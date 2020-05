Este es el tiempo de prepararse (+ Podcast + Video)

15/05/2020 12:53 Arelis Alba arelis.alba@icrt.cu 16

Diosquenis Argüello Cobas ya no recorre a diario alrededor de 14 kilómetros para llegar a la Dirección Municipal de Educación, donde labora como metodólogo del Programa Audiovisual. Quizás se creyó a salvo de entrevistas ahora que ya no está a menos de una cuadra del alcance de algún periodista de La Voz del Toa. No contaba con que la prensa radial llegara al poblado del Jamal, donde reside; y mucho menos, con mi visita “casual” a su casa, devenida su nuevo centro de trabajo.

* Escuche entrevista a metodológo del Programa Audiovisual

¿Cómo se ha organizado el programa audiovisual en estos momentos?

“Seguimos las indicaciones de la dirección nacional de grabar las teleclases y hacerlas llegar a la población, principalmente a los niños que no tienen la posibilidad de ver la televisión.

Se están grabando en la sede municipal de Educación, en la ciudad; y aquí, en el poblado del Jamal y en la comunidad del Roble. Se les ha avisado a los interesados por diferentes vías que pueden pasar a copiar los videos”.

Las personas que hacen uso de este servicio, ¿qué razones alegan?

“En algunos casos es porque no tienen televisor o lo tienen roto en estos momentos, pero también hay otros motivos.

La señal televisiva no tiene la misma calidad en todos los lugares y en algunos hay ruidos o interferencias que no dejan observar las teleclases con nitidez, o no se ve un determinado canal.

Y yo creo que una de las principales motivaciones es que las clases tienen un tiempo muy limitado en televisión, así que los padres acuden a copiar las teleclases para sus hijos tengan más tiempo para visualizar el contenido y copiar las explicaciones, orientaciones y ejercicios”.

Por lo que puedo apreciar usted se ha acogido a la modalidad de trabajo a distancia.

“Si. En las actuales condiciones, sin transporte público para llegar a la ciudad y con la necesidad de mantener el aislamiento social, esta modalidad facilita mi trabajo.

Otra de las funciones que realizo es incorporarme a los recorridos que se están haciendo por escuelas de la zona para chequear el cumplimiento de las medidas que dictó el Ministerio de Educación en el contexto de enfrentamiento a la epidemia de coronavirus. Todo lo relacionado con las teleclases, el cuidado de los centros y otras”.

Ya que estoy aquí creo que querrá aprovechar la oportunidad que le da un medio de comunicación como el nuestro para llegar a un mayor número de personas. A esos padres y estudiantes que están ahora en las casas, ¿qué les diría?, ¿qué debería priorizar la familia en relación con la continuidad del curso escolar?

“Lo primero que la familia debe priorizar es que el niño, el adolescente, el joven se quede en la casa, que observe las teleclases y que siga preparándose porque en algún momento el curso escolar debe reiniciar. Este es el tiempo de prepararse, así cuando vuelva al aula va a estar en mejores condiciones para enfrentarse a la recta final de esta etapa lectiva.

Pienso que es muy importante la dedicación de los padres a atender a sus hijos, aclarar sus dudas. Hay también un grupo de maestros y profesores que tiene la responsabilidad de visitar los estudiantes, saber si están viendo las teleclases y aclarar las dudas que ellos pudieran tener sobre los contenidos. Pero el mayor peso para hacer que todo el proceso fluya como se ha previsto, recae en la familia.

Ese es el mensaje: que sigan estudiando hasta tanto se resuelva esta situación”.