas, verdes, grises, rosadas, azules, un ejército de seres humanos optimistas y amorosos que habían sido flechados por el lactante en pamper, se enfrentaron al pandemónium y este empezó a doblar rodillas, los cementerios presentían su desolación y los lápices de labios con una disimulada sonrisa, desde sus estuches enmohecidos, guiñaban ojos al pequeño arquero en señal de agradecimiento.

Nadie se preguntaba qué hacia este niño trabajando sin edad laboral aún, nadie quería saber si vagaba en las noches descubriendo almas sin alma, si tendría miedo o frío con esa ropa tan descubierta, y no era desatención, era que la causa por la que sobrevolaba el universo era demasiado grande, y en fin si los dioses mandan; la pregunta que todos sí se hacían era: ¿será que las cosas volverán a ser como antes?

Claro que no, respondió la sapiencia, ahora las personas serán más humanas, más precavidas, más crédulas, menos prepotentes, más ahorrativas y conscientes, algunos al arrancar una flor pensarán en qué miligramo de perfume se habría perdido si continuara en su rama, no serán arrojados a la basura las prendas de vestir antiguas porque de ellas podrían salir algún atuendo útil, las utopías poco explicadas caerán en desuso, la comida recalentada será una opción para la tarde, algunas mentiras serán menos sostenibles y la solidaridad mejorará su concepto, los científicos y biólogos que tal vez perdieron algún familiar rebobinarán sus pensamientos más brillantes hacia el bien, mientras tácticas y estrategias estarán elucubrando no volver a ser sorprendidas infraganti.

En tanto tú y yo, que somos sobrevivientes, junto a todos los sensatos que aún quedan en el mundo, simularemos un ruedo griego y desde esa arena, en un solo golpe de voz gritaremos a todo pulmón: ¡Ave Cupido!