El mar es una maldición (+ Galería)

Yo no sentí nada en mi loma. Pero vivir frente al mar es otra cosa.

Dicen que a la 3:30 a.m. vino la ola que lo jodió todo. Y que de ahí el mar no paró de hacer de las suyas hasta pasada la mañana. Él entra cuando quiere, y arrastra con lo que le da gana.

No ha pegado un ojo, nadie de ahí. Yoandris recupera unos cristales de su vecina mientras me cuenta. Luis Manuel no tiene problemas con que lo fotografíe. Y Mario me deja entrar a su casa, para que yo misma confirme el desastre. No les veo dolor en el rostro, sino resignación. Vivir frente al mar es la maldición más linda, pero maldición al fin.

Creo que ahora sí se van de ahí, dice una trabajadora social. Luis Manuel bromea, puede que en 20 años les den casa en El Paraíso, y sonríe. La mayoría de sus vecinos ya viven en otro lugar. La Defensa Civil hace el levantamiento de las afectaciones. Y un autoparlante vocifera: ¡Ya entramos en Recuperación, pese a las difíciles circunstancias que vive el país, nadie se va a quedar desamparado!

Camino por esta ciudad pequeña, busco dónde cargar el teléfono. Pienso en que en La Habana le van a subir el muro al malecón. ¿Y a nosotros?... algo deben tener previsto, ¿no? ¡Ño, qué año más malo!, oigo decir. Y yo aún no me olvido de Eusebio.

Sigo caminando. Tres cuadras más arriba ya no hay vestigios de la desgracia. La ciudad marcha normal. Sacaron aceite en las tiendas. Y son dos las realidades que coexisten. Unos hacen cola. Otros desentierran trastes.

Tomado de Facebook