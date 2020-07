Se informa hoy la muerte de otro cubano por Covid-19

11/07/2020 10:19 RadioBaracoa 11

En el parte de hoy para Covid-19 en Cuba se confirmó la muerte por esa causa de un ciudadano residente en el área del control de foco del evento San Joaquín, en el municipio Cerro, La Habana.

El paciente de 68 años de edad falleció el pasado 8 de julio por una parada cardiaca tras haber llegado al Servicio de Urgencias de Hospital Clínico Quirúrgico Diez de Octubre con síntomas respiratorios severos y fiebre. Posteriormente se le realiza necropsia y le toman muestra de pulmón que resultó positivo a COVID-19 en el día de ayer.

El informe del MNSAP precisa que el occiso tenía antecedentes patológicos de hipertensión arterial y detalla la evolución clínica del caso.

El pasado 29 de junio el paciente presenta fiebre alta, mialgia, hiperestesia del cuero cabelludo, cuadro con el que se mantuvo en la casa sin mejoría hasta el 1 de julio que acude al Policlínico Abel Santamaría, donde es evaluado por el médico de la consulta de Infección Respiratoria Aguda y el clínico jefe de la comisión evaluadora. Le hacen un test rápido y Rx tórax, ambos resultaron negativos y deciden remitirlo al Hospital Joaquín Albarrán, donde fue ingresado, evoluciona favorablemente y el 3 de julio le realizan IgM que resultó no reactivo y le dan el alta.

El día 5 de julio comienza con tos seca y falta de aire, que fue empeorando progresivamente y el día 8 de julio acude al Servicio de Urgencias de Hospital Clínico Quirúrgico Diez de Octubre. Lo reciben a las 9.00 a.m. con falta de aire intensa, tos seca y fiebre de 38.50C. Fue trasladado para Cuidados Especiales, le canalizan vena, lo hidratan, le dan aerosol de salbutamol, le indican ceftriaxone 1g EV, le toman muestra de sangre para estudio y se realiza el PCR. A las 11:50 am hace una parada cardíaca, de la que no se recupera después de 45 min de reanimación. Fue declarado fallecido a las 12:40 p.m. del 8 de julio.

Se le realiza necropsia, le toman muestra de pulmón que resultó positivo a COVID-19 en el día de ayer. La nota expresa que se lamenta profundamente lo ocurrido y transmite a familiares y amigos del fallecido las más sentidas condolencias.

Para COVID-19 se estudiaron ayer en el país 3 mil 339 muestras, resultando 7 muestras positivas. El país acumula 202 mil 014 muestras realizadas y 2 mil 420 positivas (1,2%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirmaron 7 nuevos casos, acumulándose 2 mil 420 en el país.

Los 7 casos diagnosticados son cubanos, dos fueron contactos de casos confirmados, uno sin precisar la fuente de infección y cuatro con fuente de infección en el extranjero. De los 7 casos confirmados, tres son mujeres y cuatro son hombres. Del total, cuatro fueron asintomáticos.

Detalles de los 7 casos confirmados:

La Habana

Ciudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 54 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. No se precisa la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia de La Habana. Viajera procedente de México. Se encontraba asintomática al momento de su confirmación.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Viajera procedente de Nicaragua. Se encontraba asintomática al momento de su confirmación.

Ciudadano cubano de 68 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Paciente con domicilio relacionado con el control de foco del evento San Joaquín del municipio Cerro. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Villa Clara

Ciudadano cubano de 41 años de edad, residente en la provincia de Villa Clara. Viajero procedente de México. Se encontraba asintomático al momento de su confirmación.

Santiago de Cuba

Ciudadana cubana de 60 años de edad, residente en la provincia de Santiago de Cuba. Viajera procedente de México. Se encontraba asintomática al momento de su confirmación.

De los 2 mil 420 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 77 (3,1%) y de ellos 75 el 97,4% con evolución clínica estable. Se reportan 87 fallecidos (uno del día de ayer), dos evacuados y se acumulan 2 mil 254 pacientes recuperados (5 en el día de ayer). Se reportan dos pacientes en estado grave.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 52 años, procede del municipio Cotorro, contacto de caso confirmado. Paciente sin antecedentes patológicos personales que acude al área de salud por comenzar con falta de aire y tos. Posteriormente por presentar hipoxemia y Rx de tórax lesiones con inflamatorias en ambas bases pulmonares, se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, sin polipnea, tos esporádica, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias bibasales a predominio izquierdo. Se reporta en estado grave.

suplementario. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias bibasales a predominio izquierdo. Se reporta en estado grave. Ciudadana cubana de 57 años, procede del municipio Centro Habana, contacto de caso confirmado. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Asma Bronquial, Bronquiectasia y Obesa. Inició los síntomas con tos y expectoración. Posteriormente comenzó con falta de aire, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, sin diarreas, disnea de esfuerzo, no polipnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Rx tórax. sin mejoría radiológica, lesiones inflamatorias en forma de parches diseminados en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.

Falleció el ciudadano cubano de 68 años de edad que residía en el municipio Cerro, provincia La Habana, como ya se explicó con anterioridad

Al cierre del día de ayer, 10 de julio, se encuentran ingresados en hospitales cubanos para vigilancia clínica epidemiológica 288 pacientes. Otras 233 personas se vigilancia en la atención primaria de salud.

Hasta el 10 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 12 millones 245 mil 417 los casos confirmados (+228 mil 299) y 554 mil 721 fallecidos (+5 mil 445) para una letalidad de 4,53% (-0,04).

En la región las Américas se reportan 6 millones 406 mil 420 casos confirmados (+139 mil 717), el 52,31% del total de casos reportados en el mundo, con 280 mil 190 fallecidos (+3 mil 670) para una letalidad de 4,37% (-0,04).

Fuente: MINSAP