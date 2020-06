07/06/2020 13:03 Tania Vázquez Castellanos 91

En mi vida he pasa'o por do' sofoco: cuando el ciclón Flora y cuando Mátiu; pero ahora tengo que reconocer que 'toy un poco asu'ta'o con la 'pidemia del viru' colora'o.

Por eso, sabiendo de la pata que cojea mi compay Tribucio, fui pa'llá a ver si ese bruto e'taba cumpliendo con la medida sanitaria. Me pongo el guasabuco, el sombrero y mi machete enfunda'o. La Tomasa, muje' de mi compay, e'taba cerca de la talanquera y al verme empezó a gritá': ¡Cógelo asesino, que ahí viene un ladrón!

A mí me faltó poco pa' que se me soltara la faja 'el machete y meno' mal que el asesino ya e'tá viejo y se le han caído lo' diente; porque si no me mataba la coronaeviru hubiera muerto de la rabia. Sí, porque dicen que lo' viejo e'tamo en baño 'e María… ¡No!, ¡qué baño 'e María!, ¡en salmuera!, porque somo' lo que ma' rápido se no' pela si no agarra ese condena'o del virucolorao.

¿Pero quién dice que a Ca'tellano lo puede agarrá' eso? Yo e'toy que me falta poco pa' baña'me con clorito. Y ese desinfe'tante ¡sí que e' el rayo!, porque de tanta lavadera 'e mano ese clorito me ha tumba'o lo' callo de a cuajo. Ahora sí que tengo má' suave la mano que cualquiera, pero ese condena'o a mí no me pué' agarrá'.

Por eso yo digo que hay que e'tar tranquilo en casa y con el guasabuco pue'to. Y tenga cuida'o porque con ese tapaboca no hay quien lo cono'ca y le pueden achuchá' lo' perro. ¡Mejor quédate en casa!