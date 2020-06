Una mujer grande en Barigua

29/06/2020 13:25 Mavel Toirac Suárez y Richard López Castellanos 22

Una mujer camina, corre, a veces desespera. Hay que cuidar a niños, ancianos, personas con discapacidad. Es octubre de 2016 y el huracán Matthew se anuncia como un espanto, como un dragón que puede tragarse todo.

Mireya Calderín Hernández sabe a qué casas debe ir. Como delegada de la circunscripción 91 de Barigua, Consejo Popular Mata-Guandao, en Baracoa, tiene la misión de priorizar la seguridad de las personas de grupos vulnerables.

"Ese huracán fue desastroso, y en mi mandato es el evento climatológico que marcó de verdad a la gente de este barrio" dice hoy la delegada, y recuerda que previo al ciclón, cuando el Consejo de Defensa autorizó la evacuación de las personas, estas fueron hacia la escuela primaria del lugar y hacia viviendas particulares confortables.

Un rato después Mireya salía de la escuela corriendo junto al esposo; en su casa también había evacuados, y mientras avanzaba "ya algunas pencas de matas de coco caían cerca de nosotros". A la medianoche, en minutos de calma, quiebran la disciplina y van a ver cómo habían quedado la mayoría de las viviendas próximas. "Vi cómo aquellas casas estaban desbaratadas y lo que hice fue echarme a llorar".

El lugar no se conocía, y en los bateyes solo sobresalían los horcones partidos. Una vez posible, el Consejo de Defensa de la localidad repartió techos, comida, empezó la reparación de las casas, la construcción de una facilidad temporal. Hubo aliento.

Resiliencia

En ese tiempo, a las 6:00 a.m la delegada ya había traspasado la portería de su casa para ver a las personas, conocer los problemas, intentar solucionarlos. Regresaba a la vivienda entre 10 y 11 de la noche, respaldada por su esposo y su hijo.

Al mes del huracán, como un soplo, se sintió OXFAM allí. "Llegaron a Mata-Guandao para apoyar, para ayudar y dar fortaleza lo mismo a mujeres que a hombres", dice Mireya, quien añade que la organización trabajó sobre todo con las féminas y entonces ellas se sintieron poderosas.

La ayuda internacional incluyó 500 módulos de techo y las mujeres dijeron sí para ayudar a montarlos. Se crearon brigadas femeninas de monitoreo para supervisar lo que se hacía, aunque también colaboraron en la colocación de las cubiertas.

Las cosas marchaban, y en general a favor. Preocupaciones, dolores de cabeza, insomnio, nervios y satisfacción daban paso a la conformidad con lo que sucedía. Las mujeres, federadas o no, también simbolizaban lo posible.

Mireya repasa sucesos, detalles, y concluye que para ella después de Matthew no hay nada imposible. "Respondí como debía, y sentí orgullo como delegada". sostiene.

Las "alacranas"

En abril de este año la delegada del Consejo Popular Mata-Guandao caminaba hacia su casa junto a este periodista, quien buscaba saber sobre la respuesta de las mujeres ante los efectos de eventos hidrometeorológicos de envergadura, y por extensión, ante cualquier manifestación del cambio climático.

"A las mujeres de aquí le dicen las alacranas", dice Mireya de repente, y a la pregunta de por qué, "porque dicen que somos muy fuertes".

Remonta el tiempo, recuerda cuando después del peor ciclón que haya azotado a Baracoa se sintieron las consecuencias de Irma, y cómo, por ejemplo, les daban de su propia leche a los evacuados en la escuela, y les preparaban caldosas para fortalecer la alimentación.

Cuando entonces, también se perdieron y se pusieron techos, aunque no como cuando hacía nueve años hubo que construir una comunidad de viviendas. Los vientos del huracán Ike habían arrastrado desde el mar y en dirección a la carretera que conduce a Maisí varias casas, la mayoría de madera y frágiles cubiertas.

Tras el llanto y la desesperación, la delegación de la agricultura en Guantánamo decidió que se liberara un terreno donde fueran erigidas 18 casas, y en seis meses estaban hechas. La protagonista de esta historia, en ese entonces presidenta de un CDR y organizadora de la FMC, ayudaba con otras mujeres a los cocineros y preparaban merienda para los constructores.

Suficiencia

Con muchas cosas entre manos, Mireya tiene discapacidad en un brazo desde 1991. Eso no la condiciona, según ella, ni tampoco le impide hacer lo que medidamente quiera.

"Antes yo era derecha y ahora soy zurda", dice con naturalidad, como explicación a que antes del accidente motor que le provocó la incapacidad era costurera y hoy cose, pero valiéndose solo de la mano izquierda.

Opina que a su capacidad volutiva se une la suerte, entendida como la calidad humana que le atribuye a quienes laboran más cercano a ella en momentos cruciales. "No me quejo de mi Consejo de Defensa, se trabaja mucho, se es bastante solidario, y eso me impulsa".

Mireya se detiene al habla, como queriendo reparar en algo. "Lidiar con la población es muy difícil, pero tampoco me quejo de mi gente, y veo el desempeño de mi cargo como algo positivo", confiesa.

A ojos vista, es de carácter resuelto. Pero parece no bastarle con que otros lo noten y tiene que recalcarlo, empoderar a las de su género: "ellas aquí son muy valientes y colaborativas porque cuando tú las llamas, ahí están. Las veo igual que a mí; yo soy una mujer muy grande, yo me siento grande".