De espaldas a la ciudad y al sentido común

21/05/2020 17:41 Arelis Alba arelis.alba@icrt.cu 1

Con estupor, tristeza e incluso indignación, los baracoenses vieron como se levantaba en la zona alta de la terraza marina donde se asienta la Ciudad Primada de Cuba, el primero de un conjunto de edificios destinado a damnificados por eventos climatológicos.

La zona del Paraíso más próxima al centro histórico de Baracoa ha sido codiciada para la construcción de viviendas, aun desde los tiempos en que era territorio vedado por objetivo militar e interés turístico del país. Tiene, a no dudarlo, una de las visuales más bellas de Cuba, con el Atlántico majestuoso al frente, la ciudad dormida a sus pies y un ángulo extendido colmado de montañas y verde vegetación.

¿Qué resulta decepcionante entonces en medio de este paraje que como ningún otro tiene bien merecido su nombre?

Mírelo usted mismo en estas instantáneas que le dejamos y es probable que no de crédito a sus ojos.

Así mismo es. Una construcción, por demás residencial, que de la espalda a tanta belleza, parece el más colosal de los absurdos. Es un atentando al buen gusto y al sentido común.

Pero los únicos perjudicados no serán los moradores del inmueble, privados de la posibilidad de contemplar cada día un espectáculo impresionante que es bálsamo para los sentidos en tiempos en que tanta necesidad tenemos de alimentar el alma.

Todos los habitantes de la Primera Villa tendrán que contemplar en lo adelante, en lo alto de la ciudad, la parte más desfavorecida de cualquier inmueble, y que en el caso particular de un edificio, suma al monótono y poco agraciado diseño de cajón cuadrado, las usanzas tradicionales que el tamaño reducido de los apartamentos ha impuesto a los patios de servicio traseros: tanques de agua, tendederas de ropa, útiles de limpieza y todo tipo de trastos viejos.

También se perjudican las arcas del Estado que se desangran en proyectos cuestionables como este cuando sin costo adicional pudo hacerse otro más digno. Porque ¿quién dijo que no se dilapidaron aquí recursos? ¿La belleza paisajística y el grado de satisfacción de los destinatarios del producto no cuentan? No son materiales, vale. Pero en cambio son de los que menos cuestan, y más valen.

Los primados cargarán además con el estigma de haber levantado una edificación contra toda de lógica. Bromas y hasta memes podrían aludir en el futuro a este hecho inaudito. ¿Error, soberbia, ineptitud, desgano…? Nos lo preguntamos nosotros. Lo harán también otros, sobre todos los que a partir de ahora lleguen a una de las ciudades más bellas de Cuba y no puedan explicarse cómo se ha podido desperdiciar de tal modo su más valioso recurso.

Se elevarán otros edificios en El Paraíso. Ojalá tantos ojos indignados puedan hace algo para evitar que el mal se extienda. Si al menos eso…