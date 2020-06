Un chino balsero en el Toa

El Toa ya tenía su fama y Chino, "como un rey, parecía dueño y señor de las aguas"*. Así describe Carmen Serrano a un hombre al que el río más caudaloso de Cuba la refrescaba el alma. José Julián Columbié se hizo legendario, y hasta quienes supieron de él mucho después lo exaltan.

UN CHINO BALSERO

- Chino -decía una voz cualquiera-, aquí llega un jeep con viajeros de Moa.

- Chino -llamaba otra voz-, del otro lado hay un camión que regresa de Baracoa.

Y el jarrito de café quedaba sobre la mesa, aún soltando los deliciosos vapores. Allá iba el hombre fuerte y tosco a quien le cantaban en el corazón los pájaros de la felicidad. Se sentía útil y en algunos momentos imprescindible. Como cuando traían a un enfermo en parihuela improvisada y los pequeños botes o cayucas no eran apropiados para transportarlo.

A Chino le gustaba entrenar a los niños. Para algunos era un viaje a la alegría ir de una orilla a la otra y jugar a mover la balsa con frágiles varas. En las noches se sentaba en un taburete recostado a un horcón de su bohío a contemplar el espectáculo del movimiento de los astros, y como no conocía el verdadero nombre de las estrellas, él se los inventaba. Sonreía al verlas deslizarse como lo hacían sus pequeños amigos cuando se lanzaban loma abajo, montados sobre un lomo de yagua.

Chino fumaba tabaco torcido por él mismo y hablaba poco, hasta le molestaba que hombres y mujeres que venían de diferentes sitios de la Isla le preguntaran tonterías:

- Chino, ya usted se siente parte del río, ¿verdad?

- Chino, ¿y no le hace daño meterse en el río, con el agua hasta la cintura, a empujar en cualquier tiempo la balsa hasta sacarla de la orilla?

- Chino, ¿y no le molesta que lo llamen a cualquier hora de la noche o la madrugada?

- Chino, ¿y qué come usted para mantenerse tan fuerte?

Y él que no, que no se sentía parte de nada. Y decía que cuando le daban calenturas, el cocimiento de hojas de guanábana, el romerillo, la sábila y otras yerbas, que la madre natura regala a todo ser viviente, lo curaban de inmediato.

- Chino, eso es para no enfermarse, ¿pero qué come usted para mantenerse tan fuerte? –insistía alguno.

Y él lo convencía contestándole que un buen café, o un bacán relleno con carne de macho sazonado con leche de coco, o el riquísimo compuesto de palmito con cangrejo, tomates y variadas especias naturales, y un buen vaso de chorote, le levantaban el ánimo y la salud. Y ni qué decir de un buen trozo de mapén con pechuga de gallina criolla, de esas que se engordan con coco bien picadito y a veces con maíz…

Chino afirmaba esto caminando y vapuleando las varas de empujar su balsa, mientras su perro, que lo acompañaba por los senderos hasta quién sabe dónde, ladraba ligero como para no espantar a nadie.

Aquella mañana se levantó nervioso. Oscuros sueños lo perturbaban. Soñó que venían hombres de diferentes lugares. Todos tenían prisa y se movían alrededor de carros gigantes de los que sobresalían hierros muy altos. Veía algunos desde el sueño, cuando elevaban el brazo de acero para arrancar árboles de la cima de La Montaña de Leyendas, mientras bandadas de aves volaban aterrorizadas.

- Me duele la cabeza, Campeón -dijo Chino a su perro, a la vez que le colocaba sobre el plato de yagua de palma los huesos que habían sobrado de la comida.

Campeón le rozó con el lomo una pierna y gruñó como entendiendo que algo andaba mal en su amo. Mientras echaba palmiche a los puercos, Chino se sentía inquieto: las imágenes de la pesadilla de la madrugada anterior no se le desvanecían. Todavía lo agitaban los ruidos de aquellas maquinarias que observaba desplazarse, aunque solo fuese en sueños.

- Chino -gritó una voz desde afuera de la choza.

Sin responder se ajustó el cinturón de cuero duro y fue saliendo lentamente, a la vez que arrastraba con desgano las varas de empujar la balsa.

- ¿Qué pasa, hombre? –lo saludó Antonia la lavandera, quien despertaba al río con los paletazos que iba dando a la ropa que lavaba.

Chino le acercó un jarro con café. Acostumbraba llevárselo con los primeros rayos del Sol, cuando veía desde la casa alguna ropa secándose sobre las limpias piedras de la orilla del río.

- Traes cara de funeral, compadre. Hace rato los ayudantes movieron la balsa porque hay gente esperando para cruzar al otro lado. No me digas que te agarró la maluquera esa que anda por la zona.

- No tengo na’, mujer –contestó Chino, mientras escupía el amargo zumo del tabaco que saboreaba como manjar–. Es que anoche me desvelé y casi me dio una pesadilla.

- ¿Desvelado tú que despiertas al caserío con los ronquidos? No, debes estar muy grave –y, agregó al ver una embarcación–: Mira, mira, parece que tienes visita. En el bote de Ambrosio vienen gentes de esas que te hacen tantas preguntas.

Chino se puso en guardia. Hoy sí no estaba para tonterías. Caminó hasta la balsa, pero contrario a lo que pensaba, nadie lo llamó, nadie le habló. Los visitantes fueron bajándose del bote y empezaron a discutir y hacer señas como si midieran distancias entre las orillas del río, de su río.

Tras amarrar el bote, su amigo Ambrosio se le acercó y le dijo cinco fulminantes palabras:

-Ya no necesitaremos las balsas. Esos hombres dicen que pronto empezarán la construcción de un puente gigante.

Chino no contestó. Un fuerte escalofrío le removió los huesos como cuando a un niño intentan arrebatarle su juguete. Aunque vivió un tiempo más después de construido el puente, la luz de su corazón se fue apagando con la fuerza del aire del progreso.

* Del libro La princesa de las aguas y el paisaje. Baracoa, de Carmen Serrano